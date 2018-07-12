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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
ÖMER ERDEM
12.07.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Meleklerin dili

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Meleklerin dili
Samuel Taylor Coleridge

Samuel Taylor Coleridge, başyapıtı ‘İhtiyar Denizcinin Ezgisi’nde adeta meleklere uygun bir dilin peşine düşer. Bir hikâye anlatmaz sadece Coleridge, kurgu da yaratır. ‘Görüntüler, sanrılar, doğaüstü mucizeler, büyü’ ile dolu diliyle, felsefi ve teolojik olanı açığa çıkarmaya çalışır.

İtalio Calvino’nun sorduğu ‘Klasikleri niçin okumalı?’ sorusu adeta Anthony Burgess tarafından geliştirilerek güncellenir. ‘Yaşlı Denizcinin Ezgisi’ için yazdığı sunuşta Burgess, “Büyük edebiyat ve özellikle de büyük şiir, insanların geçmişte okuduğundan neredeyse emin olduğu, gelecekte mutlaka okumayı planladığı, fakat bugün vakit ya da heves azlığından okumadığı bir şeydir” cümlesini kurar. Saklı bir eleştiri de vardır bu kelimelerin arasında. ‘Bugün vakit mesaiye, golfe ya da televizyona ayrılmıştır’ ayrılmasına ama büyük kitaplar o yıllara hükmeden karakterleriyle okurlarını beklemektedirler.
Türkçeye daha önce de çevirileri yapılan (bakınız Alper Çeker mesela) Coleridge’in bu başyapıtı, her çeviriyle birlikte hem değerini günceller hem de nitelikli okurun önünü açar. Burgess’in çok net ve keskin bir dille nitelediği gibi; ‘tarihin değişmesinde esas rol oynayan’, yetmedi ‘bir çağın ruhunu tayin etmede generallerden ya da politikacılardan daha etkili’ olan şairler, eserlerini verirler ve sessizce geri çekilirler. Onların yerine eser konuşur. Nasıl, Şeyh Galip, ‘Hüsn ü Aşk’ vasıtasıyla hâlâ konuşurken şanlı askerler ve ‘zıllullah’ padişahlar susuyorsa bugün, öyle.
Akıl Çağı’na karşı, Wordsworth ile Romantik Çağ’ı kuran Coleridge, ‘İhtiyar Denizcinin Ezgisi’nde adeta meleklere uygun bir dilin peşine düşer. ‘Görüntüler, sanrılar, doğaüstü mucizeler, büyü’ ile dolu diliyle, felsefi ve teolojik olanı açığa çıkarmaya çalışır. Şiir çevirisinin doğasına bağlı olarak okur, bu iddiayı ilk elde ve kolaylıkla yakalayamaz. Israr ve katmanlı okuma, metinden alacağı zevki yükseltecektir.
Bir hikâye anlatmaz sadece Coleridge, kurgu da yaratır. Bir düğüne davetli üç misafirden birisinin yolunu keser ve ona ‘İhtiyar Denizcinin Ezgisi’ni aktarır. Dilsel akışla hemen yandaki düğünün aynı anda devam etmesi hem akışkanlık hem de gerginlik oluşturur. Hayat ile anlatı, mitoloji, din ve yakın uzak göndermeler iç içe geçirilir. Efsanevi Albatros kuşu ve onun vuruluşu sembolik olarak merkeze oturtulur. Doğu ve Batı kültürü arasında en uzun ve sürekli uçan kuştur o. Phoenix ile Simurg birdir.
Her büyük eserin anahtar bölümleri vardır. O bölümde yaratıcılık zirveye oturur. “Korkuyorum senden Yaşlı Denizci/ Korkuyorum senin kupkuru elinden!/ Şu pütürlü deniz kumuna benzer/ Uzun, ince ve esmer bedeninden” mısralarını okuduğumuzda imgesel yoğunluk bizi çok uzun bir yolculuğa çıkarır. Coleridge, son iki mısrayı Wordsworth’a borçlu olduğunu söylemekten de çekinmez. Zaten birlikte çalışmışlardır.
Bir şairin kendi kişiliğinin de dışına taşması böylesi eserlere elbette yol açar. Unutulmaması gereken, ‘Yaşlı Denizci...’, ‘bir dini nasihatler değil, sanat eseridir’ ve klasik olma hakkını kazanması en çok bu sebeptendir. Hande Koçak çevirisiyle, bir kez daha ‘İhtiyar Denizcinin Ezgisi’. Üstelik okumayı zenginleştiren çizimler
eşliğinde...

YAŞLI DENİZCİNİN ÖYKÜSÜ Meleklerin dili
S.T. Coleridge
Çeviren: Hande Koçak
İş Bankası Kültür Yayınları, 2018
164 sayfa, 12 TL.

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