Man Booker ödülünün sahibi belli oldu
Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden Man Booker Ödülü, İngiliz ve İrlanda vatandaşı olan 56 yaşındaki yazar Anna Burns’ün 'Milkman' kitabına verildi.
Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden Man Booker Ödülü sahibini buldu. 2018 Man Booker Ödülü, Anna Burns’ün Milkman kitabına verildi.
Milkman, 56 yaşındaki yazarın üçüncü kitabı.
İngiliz Milletler Topluluğu veya İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı olan yazarların, İngilizce olarak kaleme aldıkları eserlere verilen Man Booker Ödülü, ilk kez Kuzey İrlanda’dan bir yazara verildi.
Burns, ödülünü, dün akşam İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen törenle aldı. Burns, ödülünü, Prens Charles’ın eşi Cornwell Düşesi Camilla’nın elinden aldı.
Burns'ün karanlık, deneysel romanı, Kuzey İrlanda'daki etnik milliyetçi çatışmalar döneminde milkman (sütçü) olarak adlandırılan paramiliter bir figür tarafından taciz edilen 18 yaşındaki bir kız hakkında.
Burns’ün Little Constructions ve Orange Ödül’lü No Bones adında iki kitabı daha bulunuyor.
Sadece İngiliz Milletler Topluluğu veya İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı olan yazarların alabildiği Man Booker Ödülü’nün yanı sıra 2005 yılından itibaren Man Booker Uluslararası Ödülü isimli başka bir ödül de tüm dünyadan seçilip değerlendirilen eserlere verilmeye başlandı. Ödülü alacak eserin seçimi, üyeleri genel olarak her yıl değişen bir jüri eliyle yapılıyor.
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