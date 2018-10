Malatya Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

11 Ekim 2018 - 16:49:09 Hürriyet Haber

8. Malatya Uluslararası Festivali'nde yarışacak filmler ve festival programı açıklandı.

False

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin basın toplantısı gerçekleşti.

10 Ekim Çarşamba günü The Marmara Hotel İstanbul’da yapılan basın toplantısında, festivalde bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmaya hak kazanan filmler, ulusal ve uluslararası jüri üyeleri, Malatya Film Platformu’nda finale kalan 12 proje, festival programında yer alacak film ve etkinlikler ile sinemaseverleri bekleyen sürprizler anlatıldı.

Basın toplantısında ilk sözü alan festivalin Onursal Başkanı Malatya Valisi Ali Kaban oldu. Kaban, toplantıda yaptığı konuşmada, Malatya'nın tarihten getirdiği birikimiyle farklı kültürleri bir arada barındırdığını söyledi.

Malatya Belediyesi ve 8. Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı Hacı Uğur Polat ise uzun uğraşların sonucunda festivalin ortaya çıkarıldığını ve bugünden sonra da çok daha hızlı adımlar atarak festivali gerçekleştireceklerini dile getirdi.

ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

1-Borç – Debt – Vuslat Saraçoğlu

2-Aydede- Road To The Moon – Abdurrahman Öner

3-Son Çıkış - Siren’s Call – Ramin Matin

4-İçerdekiler- Insiders – Hüseyin Karabey

5-Halef-Halef – Murat Düzgünoğlu

6-Güvercin- The Pigeon – Banu Sıvacı

7-Meleklerin Koruyucusu-Guardian of Angels – Ensar Altay

8-Dört Köşeli Üçgen- Four Cornered Triangle – Mehmet Güreli

9-Kardeşler- Brothers – Ömür Atay

10-Anons- The Announcement – Mahmut Fazıl Coşkun

11-Sükut Evi-House of Serenity – Cafer Özgül

12-Çınar-Plane Tree – Mustafa Karadeniz

13-Güvercin Hırsızları- The Pigeon Thieves – Osman Nail Doğan

ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

1- Kimse Elimi Tutmasın – Cenk Ertürk – Kurmaca

2- Pantolon – Tahsin Özmen – Kurmaca

3- Her Şey Yolunda – Metehan Şerefoğlu – Kurmaca

4- İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış… ve İlkbahar – Hamza Uysal – Animasyon

5- Balık Kraker – Yiğit Evgar – Kurmaca

6- Hikayeci – Anıl Gündoğan – Kurmaca

7- Boşluk – Elif Eda – Kurmaca

8- Görüşme – Vehbi Bozdağ – Kurmaca

9- Sonsuz – Murat Çetinkaya – Kurmaca

10-Sen Adam Mısın – Alihan Erbaş, Harun Köybaşı – Belgesel

ULUSLARARASI UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

1- AGA - Milko Lazarov – Bulgaritan/Almanya

2- AN IMPOSSIBLY SMALL OBJECT (Aşırı Küçük bir Nesne ) - David Verbeek – Tayvan/Hollanda/Hırvatistan

3- HAPPY BIRTHDAY (Doğum Günün Kutlu Olsun) - Christos Georgiou – Yunanistan/Almanya/Fransa

