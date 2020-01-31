Marina Abramovic: Performansı karnınızda hissedersiniz!

Performans sanatının efsane ismi Marina Abramović’in ve kurucusu olduğu Marina Abramović Enstitüsü’nün (MAI) Türkiye’deki ilk sergisi bugün Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ve Akbank Sanat’ta açılıyor. Üç bölümden oluşan sergi, sanatçının performanslarının dokümantasyonlarının yer aldığı kapsamlı bir retrospektifi, açık çağrıya cevap veren ve davet edilen sanatçılarla MAI ortaklığında geliştirilen canlı performansları, sanatçının halka yönelik oluşturduğu egzersizlerin deneyimleneceği Marina Abramović Metodu bölümünü ve Akbank Sanat’ın bağlantılı olarak ev sahipliği yapacağı belgesel gösterimi ile video galeriyi kapsıyor.

Basın toplantısında tüm enerjisiyle, performansa olan yaklaşımından bahseden Abramović şunları söyledi: “60’ların sonunda kimse performansa sanat bile demiyordu. Performans çok zordur. Vücutla ilgilidir. Orada bulunmanız ve insanların da gelip görmesi gerekir. İkinci kattaki çalışmalarda genç sanatçıları göreceksiniz. İstanbul’a bir saat uzunlukta bir yerde bir hafta kalarak zihinlerini hazırladılar. İki hafta boyunca günde sekiz saat performans yapacaklar, bir hafta ara verip tekrar başlayacaklar. İnsanlar gelip görecek, başkalarına anlatacak, onlar da gelecek ve bir sanat topluluğu oluşacak. Sanat yapmak için risk almak lazım, Sakıp Sabancı Müzesi bu riski aldı. Müzeler yaşayan yerler olmalı, insanlar da müzenin bir parçası olduğunu hissetmeli. Lütfen zihniniz açık olarak bu deneyime katılın.”

İKONİK PERFORMANSLAR

SSM’in girişinde Seyirciyi girişte ‘Kırmızı Halı’ karşılıyor. Halının altında da günde sekiz saat boyunca burada hareket halinde olacak bir performansçı...

Dilek Champs'ın kırmızı halı performansı

Ziyaretçiler ilk katta büyük projeksiyon ekranlarından; Abramović’in zihninin ve bedeninin sınırlarını zorladığı ikonik çalışmalarını ve sanatçının erken dönem resim çalışmalarını seyredilebilecek.

İkinci kat, açık çağrıya başvuran 300 isim arasından seçilen 16 performansçının işlerini sergileyecekleri bölüm. Türkiye’den ve dördü davet üzerine yurtdışından gelen 16 sanatçının 15 uzun süreli canlı performansı sergi boyunca dönüşümlü olarak görülebilecek. Sanatçılar Arda Cabaoğlu, Bahar Temiz, Dilek Champs, Evren Kutlay, Halil Atasever, İlyas Odman, Merve Vural, Metehan Kayan ve Umut Sevgül, Murat Adash, Murat Ali Cengiz, Şebnem Dönmez ve projeye davet edilen Maria Stamenkovic Herranz, Nancy Stamatopoulou, Nezaket Ekici ve Virginia Mastrogiannaki’nin performansları günde sekiz saat kesintisiz olarak izlenebilecek.

Üçüncü kat ise ziyaretçileri Abramović’in eğitmenlik kariyeri boyunca zenginleşerek sanatçılar için geliştirdiği ve sonrasında herkese sunduğu Marina Abramović Metodu’nu deneyimlemeye davet ediyor. Ziyaretçilerin, zaman zaman diledikleri gibi zaman zamansa kendilerini yönlendiren performansçılar eşliğinde istedikleri kadar zaman geçirebilecekleri, teknolojik cihazların ve sesin giremediği bu ‘meditatif ortam’, katılımcıların hislerini en çok yoğunlaştıracak alan olmaya aday. ‘Metot’ bölümü, seyircinin kendisini pirinç ayıklarken ya da karşısındaki tanımadığı insanın gözlerine bakarken gözyaşları içinde bulabilecekleri bir alan...

Zira, Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer’in tabiriyle ‘performans divası’ Marina’nın dediği gibi: “Performans düşünceyle değil, hisle ilgilidir ve performansı karnınızda hissedersiniz!”

Akbank’ın desteğiyle gerçekleşen ‘Akış/Flux’ başlıklı sergi 26 Nisan 2020 tarihlerine kadar görülebilecek.