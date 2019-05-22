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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

‘Mançalı Adam’la 16’ncı yüzyıla bakış

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‘Mançalı Adam’la 16’ncı yüzyıla bakış

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu sezon için belirlenen ‘idealizm’ teması kapsamında sahnelenecek son eseri ‘Mançalı Adam’ Müzikali , 24 Mayıs'tan itibaren Zorlu PSM’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu sezon için belirlenen ‘idealizm’ teması kapsamında sahnelenecek son eseri ‘Mançalı Adam’ Müzikali , 24 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında Zorlu PSM’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mitch Leigh’in bestelediği, metin ve şarkı sözü Dale Wasserman ile Joe Darion tarafından yazılan, Güngör Dilmen tarafından Türkçeleştirilen müzikalin yönetmenliğini Murat Göksu üstleniyor. Eserin müzik sorumluluğunu, orkestrayı da yönetecek olan Hüseyin Kaya yaparken, dekor tasarımı Ferhat Karakaya’ya, kostüm tasarımı Gizem Betil’e, Işık tasarımı ise Taner Aydın’ ait.

Dünya prömiyeri 1965 yılında Connecticut’da , Broadway prömiyeri ise yine aynı sene gerçekleşen eserdeki hikâye16. yüzyılın sonlarında geçiyor. Vergi toplayıcısı, asker ve yazar Miguel de Cervantes ve yardımcısı Sancho, manastıra karşı geldikleri gerekçesiyle İspanyol Engizisyonu tarafından hapse atılırlar. Buradaki mahkumlar Cervantes’in tüm eşyalarına el koyar. Ancak Cervantes, el yazısı metinlerinin kendisine geri verilmesi konusunda onları ikna eder ve Mançalı Don Kişot hikayesini yeniden canlandırarak dramatik bir savunma gerçekleştirir. Şövalyeliğin öldüğüne inanmak istemeyen ve kendi çılgın dünyasında yaşayan onurlu şövalye Don Kişot’un dokunaklı ve tutku dolu hikayesi başlar.

Don Kişot rolünde Suat Arıkan, Hakan Aysev, Murat Göksu; Sancho rolünde Çağrı Köktekin, Yücel Özeke, Onur Turan; Aldonza rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hande S. Ürben; Hancı rolünde Gökçe Şenyüz, Barbaros Taştan; Rahip rolünde Serkan Bodur, Ufuk Toker; Dr. Carrasco rolünde Can Reha Gün; Antonia rolünde Begüm Karacasu, Ayşegül Karkıner dönüşümlü olarak yer alıyor.

Müzikal, 24-30 Mayıs tarihleri arasında saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sergilenecek.

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