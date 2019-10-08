Mamut Art Project 2020 için başvurular başladı
Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin eserlerini sergileme imkanı sağlayan Mamut Art Project için başvurular başladı. 1-5 Nisa'da Akkök Holding sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek Mamut Art Project, 30 Kasım’a kadar bağımsız genç sanatçıların başvurularını bekliyor.
Mamut Art Project, bu yıl sekizinci kez güncel sanatta umut vaat eden sanatçılara işlerini sergileyeceği benzersiz bir keşif alanı sunuyor. 30 Kasım’a dek başvuruları kabul eden Mamut Art Project’in jüri üyeleri arasında ise; Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı Koordinatörü, sanatçı ve müzisyen Selçuk Artut, küratör, yazar ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, sanatçı Aslı Çavuşoğlu; artSümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, OMM - Odunpazarı Modern
Müze'nin kurucusu ve koleksiyoner Erol Tabanca bulunuyor.
Sanat kariyerlerinin henüz başında olan yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve onları sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project, bu yıl 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında sekizinci kez koleksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverleri bir araya getirecek. Mamut’a başvurular 30 Kasım 2019’a kadar www.mamutartproject.com adresinden yapılabilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle