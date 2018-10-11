Malatya Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin basın toplantısı gerçekleşti.
10 Ekim Çarşamba günü The Marmara Hotel İstanbul’da yapılan basın toplantısında, festivalde bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmaya hak kazanan filmler, ulusal ve uluslararası jüri üyeleri, Malatya Film Platformu’nda finale kalan 12 proje, festival programında yer alacak film ve etkinlikler ile sinemaseverleri bekleyen sürprizler anlatıldı.
Basın toplantısında ilk sözü alan festivalin Onursal Başkanı Malatya Valisi Ali Kaban oldu. Kaban, toplantıda yaptığı konuşmada, Malatya'nın tarihten getirdiği birikimiyle farklı kültürleri bir arada barındırdığını söyledi.
Malatya Belediyesi ve 8. Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı Hacı Uğur Polat ise uzun uğraşların sonucunda festivalin ortaya çıkarıldığını ve bugünden sonra da çok daha hızlı adımlar atarak festivali gerçekleştireceklerini dile getirdi.
ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ
1-Borç – Debt – Vuslat Saraçoğlu
2-Aydede- Road To The Moon – Abdurrahman Öner
3-Son Çıkış - Siren’s Call – Ramin Matin
4-İçerdekiler- Insiders – Hüseyin Karabey
5-Halef-Halef – Murat Düzgünoğlu
6-Güvercin- The Pigeon – Banu Sıvacı
7-Meleklerin Koruyucusu-Guardian of Angels – Ensar Altay
8-Dört Köşeli Üçgen- Four Cornered Triangle – Mehmet Güreli
9-Kardeşler- Brothers – Ömür Atay
10-Anons- The Announcement – Mahmut Fazıl Coşkun
11-Sükut Evi-House of Serenity – Cafer Özgül
12-Çınar-Plane Tree – Mustafa Karadeniz
13-Güvercin Hırsızları- The Pigeon Thieves – Osman Nail Doğan
ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ
1- Kimse Elimi Tutmasın – Cenk Ertürk – Kurmaca
2- Pantolon – Tahsin Özmen – Kurmaca
3- Her Şey Yolunda – Metehan Şerefoğlu – Kurmaca
4- İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış… ve İlkbahar – Hamza Uysal – Animasyon
5- Balık Kraker – Yiğit Evgar – Kurmaca
6- Hikayeci – Anıl Gündoğan – Kurmaca
7- Boşluk – Elif Eda – Kurmaca
8- Görüşme – Vehbi Bozdağ – Kurmaca
9- Sonsuz – Murat Çetinkaya – Kurmaca
10-Sen Adam Mısın – Alihan Erbaş, Harun Köybaşı – Belgesel
ULUSLARARASI UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ
1- AGA - Milko Lazarov – Bulgaritan/Almanya
2- AN IMPOSSIBLY SMALL OBJECT (Aşırı Küçük bir Nesne ) - David Verbeek – Tayvan/Hollanda/Hırvatistan
3- HAPPY BIRTHDAY (Doğum Günün Kutlu Olsun) - Christos Georgiou – Yunanistan/Almanya/Fransa
4- IN SİLENCE (Sessizlikte) - Ardak Amirkulov – Kazakistan
5- LAST CHİLD (Son Çocuk) - Shin Dong-Seok – Güney Kore
6- SULEİMAN MOUNTAİN (Süleyman Dağı) - Elizaveta Stishova – Kırgızistan
7- ORANGE DAYS (Turunç Günleri) - Arash Lahooti – İran
8- VOLCANO (Volkan) - Roman Bundachuk – Ukrayna/Almanya
9- SUMMER SURVİVORS (Yazdan Kalanlar) - Marija Kavtaradze – Litvanya
10-THE LOAD (Yük) - Ognjen Glavonic – Sırbistan/Fransa/Hırvatistan
11-ANONS (The Announcement) – Mahmut Fazıl Coşkun – Türkiye/Bulgaristan
12-MELEKLERİN KORUYUCUSU – Ensar Altay – Türkiye
ULUSLARARASI KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ
1- Red Velvet – Mahmoud Samir/ Youssef Mahmoud – Mısır – Kurmaca
2- The Teacher – Maxim Elagin – Rusya – Kurmaca
3- Sallakh – İspanya – Rasoul Iranzaf Aghamırlu – İran – Kurmaca
4- Zacarias – Violeta Trincado – İspanya
5- Short – Ruslan Aghazadeh – Azerbaycan
9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında 8.’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ikincisi yapılacak Malatya Film Platformu’nda finale kalan 13 proje de belli oldu.
