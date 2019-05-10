Meksika dansının aşkla buluştuğu gece

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMeksika dansının aşkla buluştuğu gece
GeriKitap Sanat Meksika dansının aşkla buluştuğu gece
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
TUĞBA DAL
10.05.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Meksika dansının aşkla buluştuğu gece

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meksika dansının aşkla buluştuğu gece

İş Sanat Konser Salonu, 19’uncu sezonuna Meksika’nın en dikkat çeken topluluklarından Calpulli Meksika Dans Topluluğu’nun 16 Mayıs saat 20.30’daki gösterisiyle veda ediyor. Sorularınımız yanıtlayan Calpulli, gösterilerini “Dans ve müzik yoluyla anlatılan bir aşk üçgeni” olarak tanımlıyor.

 

2018’de Calpulli Meksika Dans Topluluğu’nun 15. yılını kutladınız. Geçen yıl sizin için nasıl geçti?
Evet, 15. yıldönümümüze İspanyolca’da ‘quinceanera’ diyoruz ve bu bir kutlama anlamına geliyor. Topluluğumuz, yıl boyunca Amerika’nın kuzeydoğusunda sahne aldı. New York’taki SummerStage festivalinde sahne aldık ve New England Foundation of Arts’dan prestijli bir ödül aldık. Aynı zamanda ‘Navidad: A Mexican-American Christmas’ isimli yeni prodüksiyonumuzun prömiyerini gerelşetirdik.

Türkiye’ye ilk defa geleceğinizi biliyoruz. Türk izleyicilerin tepkisi ile ilgili beklentileriniz nelerdir? Türkiye’deki dinleyicilerle ilgili bir fikriniz var mı?
Türkiye’yi düşündüğümüzde, zengin bir tarih ve birçok kültürün birbiriyle eşsiz uyumu aklımıza geliyor. İzleyicilerin Calpulli’nin kostümleri, hareketleri, müziği ve özellikle de hikâyemizi takdir edeceğini düşünüyoruz. Her ne kadar izleyiciler danslarımızın tarihçesini bilmiyor olsalar da hikâyemizi anlayabilecekler.

Meksika’nın zengin kültürel tarihi ve dans geleneklerini dünyaya yayıyorsunuz. Dans topluluğu kurmaya nasıl karar verdiniz?
Kurucularımız, yönetmenlerimiz, dansçılar, koreograflar, Calpulli Meksika Dans Topluluğu’nun üyeleri ile Meksika folkloruna dayanan yeni hikâyeler yaratma fırsatı buldular. New York’ta bir araya geldiğimizde, Meksika hikâyelerini eşsiz bir şekilde kutlamak için topluluğumuzu kurmaya karar verdik.

Performansınızdan neler beklemeliyiz, biraz ipucu verebilir misiniz?
İzleyiciler, folklorik dans ve müzik yoluyla anlatılan bir aşk üçgeni ve dramatik bir hikâye görebilir. Âşık bir çift, zaman içinde Meksika’ya seyahat eder ve âşık olur, nişanlanırlar. Birçok topluluğun geleneklerine katılır ve çok severler. Ayrıca hikâyeyi cazip kılan bir kötü adam var! Programın finali Mariachi’nin ünlü müziği ve bize ait danslar olacak.

Performanlarınızın arkasındaki amaç ve ilham kaynağınızı bize söyleyebilir misiniz?
Calpulli Meksika Dans Topluluğu olarak amacımız, Meksika kültürünün mirasını, toplumumuzu kutlamak ve onurlandırmak. Aynı zamanda, farklı kitlelere erişilebilir olmak istiyoruz, bu yüzden evrensel mesajlara sahip hikâyeler yaratıyoruz. ‘Boda Mexican’ı İş Sanat’ta paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber

Yılın en iyi oyuncuları

İnsanlık sahnesini Venedik’te kurdu

Meksika dansının aşkla buluştuğu gece

Freud anlatıyor, Selçuk Demirel çiziyor