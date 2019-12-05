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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
05.12.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Mardin’de kitap buluşması

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Mardin’de kitap buluşması

Mardin’deki Mova Park AVM 7-22 Aralık tarihleri arasında okur-yazar buluşmasına sahne olacak. Yazarların katılımıyla düzenlenecek 4. Mova Park Kitap Günleri panel ve etkinliklerle sürecek…

Ekin Basım Yayın tarafından düzenlenen 4. Mova Park Kitap günleri 7 Aralık Cumartesi günü başlıyor. 7-22 Aralık 2019 tarihleri arasında sürecek etkinliğe 40 yayınevi katılacak. Ekin Basım Yayın’ın kurucusu Muhittin Bozan “Kitap günleri vesilesiyle kitabı ve yazarları okurla buluşturmak, medeniyetin beşiği Mardin’de kitap okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlamak istiyoruz. Birincil hedefimiz çocuklar ve gençlik…” diye konuştu.

Mardin’de kitap buluşması



PROGRAM 

Baran Amedi
KUSURSUZ RUHSUZLUK
7-8 Aralık 2019 (imza)

Maral Xezal
KESERÊN DILMAYî
7-8-9-10-11-12-13-14-15 Aralık 2019 (İmza)

Esra Alkan
ESERLERİ: 1-KALK GİDELİM MARDİN 2-KALK GİDELİM ÇANAKKALE 3-KALK GİDELİM SİNOP 4- KALK GİDELİM RİZE 5- KALK GİDELİM AHLAT 6- KALK GİDELİM TOKAT  7- KALK GİDELİM EDİRNE
9-10-11 Aralık 2019 (İmza)
10 Aralık 2019 Saat 14.00 (Panel)

Battal Odabaşı
ESERLERİ: 1-GÜNEŞİN KRALLIĞI 3 CİLT 2 –MANAMAGU 3–KEYAKİSAR 4 –KOMİA (KOMUH) ÜLKESİNİN SON KIRALLIĞI NEMIRD 5-MED KRALI PIRA XORT (FERHAT) VE NEWROZ EFSANESİ 6-SAR ÜLKESİ TANRILARI VE KOMİA ŞARKISI 7-PİSİŞİK EPİK TİYATRO
12-13-14-15 Aralık 2019 (İmza)
14 Aralık 2019 Saat 16.00 (Panel)


Aynur Özbay
14-15 Aralık 2019 (İmza)

Cuma Karataş
16-17-18-19-20 Aralık 2019 (İmza ve Söyleşi)

Ciwan Serhadiyan
ESER: MİROVÊN AXÊ
14-15-21-22 Aralık 2019 (İmza)

Bahar Çuhadar
ESER: YENİ ÜLKE YENİ HAYAT
22 Aralık 2019 (İmza)

 

 

 

 

 

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