MALATYA FİLM PLATFORMU FİNALİSTLERİ:
TRT ÖN ALIM DESTEĞİ FİNALİSTELERİ
1- Anadolu Leoparı – Yön: Emre Kayiş - Yap: Olena Yershova Yıldız
2- Bir Düş Gördüm – Yön/Yap: Murat Çeri
3- Çok Süper Bi Şey – Yön: Sinan Sertel – Yap: Turgay Şahin
4- İstanbul’un Kayıp Rüya’sı – Yön/Yap: Cengis Asiltürk
5- Maskeler – Yön/Yap: Nuri Cihan Özdoğan
6- Yedinci Ocak – Yön: Haydar Şişman – Yap: Ümran Safter
ERTEM EĞİLMEZ AİLE FİLMLERİ FİNALİSTLERİ
1- Ali’nin Tabiatı – Yön: Levent Çetin – Yap: Canol Balkaya
2- Aralık – Yön: Selman Nacar – Yap: Burak Çevik
3- Havuz – Yön/Yap: Aydın Orak
4- Kusur – Yön: Özkan Çelik – Yap: Neslihan Bilgin Çelik
5- Melek – Yön/Yap: Mesut Ceylan
6- Umut – Yön: Orhan İnce – Yap: Burak Kanısıcak
7- Üç Arkadaş – Yön: Nursen Çetin Köreken – Yap: Ümit Köreken
TRT KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ FİNALE KALAN PROJELER
1- Kar, Kış, Kıyamet – Ali Kışlar
2- Ayna – Alican Durbaş / Murat Öngel
3- Düğün Fotoğrafı – Cemalettin Baş
4- Masalların Hikayesi – Mahsum Taşkın / İrfan Türfent
5- Fıstıkçı Şahap – Kürşat Güngör Sağlam
6- Tapınak – Büke Akşehirli / Murat Uğurlu
7- Gece Babamızı Ararken – Alkım Özmen
8- Cinayet – Mehmet Mahsum Akyel / Ferhat Gezenler
9- Zemberek – Recep Çavdar
10-Kendini Gömen Adam – Enes Erbay / Nergiz Erbay
11-Dima – Celal Yücel Tombul
12-Yavru Karınca – Onur Yağız / Derya Uğurlar
ULUSAL UZUN METRAJ PANORAMA
1- Suç Unsuru – Süleyman Arda Eminçe
2- Beyaz Hüzün: Sarıkamış – Kenan Korkmaz
3- Arada – Mu Tunç
4- Bırakın Çocuk Oynasın – Atalay Taşdiken
5- Fındıktan sonra – Ercan Kesal
6- Karadeniz’in Yalnız Nineleri – Kaan Atilla Taşkın
7- Annemin Sinemaları –Cansel Karacan
8- Osmanlı’dan Günümüze Hamallar – Aydın Bağardı
9- Ukde Muhammet Benek-Erol Onur/Filmoran
ULUSAL KISA METRAJ PANORAMA
1- Naftalin – Muhammed Furkan Daşbilek – Kurmaca
2- Karton Kutu – Merve Çirişoğlu – Animasyon
3- Aya – Saif Hamad – Kurmaca
4- Misafir – Orhan Dede – Belgesel
5- İlmek – Süheyla Arıkan – Kurmaca
6- İstasyon – Serdar Çotuk – Animasyon
7- Farah – Oktay Alkan - Kurmaca
ULUSLARARASI PANORAMA
1- A Road (Yol)– Kalvira Akchalova – Kırgızistan – Kurmaca
2- Dark Night (Karanlık Gece)– Ivan Plechev – Rusya – Kurmaca
3- Labor (Doğum Sancısı)– Cecilia Albertini – İtalya/Amerika – Kurmaca
4- Heyvan (Hayvan)– Behram Ark – İran – Kurmaca
5- Melodi – Michael Kam – Singapur – Kurmaca
6- Space Mountain (Uzay Dağı)– Victor Nores – İspanya - Kurmaca
ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Reis Çelik (Jüri Başkanı)
Şerif Sezer
Gökhan Tiryaki
Ali Aga
Haluk Piyes
ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Emre Konuk – Yönetmen- Görüntü Yönetmeni
Ömer Sevimli – Sinema Programcısı
Tuba Özden Deniz – Sinema Yazarı