4- IN SİLENCE (Sessizlikte) - Ardak Amirkulov – Kazakistan

5- LAST CHİLD (Son Çocuk) - Shin Dong-Seok – Güney Kore

6- SULEİMAN MOUNTAİN (Süleyman Dağı) - Elizaveta Stishova – Kırgızistan

7- ORANGE DAYS (Turunç Günleri) - Arash Lahooti – İran

8- VOLCANO (Volkan) - Roman Bundachuk – Ukrayna/Almanya

9- SUMMER SURVİVORS (Yazdan Kalanlar) - Marija Kavtaradze – Litvanya

10-THE LOAD (Yük) - Ognjen Glavonic – Sırbistan/Fransa/Hırvatistan

11-ANONS (The Announcement) – Mahmut Fazıl Coşkun – Türkiye/Bulgaristan

12-MELEKLERİN KORUYUCUSU – Ensar Altay – Türkiye

ULUSLARARASI KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

1- Red Velvet – Mahmoud Samir/ Youssef Mahmoud – Mısır – Kurmaca

2- The Teacher – Maxim Elagin – Rusya – Kurmaca

3- Sallakh – İspanya – Rasoul Iranzaf Aghamırlu – İran – Kurmaca

4- Zacarias – Violeta Trincado – İspanya

5- Short – Ruslan Aghazadeh – Azerbaycan

9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında 8.’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ikincisi yapılacak Malatya Film Platformu’nda finale kalan 13 proje de belli oldu.

MALATYA FİLM PLATFORMU FİNALİSTLERİ:

TRT ÖN ALIM DESTEĞİ FİNALİSTELERİ

1- Anadolu Leoparı – Yön: Emre Kayiş - Yap: Olena Yershova Yıldız

2- Bir Düş Gördüm – Yön/Yap: Murat Çeri

3- Çok Süper Bi Şey – Yön: Sinan Sertel – Yap: Turgay Şahin

4- İstanbul’un Kayıp Rüya’sı – Yön/Yap: Cengis Asiltürk

5- Maskeler – Yön/Yap: Nuri Cihan Özdoğan

6- Yedinci Ocak – Yön: Haydar Şişman – Yap: Ümran Safter

ERTEM EĞİLMEZ AİLE FİLMLERİ FİNALİSTLERİ

1- Ali’nin Tabiatı – Yön: Levent Çetin – Yap: Canol Balkaya

2- Aralık – Yön: Selman Nacar – Yap: Burak Çevik

3- Havuz – Yön/Yap: Aydın Orak

4- Kusur – Yön: Özkan Çelik – Yap: Neslihan Bilgin Çelik

5- Melek – Yön/Yap: Mesut Ceylan

6- Umut – Yön: Orhan İnce – Yap: Burak Kanısıcak

7- Üç Arkadaş – Yön: Nursen Çetin Köreken – Yap: Ümit Köreken

TRT KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ FİNALE KALAN PROJELER

1- Kar, Kış, Kıyamet – Ali Kışlar

2- Ayna – Alican Durbaş / Murat Öngel

3- Düğün Fotoğrafı – Cemalettin Baş

4- Masalların Hikayesi – Mahsum Taşkın / İrfan Türfent

5- Fıstıkçı Şahap – Kürşat Güngör Sağlam

6- Tapınak – Büke Akşehirli / Murat Uğurlu

7- Gece Babamızı Ararken – Alkım Özmen

8- Cinayet – Mehmet Mahsum Akyel / Ferhat Gezenler

9- Zemberek – Recep Çavdar

10-Kendini Gömen Adam – Enes Erbay / Nergiz Erbay

11-Dima – Celal Yücel Tombul

12-Yavru Karınca – Onur Yağız / Derya Uğurlar

ULUSAL UZUN METRAJ PANORAMA

1- Suç Unsuru – Süleyman Arda Eminçe

2- Beyaz Hüzün: Sarıkamış – Kenan Korkmaz

3- Arada – Mu Tunç

4- Bırakın Çocuk Oynasın – Atalay Taşdiken

5- Fındıktan sonra – Ercan Kesal

6- Karadeniz’in Yalnız Nineleri – Kaan Atilla Taşkın

7- Annemin Sinemaları –Cansel Karacan

8- Osmanlı’dan Günümüze Hamallar – Aydın Bağardı

9- Ukde Muhammet Benek-Erol Onur/Filmoran

ULUSAL KISA METRAJ PANORAMA

1- Naftalin – Muhammed Furkan Daşbilek – Kurmaca

2- Karton Kutu – Merve Çirişoğlu – Animasyon

3- Aya – Saif Hamad – Kurmaca

4- Misafir – Orhan Dede – Belgesel

5- İlmek – Süheyla Arıkan – Kurmaca

6- İstasyon – Serdar Çotuk – Animasyon

7- Farah – Oktay Alkan - Kurmaca

ULUSLARARASI PANORAMA

1- A Road (Yol)– Kalvira Akchalova – Kırgızistan – Kurmaca

2- Dark Night (Karanlık Gece)– Ivan Plechev – Rusya – Kurmaca

3- Labor (Doğum Sancısı)– Cecilia Albertini – İtalya/Amerika – Kurmaca

4- Heyvan (Hayvan)– Behram Ark – İran – Kurmaca

5- Melodi – Michael Kam – Singapur – Kurmaca

6- Space Mountain (Uzay Dağı)– Victor Nores – İspanya - Kurmaca

ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Reis Çelik (Jüri Başkanı)

