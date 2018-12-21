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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.12.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Maçka Sanat yeniden...

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Maçka Sanat yeniden...

40 yıl boyunca İstanbul’un en ilerici sanat mekanlarından biri olan ve iki yıl önce kapanan Maçka Sanat Galersi, küratörlüğünü Fatih Özgüven’in üstlendiği ‘Kıpırdayan Resimler’ başlıklı grup sergisi kapsamında Sinan Logie’nin ’Mabedin İçinde Mabed’ adlı video yerleştirmesiyle 22-29 Aralık tarihleri arasında Bilsart’ın içinde yeniden canlandırılıyor.

40 yıl boyunca İstanbul’un en ilerici sanat mekanlarından biri olan ve iki yıl önce kapanan Maçka Sanat Galersi, küratörlüğünü Fatih Özgüven’in üstlendiği ‘Kıpırdayan Resimler’ başlıklı grup sergisi kapsamında Sinan Logie’nin ’Mabedin İçinde Mabed’ adlı video yerleştirmesiyle 22-29 Aralık tarihleri arasında Bilsart’ın içinde yeniden canlandırılıyor. Brüksel Özgür Üniversitesi Victor Horta Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Logie’nin eseri, mimarlık tarihi ile sanat tarihine mekansal ve ontolojik (varoluşsal) bir yaklaşım sunuyor.
En büyük hayallerinden birinin çocukluğumun efsane sergi mekanı Maçka Sanat Galerisi’ni zamanda dondurmak ve bir anlamda anıtlaştırmak olduğunu belirten Özgüven, “Fikrimi Sinan Logie’ye açtım. Hemen anladı. İnsan daha ne ister?” diyor. Özgüven’in daveti sonrasına aklıma ilk gelen imajın Osmanlı döneminde Atina’daki Partenon’un içine inşa edilen cami olduğunu hatırlatan Logie, “Partenon’da eski tapınağın doğu-batı ekseni ile Osmalı ibadethanesinin kıbleye yönlenen kütlesi arasında, mimarlık tarihinin en güzel gerilimlerinden biri ortaya çıkar” diyor ve ekliyor: “Bir tür anlatının içinde bir anlatı olarak görebiliriz ‘Mabedin İçinde Mabed’i. Maçka Galerisi 40 yıl boyunca (1975’den itibaren) henüz İstanbul Bienal’i gibi kültürel faaliyetler yokken çok ilerici sanatçıları Istanbul’da sergilemişti. Bugün ise Bilsart, yeni nesil sanatçıları video medyumu üzerinde destekliyor, burada bir süreklilik söz konusu. Ayrıca video 3 duvara yansıtılıyor ve Maçka Sanat’ın içinde bir 3 boyutlu ’travelling’ hissi yaratıyor. Bu sayede Maçka Sanat’ın bazı mekansal özelliklerine dikkat çekiliyor.”

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