Mardin’in emektar Chevrolet’si müzede

1952 yılında Mardin’de taksi olarak hizmet vermeye başlayan, şehrin ilk otomobillerinden olup 28 yıl boyunca siyasilerden öğrencilere, bürokratlardan gelin ve damatlara sayısız Mardinlinin ayağını yerden kesen kiremit rengi Chevrolet otomobil, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde sergilenmeye başladı. 1952’de gemiyle ABD’den İskenderun’a, oradan da Mardinli Yahya Özyardımcı tarafından kente getirilen otomobilin Mardin halkının belleğinde özel bir yeri var. Otomobilin Özyardımcı ailesi tarafından Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’ne bağışlanması vesilesiyle önceki gün düzenlenen törene katılan Mardinliler de tören boyunca bu emektar otomobilin kendi aile geçmişlerindeki yerini ve anılarını yâd etti.

Törende konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Dilek Sabancı, “Tarihe tanıklık eden bu özel otomobil Mardinlilerin nikâh, düğün gibi özel günlerinde, hakim, savcı, avukat ve din adamlarının seyahatlerinde ulaşım aracı olarak kullanılmış. Mardin’in kent kültürünü yansıtan bu otomobili, Mardinlilerin en iyi şekilde sahipleneceklerine yürekten inanıyorum” diye konuştu. Sabancı, bu sene müzenin açılışının 10’uncu yılı olduğunu da anımsatarak, 10 yılda 900 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

SOSYAL HAYATIN TANIĞI

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer ise Özyardımcı ailesinin ilgi ve cömertliğiyle müze koleksiyonuna dahil olan 1952 model otomobilin, üretildiği tarihten beri Mardin’in sosyal hayatının bir tanığı olduğunu vurguladı: “Bu otomobil ve onu çevreleyen anılar dizisi, Mardin’in bugün ve gelecekteki ziyaretçilerine geçmiş günleri tanımaya eminiz ki vesile olacaktır.” Özyardımcı ailesi adına konuşan Muhittin Özyardımcı ise Chevrolet’nin ailelerinin ‘ekmek teknesi’ olduğunu, dokuz kardeşin de bu otomobil sayesinde üniversite eğitimini tamamladığını, 1978’e kadar taksi olarak çalışan otomobili 40 senedir sağlam bir şekilde muhafaza ettiklerini anlattı. “Babamızın adının burada yaşatılmasını arzu ediyorduk, arzu ettiğimiz noktaya geldik. Müze olduğu sürece burada yaşayacaktır” diye konuşan Özyardımcı, otomobilin anahtarını Dilek Sabancı’ya teslim etti.