Şerif Sezer

Gökhan Tiryaki

Ali Aga

Haluk Piyes

ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Emre Konuk – Yönetmen- Görüntü Yönetmeni

Ömer Sevimli – Sinema Programcısı

Tuba Özden Deniz – Sinema Yazarı

Natali Yeres – Sanat Yönetmeni

Neslihan Atagül Doğulu – Oyuncu

ULUSALARARASI UZUN METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Nuri Bilge Ceylan – Türkiye – Yönetmen (Jüri Başkanı)

Vernice Klier –Fransa/ABD – Oyuncu Koçu/Akademisyen

Giulia Achilli – İtalya – Yapımcı/Yönetmen

Ivana Roscic – Hırvatistan – Oyuncu/Yönetmen

ULUSLARARASI KISA METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Amir Masoud Soheli – Festival Direktörü/Yapımcı

Mehmet Bahadır Er – Yönetmen

Lina Bokhary – Filistin Kültür Bakanlığı Sinema Departman Direktörü

MALATYA FİLM PLATFORMU JÜRİ ÜYELERİ

TRT ÖN ALIM DESTEĞİ VE ERTEM EĞİLMEZ AİLE FİLMLERİ JÜRİSİ

Faruk Güven - TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü

İpek Tuzcuoğlu – Oyuncu

Murat Saraçoğlu – Yönetmen

Öktem Başol – Senaryo Danışmanı / Akademisyen

Sermin Çakmak Afşin – Yapımcı / Danışman

TRT KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ JÜRİSİ

Ahmet Okur – Yapımcı/Yönetmen

Faruk Güven – TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü

Şükrü Sim – Akedemisyen

ULUSLARARASI PLATFORM JÜRİSİ

Mesut Uçakan – Türkiye/Senarist/Yönetmen

Mohammad Attebai – İran –Yapımcı

Orxan Fikretoglu – Azerbaycan – Yazar/Senarist/Yönetmen

FİLM YÖN JÜRİSİ

Mehmet Eryılmaz

Nisan Akman

Aydın Sayman

SİYAD Jürisi:

Metin Gönen

Okan Arpaç

Barış Saydam

FESTİVAL ONUR ÖDÜLLERi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Malatya Valiliği’nin katkılarıyla, 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında8.’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali’nin “Onur Ödülleri” bu yıl usta oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman ile usta yönetmen Osman Sınav’a verilirken, “Sinema Emek Ödülü” makyaj sanatçısı Derya Ergün’e, Türk Sinemasına Katkı Ödülleri ise Malatya Yeşil Sinemaları sahibi Hüseyin Yeşil ile Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan’a verilecek.

FESTİVAL AFİŞ VE TEMASI

“Sinema sınırları, imkânsızlıkları, farklılıkları aşıp, halkları buluşturan bir sanattır” diyen Suat Köçer, bu anlayışla, Anadolu halk kültürünün çok önemli figürlerinden olan ve duyguların ulağı olarak sembolize edilen turnayı festival afişinde kullandıklarını söyledi. Masallardan destanlara, türkülerden şiirlere kadar halk edebiyatında geniş yer bulan ve sevgisi nesilden nesile aktarılan turnanın tasavvuf ve Anadolu’daki farklı inanış ve disiplinlerde de ayrı bir önemi bulunduğunu hatırlatan Köçer, aynı zamanda göçmen bir kuş olan turnayı, dünyanın dört bir yanında insanları benzer duygular etrafında buluşturan sinemanın birleştirici gücüne vurgu yapan bir sembol olarak tanımlamaya çalıştıklarını söyledi.