Natali Yeres – Sanat Yönetmeni
Neslihan Atagül Doğulu – Oyuncu
ULUSALARARASI UZUN METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Nuri Bilge Ceylan – Türkiye – Yönetmen (Jüri Başkanı)
Vernice Klier –Fransa/ABD – Oyuncu Koçu/Akademisyen
Giulia Achilli – İtalya – Yapımcı/Yönetmen
Ivana Roscic – Hırvatistan – Oyuncu/Yönetmen
ULUSLARARASI KISA METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Amir Masoud Soheli – Festival Direktörü/Yapımcı
Mehmet Bahadır Er – Yönetmen
Lina Bokhary – Filistin Kültür Bakanlığı Sinema Departman Direktörü
MALATYA FİLM PLATFORMU JÜRİ ÜYELERİ
TRT ÖN ALIM DESTEĞİ VE ERTEM EĞİLMEZ AİLE FİLMLERİ JÜRİSİ
Faruk Güven - TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü
İpek Tuzcuoğlu – Oyuncu
Murat Saraçoğlu – Yönetmen
Öktem Başol – Senaryo Danışmanı / Akademisyen
Sermin Çakmak Afşin – Yapımcı / Danışman
TRT KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ JÜRİSİ
Ahmet Okur – Yapımcı/Yönetmen
Faruk Güven – TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü
Şükrü Sim – Akedemisyen
ULUSLARARASI PLATFORM JÜRİSİ
Mesut Uçakan – Türkiye/Senarist/Yönetmen
Mohammad Attebai – İran –Yapımcı
Orxan Fikretoglu – Azerbaycan – Yazar/Senarist/Yönetmen
FİLM YÖN JÜRİSİ
Mehmet Eryılmaz
Nisan Akman
Aydın Sayman
SİYAD Jürisi:
Metin Gönen
Okan Arpaç
Barış Saydam
FESTİVAL ONUR ÖDÜLLERi
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Malatya Valiliği’nin katkılarıyla, 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında8.’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali’nin “Onur Ödülleri” bu yıl usta oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman ile usta yönetmen Osman Sınav’a verilirken, “Sinema Emek Ödülü” makyaj sanatçısı Derya Ergün’e, Türk Sinemasına Katkı Ödülleri ise Malatya Yeşil Sinemaları sahibi Hüseyin Yeşil ile Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan’a verilecek.
FESTİVAL AFİŞ VE TEMASI
“Sinema sınırları, imkânsızlıkları, farklılıkları aşıp, halkları buluşturan bir sanattır” diyen Suat Köçer, bu anlayışla, Anadolu halk kültürünün çok önemli figürlerinden olan ve duyguların ulağı olarak sembolize edilen turnayı festival afişinde kullandıklarını söyledi. Masallardan destanlara, türkülerden şiirlere kadar halk edebiyatında geniş yer bulan ve sevgisi nesilden nesile aktarılan turnanın tasavvuf ve Anadolu’daki farklı inanış ve disiplinlerde de ayrı bir önemi bulunduğunu hatırlatan Köçer, aynı zamanda göçmen bir kuş olan turnayı, dünyanın dört bir yanında insanları benzer duygular etrafında buluşturan sinemanın birleştirici gücüne vurgu yapan bir sembol olarak tanımlamaya çalıştıklarını söyledi.
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