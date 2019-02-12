Mamut Art’ta 50 sanatçı 500 eser
Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project 2019’a katılacak 50 sanatçı belirlendi.
Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut’ta yaklaşık 1350 başvuru arasından seçilen 25 kadın, 25 erkek toplam 50 sanatçının 500’den fazla eseri sergilenecek. Mamut, 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek. Ayrıntılı bilgi için:
mamutartproject.com
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