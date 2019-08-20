Maltepe Çocuk Korosu koristlerini arıyor
Maltepe Belediyesi Çoksesli çocuk korosu 8-14 yaş arası yeni koristlerini yetenek sınavıyla seçecek.
2016 yılında kurulan Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu yeni seslerini arıyor. Bu kapsamda 8-14 yaş arası çocuklar, düzenlenecek yetenek sınavına göre koroya girmeye hak kazanacak. 8 Eylül’e kadar devam edecek seçmelerde yetenek sınavı, tek ve çift ses duyuş, melodi, ritim ve şarkı gibi beş dalda yapılacak. Seçilmeye hak kazanan minik koristler haftada 1 gün, 3 saat, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, SANSEV hocalarından şef Emine Çolak eşliğinde çalışma yapacak. Bu çalışmadan da başarıyla geçen koristler, milli bayramlar, belediyenin düzenlediği etkinlikler ve yurt içi ile yurt dışı festivallerde konser verecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle