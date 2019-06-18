Mahkûmlardan resim sergisi
Maltepe 3 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan yabancı uyruklu mahkûmların cezaevindeki resim kursunda yaptıkları yağlıboya resimleriyle Anadolu Adalet Sarayı’nda sergi açıldı.
Sergide çoğunlukla, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’, ‘hırsızlık’ ve ‘gasp’ gibi suçlardan tutuklu bulunan Brezilya, Hollanda, Moğalistan, İngiltere, Bosna-Hersek ve İran vatandaşlarının yaptığı resimler 350 TL ile bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
Tutuklu ve hükümlüleri topluma kazandırmak ve sorumluluk duygusuna sahip birer birey olarak hayatlarına devam etmeleri amacıyla cezaevlerinde eğitim servisleri tarafından çeşitli kurslar açılıyor. Sürdürülen eğitim programlarına, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet işleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.
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