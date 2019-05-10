Meksika dansının aşkla buluştuğu gece

2018’de Calpulli Meksika Dans Topluluğu’nun 15. yılını kutladınız. Geçen yıl sizin için nasıl geçti?

Evet, 15. yıldönümümüze İspanyolca’da ‘quinceanera’ diyoruz ve bu bir kutlama anlamına geliyor. Topluluğumuz, yıl boyunca Amerika’nın kuzeydoğusunda sahne aldı. New York’taki SummerStage festivalinde sahne aldık ve New England Foundation of Arts’dan prestijli bir ödül aldık. Aynı zamanda ‘Navidad: A Mexican-American Christmas’ isimli yeni prodüksiyonumuzun prömiyerini gerelşetirdik.

Türkiye’ye ilk defa geleceğinizi biliyoruz. Türk izleyicilerin tepkisi ile ilgili beklentileriniz nelerdir? Türkiye’deki dinleyicilerle ilgili bir fikriniz var mı?

Türkiye’yi düşündüğümüzde, zengin bir tarih ve birçok kültürün birbiriyle eşsiz uyumu aklımıza geliyor. İzleyicilerin Calpulli’nin kostümleri, hareketleri, müziği ve özellikle de hikâyemizi takdir edeceğini düşünüyoruz. Her ne kadar izleyiciler danslarımızın tarihçesini bilmiyor olsalar da hikâyemizi anlayabilecekler.

Meksika’nın zengin kültürel tarihi ve dans geleneklerini dünyaya yayıyorsunuz. Dans topluluğu kurmaya nasıl karar verdiniz?

Kurucularımız, yönetmenlerimiz, dansçılar, koreograflar, Calpulli Meksika Dans Topluluğu’nun üyeleri ile Meksika folkloruna dayanan yeni hikâyeler yaratma fırsatı buldular. New York’ta bir araya geldiğimizde, Meksika hikâyelerini eşsiz bir şekilde kutlamak için topluluğumuzu kurmaya karar verdik.

Performansınızdan neler beklemeliyiz, biraz ipucu verebilir misiniz?

İzleyiciler, folklorik dans ve müzik yoluyla anlatılan bir aşk üçgeni ve dramatik bir hikâye görebilir. Âşık bir çift, zaman içinde Meksika’ya seyahat eder ve âşık olur, nişanlanırlar. Birçok topluluğun geleneklerine katılır ve çok severler. Ayrıca hikâyeyi cazip kılan bir kötü adam var! Programın finali Mariachi’nin ünlü müziği ve bize ait danslar olacak.

Performanlarınızın arkasındaki amaç ve ilham kaynağınızı bize söyleyebilir misiniz?

Calpulli Meksika Dans Topluluğu olarak amacımız, Meksika kültürünün mirasını, toplumumuzu kutlamak ve onurlandırmak. Aynı zamanda, farklı kitlelere erişilebilir olmak istiyoruz, bu yüzden evrensel mesajlara sahip hikâyeler yaratıyoruz. ‘Boda Mexican’ı İş Sanat’ta paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!