Mardinli gençlerin gözünden Mardin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMardinli gençlerin gözünden Mardin
GeriKitap Sanat Mardinli gençlerin gözünden Mardin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
02.05.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Mardinli gençlerin gözünden Mardin

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Mardinli gençlerin gözünden Mardin
Ayhan Arslan- Merdivenler

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi - Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde kapılarını açan ‘Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye- Mardin’den Fotoğraflar’ sergisinde fotoğraf sanatçıları Murat Germen ve Ahmet Elhan,17 Mardinli genç sanatçıyı buluşturarak yaptıkları atölye çalışmalarının sonuçlarını izleyiciyle buluşturuyor.

Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, 10’uncu yılında Mardinli sanatçıların işlerini konuk ediyor. Çağdaş fotoğraf sanatçısı Murat Germen’in Eylül 2018’de ‘Fotoğrafın Türlü Halleri – Murat Germen: Kesit Retrospektif’ sergisi sırasında Mardinli gençlere atölye çalışması çağrısında bulunmasıyla başlayan süreç, ‘Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye- Mardin’den Fotoğraflar’ sergisiyle sonuçlandı.

Mardinli gençlerin gözünden Mardin

Ahmet Elhan’ın yürütücülüğünde devam eden projede 17 genç sanatçının işleri beş aylık çalışmanın sonunda sergilenmeye hazır hale geldi. Yaşları 12 ile 40 arasında değişen sanatçıların katıldığı atölye çalışması ‘zaman ve mekân’ kavramlarına ve ‘inşanın temsili, temsilin inşası’ ikilemi üzerine odaklandı. 30 Nisan Salı günü Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ve Mardinli sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Murat Germen, “Atölye çalışmasına başlamadan önce, Ahmet Elhan ile birlikte hangi çerçevede sunumlar yapacağımızı bir duyuru metni haline getirerek başvurmak isteyecek olası katılımcıların erişimine açtık. Belkemiğini mekân ve fotoğrafın mekânsallaşmasının oluşturacağı atölyenin ilk buluşmasında; ilk gün sunumlar, ikinci gün mekân bağlamına örnek olması amacıyla Dara Antik Kenti gezisi, son gün ise katılımcıların Dara’da çektikleri ve/veya daha önce ürettikleri fotoğrafların değerlendirilmesi ile geçti.” ifadelerini kullandı.

Mardinli gençlerin gözünden Mardin

Selman Baki- Sıkışmışlık

AMATÖR SANATÇILARDAN PROFESYONEL İŞLER
Sergide dikkat çeken işler arasında öğretmen olarak çalışan Selman Baki’nin, ‘Sıkışmışlık’ projesi var. Baki, çalışmasında Mardin’de yaşayan insanların portrelerine yer veriyor. Fotoğraflarında genellikle insanı merkeze aldığını anlatan Baki, çalışmalarında ifadelere yoğunlaşıyor ve toplum içinde yalnızlaşmış, bunalmış, bulanmış, farklılaşmış, sınırlanmış bireyin sıkışmışlığını dile getirmeye çalışıyor. Bu ilgisini Murat Germen’e anlattığını ifade eden sanatçı ‘Sıkışmışlık’ı “Portreleri bükülmüş, sıkıştırılmış levhalar arasına yerleştirerek insanın ruhsal sıkışmışlığını somutlaştırmaya, ruhu bedenine sığmayan insanın, bedenini de sıkıştırarak ruhunu ortaya koymaya çalıştım.” sözleriyle anlatıyor.

Mardinli gençlerin gözünden Mardin

Rojin Aslan Vesek - Kırık Ayna

‘Kırık Ayna’ çalışmasıyla sergiye katılan Rojin Aslan Vesek, ebelik ve kimya bölümlerinin ardından fotoğrafçılık alanında eğitim görmeye başlamış. Bunun kendisi için zor bir karar olduğunu anlatan Vesek, “Bu sergi bana doğru bir iş yapmışım hissi verdi. Çalışmalarımızın desteklendiğini görmek bize adım atma cesareti veriyor.” diyor. Aynalardaki yansımaların her daim ilgisini çektiğini söyleyen sanatçı ilk olarak Mardin sokaklarını gezerek dükkanlardaki aynalardan yansıyan görüntüleri fotoğraflamış. “Elde ettiğim görüntüler fazla kusursuz görünüyordu ve ben bunu istemiyordum.” diyen Vesek daha sonra yanına kırık bir ayna alarak sokaklardan yansıyan görüntüleri fotoğraflamış. Atölyeye başvurduğunda bunların böylesi bir kürasyonla sergileneceğini tahmin etmediğini anlatan Vesek Sabancı’nın Mardin’deki Kent Müzesi’nin bölgedeki sanat dünyasını canlandırdığını ekliyor.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden bu yıl mezun olan Ayhan Arslan, daha önceleri çekmeye başladığı projesini devam ettirerek ‘Merdivenler’ çalışmasını tamamlamış. “Mardin’de çok fazla dar sokak ve aralarında da merdivenler var. Ben bunların hepsini tek bir bakış açısıyla çekmeye çalıştım. Murat Hoca ile parçaları yanyana getirerek her bir fotoğrafta başlangıç ve bitiş kompozisyonu oluşturduk” diyen Arslan mimari fotoğrafçılıkla ilgilendiğini ve bu projenin hayatında ve hedeflerinde çok şey değiştirdiğini anlatıyor.

‘Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye - Mardin’den Fotoğraflar’ sergisi, 15 Eylül’e kadar Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde görülebilir.

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber

Nâzım’ın bilinmeyen yolculuğu

Kadınlardan nefret eden bir dünyada kadın olmak...

‘İstanbul Treni’nde eğlenceli ve melankolik bir yolculuk

Mardinli gençlerin gözünden Mardin