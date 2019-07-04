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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Devrim Yılmaz - dgulyilmaz@gmail.com
04.07.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Lucy’nin laboratuvarı

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Lucy’nin laboratuvarı

Devrim Yılmaz, ödüllü yazar Michelle Houts’un yazdığı ‘Lucy’nin Laboratuvarı’ serisini inceledi.

Lucy’nin Laboratuvarı’ sadece çocuklar değil, ezber bozmak isteyen eğitimciler ve yetişkinler tarafından da ilgiyle, bir solukta okunacak bir seri. Tıpkı ödüllü yazar Michelle Houts’un yarattığı okul ortamındaki derslerin de çocukların, ne zaman zil çalacak, diye düşünmelerine kalmadan bir solukta bitmesi gibi.
Serinin ilk kitabı ‘Bilim Delisi’nde ikinci sınıfa başlayan Lucy ile tanışıyoruz. Lucy bilime meraklı, araştırmayı seven ama aynı zamanda prensesler, saraylar ve pembe meraklısı kuzeni Cora’yla bu türden oyunlar da oynayan bir çocuk. Aynı şekilde prenses delisi olması da Cora’nın Lucy’yle araştırmalar yapmasına, laboratuvarda kafa yormasına engel değil.
Lucy, yeni sınıfında bir bilim laboratuvarı olduğunu, yeni öğretmeni Bayan Flippo’nun ise uzaya gitmiş bir bilim insanı olduğunu öğrenince heyecandan içi içine sığmıyor ve ilerleyen süreçte derslerde öğrendiklerinden yola çıkarak evde kendi laboratuvarını kuruyor.

Serinin en dikkate değer tarafı bilimi çocukların yaşamlarından kesitlerle, sürükleyici hikâyeler eşliğinde, mizahi bir dille anlatması ve çocukların merak ettiği bir sürü soru cevabı arka arkaya sıralamak yerine bilimsel bir bakış açısı yaratması. Bir taraftan hayat akarken bir taraftan okul bu hayatın bir parçası olarak devam ediyor.
İlk kitapta Bayan Flippo’nun dersleri esnasında bilimsel süreçlere giriş, temel kavramlar, bir laboratuvarda neler bulunduğu, bilim insanlarının sorumlulukları, gözlem yapma, rapor hazırlama gibi genel konular anlatılırken Lucy’nin okulun bahçesinden kesilen meşe ağacı ve evsiz kalan sincaplarla ilgili mücadelesi derslerden çok daha fazla ön plana çıkıyor. Böylece kesilen ağaç konusu etrafında hem sosyal aktivizm hem de habitat konusu incelikle işlenmiş oluyor ve bilgi gündelik hayatta kullanılır kılınıyor.

Serinin ikinci kitabı ‘Tahmin Edin Kimin Gazı Var’da yine Bayan Flippo’nun maddenin hallerini anlattığı, daha doğrusu çocukların anlamasına olanak verdiği derslerin de hakkını teslim etmek gerek. Hayata geçirilmesi hiç de zor olmayan birkaç deney veya okul gezisinin bir konuyu ne kadar eğlenceli hale getirdiğine, çocukları nasıl harekete geçirdiğine tanık oluyoruz bu derslerde. Son kitap ‘Büyük Fosil Fiyaskosu’nda ise sınıf laboratuvarındaki fosillerden etkilenen çocuklar doğada kendi fosillerinin peşine düşüyor ve harika keşiflerde bulunuyorlar.
Elizabeth Zechel’in mizahı güçlendiren çizimleriyle daha da tatlanan ‘Lucy’nin Laboratuvarı’ serisi çocuklara bir sürü şey öğretmek yerine aslında tek bir şey yapıyor; onlara bilimin, bilginin, öğrenmenin ne kadar heyecan verici, coşkulu ve eğlenceli olabileceğini anlatıyor. Bu yönüyle eğitimcilere de seslenerek ezberciliğin üstüne koca bir çizik atıyor.

Lucy’nin laboratuvarıLUCY'NİN LABORATUVARI
Michelle Houts
Resimleyen: Elizabeth Zechel
Büyülü Fener, 2019
Her bir kitap 120 sayfa, 15 TL.

 

                                                              

Lucy’nin laboratuvarı

 

 

 

 

 

Lucy’nin laboratuvarı

 

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