Maçka Sanat yeniden...
40 yıl boyunca İstanbul’un en ilerici sanat mekanlarından biri olan ve iki yıl önce kapanan Maçka Sanat Galersi, küratörlüğünü Fatih Özgüven’in üstlendiği ‘Kıpırdayan Resimler’ başlıklı grup sergisi kapsamında Sinan Logie’nin ’Mabedin İçinde Mabed’ adlı video yerleştirmesiyle 22-29 Aralık tarihleri arasında Bilsart’ın içinde yeniden canlandırılıyor.
40 yıl boyunca İstanbul’un en ilerici sanat mekanlarından biri olan ve iki yıl önce kapanan Maçka Sanat Galersi, küratörlüğünü Fatih Özgüven’in üstlendiği ‘Kıpırdayan Resimler’ başlıklı grup sergisi kapsamında Sinan Logie’nin ’Mabedin İçinde Mabed’ adlı video yerleştirmesiyle 22-29 Aralık tarihleri arasında Bilsart’ın içinde yeniden canlandırılıyor. Brüksel Özgür Üniversitesi Victor Horta Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Logie’nin eseri, mimarlık tarihi ile sanat tarihine mekansal ve ontolojik (varoluşsal) bir yaklaşım sunuyor.
En büyük hayallerinden birinin çocukluğumun efsane sergi mekanı Maçka Sanat Galerisi’ni zamanda dondurmak ve bir anlamda anıtlaştırmak olduğunu belirten Özgüven, “Fikrimi Sinan Logie’ye açtım. Hemen anladı. İnsan daha ne ister?” diyor. Özgüven’in daveti sonrasına aklıma ilk gelen imajın Osmanlı döneminde Atina’daki Partenon’un içine inşa edilen cami olduğunu hatırlatan Logie, “Partenon’da eski tapınağın doğu-batı ekseni ile Osmalı ibadethanesinin kıbleye yönlenen kütlesi arasında, mimarlık tarihinin en güzel gerilimlerinden biri ortaya çıkar” diyor ve ekliyor: “Bir tür anlatının içinde bir anlatı olarak görebiliriz ‘Mabedin İçinde Mabed’i. Maçka Galerisi 40 yıl boyunca (1975’den itibaren) henüz İstanbul Bienal’i gibi kültürel faaliyetler yokken çok ilerici sanatçıları Istanbul’da sergilemişti. Bugün ise Bilsart, yeni nesil sanatçıları video medyumu üzerinde destekliyor, burada bir süreklilik söz konusu. Ayrıca video 3 duvara yansıtılıyor ve Maçka Sanat’ın içinde bir 3 boyutlu ’travelling’ hissi yaratıyor. Bu sayede Maçka Sanat’ın bazı mekansal özelliklerine dikkat çekiliyor.”
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