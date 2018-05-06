Mardin Bienali’ne büyük ilgi
Dördüncüsü düzenlenen Mardin Bienali'ne Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen sanatseverler büyük ilgi gösterdi.
Bu yıl ‘Sözden Öte’ teması ile gerçekleştirilen bienale 18'i yabancı 50 sanatçı katılıyor. 4 Mayıs Cuma günü Mor Efram Manastırı’nda düzenlenen törenle açılan ve 4 Haziran tarihine kadar devam edecek bienalin direktörlüğünü Döne Otyam, küratörlüğünü Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek ve Derya Yücel yapıyor. Alman Karargâhı, Mor Efram Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, Yıldız Hamamı, Mardin Müzesi başta olmak üzere tarihi mekânlarda ve çarşılarda gerçekleştirilen bienal kapsamında sanatçılar ‘bakış, beden ve sınırlar’ kavramlarını ele alan çalışmalarına yer veriyor.
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