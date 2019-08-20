Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü İnce ve Önderoğlu'na verildi
Melih Cevdet Anday ödülleri bu yıl Neslihan Önderoğlu'nun 'Yeryüzü Yorgunları' ve Barış İnce’nin 'Sarsıntı' adlı eserlere ödüle layık görüldü.
Bu yıl 14.’sü düzenlenecek anma töreninde Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinde Anday adına verilen edebiyat ödülü sahipleriyle buluşacak. Milas Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl çeşitli dallarda verilen ödül, bu sene roman dalında sahiplerine verilecek.Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan toplam 34 yazar arasında, jüri tarafından yapılan değerlendirmede Barış İnce’nin 'Sarsıntı' ve Neslihan Önderoğlu’nun 'Yeryüzü Yorgunları' adlı eserleri bu yılki ödülü paylaştılar.
ÖDÜL İNCE VE ÖNDEROĞLU’NA
Bu yıl 14.’sü Ören mahallesinde düzenlenecek Melih Cevdet Anday Anma günleri kapsamında 24 Ağustos Cumartesi günü, ödül töreni sonrası Ataol Behramoğlu-Haluk Çetin ikilisi şiir ve müzik dinletisi ile sahne alacak. Etkinliğin ikinci günü olan 25 Ağustos Pazar akşamı saat 21:10’de müzisyen Ali Altay konser verecek.
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