Mardinli gençlerin gözünden Mardin

Ayhan Arslan- Merdivenler

Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, 10’uncu yılında Mardinli sanatçıların işlerini konuk ediyor. Çağdaş fotoğraf sanatçısı Murat Germen’in Eylül 2018’de ‘Fotoğrafın Türlü Halleri – Murat Germen: Kesit Retrospektif’ sergisi sırasında Mardinli gençlere atölye çalışması çağrısında bulunmasıyla başlayan süreç, ‘Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye- Mardin’den Fotoğraflar’ sergisiyle sonuçlandı.

Ahmet Elhan’ın yürütücülüğünde devam eden projede 17 genç sanatçının işleri beş aylık çalışmanın sonunda sergilenmeye hazır hale geldi. Yaşları 12 ile 40 arasında değişen sanatçıların katıldığı atölye çalışması ‘zaman ve mekân’ kavramlarına ve ‘inşanın temsili, temsilin inşası’ ikilemi üzerine odaklandı. 30 Nisan Salı günü Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ve Mardinli sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Murat Germen, “Atölye çalışmasına başlamadan önce, Ahmet Elhan ile birlikte hangi çerçevede sunumlar yapacağımızı bir duyuru metni haline getirerek başvurmak isteyecek olası katılımcıların erişimine açtık. Belkemiğini mekân ve fotoğrafın mekânsallaşmasının oluşturacağı atölyenin ilk buluşmasında; ilk gün sunumlar, ikinci gün mekân bağlamına örnek olması amacıyla Dara Antik Kenti gezisi, son gün ise katılımcıların Dara’da çektikleri ve/veya daha önce ürettikleri fotoğrafların değerlendirilmesi ile geçti.” ifadelerini kullandı.



Selman Baki- Sıkışmışlık

AMATÖR SANATÇILARDAN PROFESYONEL İŞLER

Sergide dikkat çeken işler arasında öğretmen olarak çalışan Selman Baki’nin, ‘Sıkışmışlık’ projesi var. Baki, çalışmasında Mardin’de yaşayan insanların portrelerine yer veriyor. Fotoğraflarında genellikle insanı merkeze aldığını anlatan Baki, çalışmalarında ifadelere yoğunlaşıyor ve toplum içinde yalnızlaşmış, bunalmış, bulanmış, farklılaşmış, sınırlanmış bireyin sıkışmışlığını dile getirmeye çalışıyor. Bu ilgisini Murat Germen’e anlattığını ifade eden sanatçı ‘Sıkışmışlık’ı “Portreleri bükülmüş, sıkıştırılmış levhalar arasına yerleştirerek insanın ruhsal sıkışmışlığını somutlaştırmaya, ruhu bedenine sığmayan insanın, bedenini de sıkıştırarak ruhunu ortaya koymaya çalıştım.” sözleriyle anlatıyor.



Rojin Aslan Vesek - Kırık Ayna

‘Kırık Ayna’ çalışmasıyla sergiye katılan Rojin Aslan Vesek, ebelik ve kimya bölümlerinin ardından fotoğrafçılık alanında eğitim görmeye başlamış. Bunun kendisi için zor bir karar olduğunu anlatan Vesek, “Bu sergi bana doğru bir iş yapmışım hissi verdi. Çalışmalarımızın desteklendiğini görmek bize adım atma cesareti veriyor.” diyor. Aynalardaki yansımaların her daim ilgisini çektiğini söyleyen sanatçı ilk olarak Mardin sokaklarını gezerek dükkanlardaki aynalardan yansıyan görüntüleri fotoğraflamış. “Elde ettiğim görüntüler fazla kusursuz görünüyordu ve ben bunu istemiyordum.” diyen Vesek daha sonra yanına kırık bir ayna alarak sokaklardan yansıyan görüntüleri fotoğraflamış. Atölyeye başvurduğunda bunların böylesi bir kürasyonla sergileneceğini tahmin etmediğini anlatan Vesek Sabancı’nın Mardin’deki Kent Müzesi’nin bölgedeki sanat dünyasını canlandırdığını ekliyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden bu yıl mezun olan Ayhan Arslan, daha önceleri çekmeye başladığı projesini devam ettirerek ‘Merdivenler’ çalışmasını tamamlamış. “Mardin’de çok fazla dar sokak ve aralarında da merdivenler var. Ben bunların hepsini tek bir bakış açısıyla çekmeye çalıştım. Murat Hoca ile parçaları yanyana getirerek her bir fotoğrafta başlangıç ve bitiş kompozisyonu oluşturduk” diyen Arslan mimari fotoğrafçılıkla ilgilendiğini ve bu projenin hayatında ve hedeflerinde çok şey değiştirdiğini anlatıyor.

‘Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye - Mardin’den Fotoğraflar’ sergisi, 15 Eylül’e kadar Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde görülebilir.