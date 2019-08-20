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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü İnce ve Önderoğlu'na verildi

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Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü İnce ve Önderoğlu'na verildi
Melih Cevdet Anday

Melih Cevdet Anday ödülleri bu yıl Neslihan Önderoğlu'nun 'Yeryüzü Yorgunları' ve Barış İnce’nin 'Sarsıntı' adlı eserlere ödüle layık görüldü.

Bu yıl 14.’sü düzenlenecek anma töreninde Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinde Anday adına verilen edebiyat ödülü sahipleriyle buluşacak. Milas Belediyesi tarafından  düzenlenen ve her yıl çeşitli dallarda verilen ödül, bu sene roman dalında sahiplerine verilecek.Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan toplam 34 yazar arasında, jüri tarafından yapılan değerlendirmede Barış İnce’nin 'Sarsıntı' ve Neslihan Önderoğlu’nun 'Yeryüzü Yorgunları' adlı eserleri bu yılki ödülü paylaştılar.

 

Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü İnce ve Önderoğluna verildi

Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü İnce ve Önderoğluna verildi

ÖDÜL İNCE VE ÖNDEROĞLU’NA 

Bu yıl 14.’sü Ören mahallesinde düzenlenecek Melih Cevdet Anday Anma günleri kapsamında 24 Ağustos Cumartesi günü, ödül töreni sonrası Ataol Behramoğlu-Haluk Çetin ikilisi şiir ve müzik dinletisi ile sahne alacak. Etkinliğin ikinci günü olan 25 Ağustos Pazar akşamı saat 21:10’de müzisyen Ali Altay konser verecek.

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