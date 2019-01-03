Louvre Müzesi'ne rekor ziyaretçi
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi ziyaretçi sayısında rekora imza attı.
Geçtiğimiz yıl 10 milyondan fazla kişinin gittiği sanat merkezi, bu sayıyla dünyadaki uluslararası güzel sanatlar müzeleri arasında en yüksek ziyaretçi rakamına ulaştı.
2018 yılında müzeyi ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 8.1 milyondan 10.2 milyona çıktı. Louvre Müzesi'nin bir önceki rekoru 2012 yılında 9.7 milyondu.
Çin Ulusal Müzesi 2017'de 8 milyon ve New York Sanat Müzesi 7.3 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştı. Louvre Müzesi Genel Müdürü Jean-Luc Martinez, müzede 60 milyon euro değerinde iyileştirme çalışmaları yaptıklarını ve bunun finansmanının büyük bölümünü de Abu Dabi'de açılan Louvre Müzesi'nden karşıladıklarını kaydetti.
Son yıllarda Paris'te yaşanan saldırılardan dolayı müzeye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 30 oranında düşmüştü.
Müzeyi ziyaret edenlerin dörtte üçünü yabancılar oluşturdu. Onlar arasında Amerika Birleşlik Devletleri'nden gelenler yaklaşık 1.5 milyon ile ilk sırada; Çinliler de beş yıl aradan sonra bir milyon barajını geçerek ikinci sırada yer aldı. Müzeye giden öğrenci sayısı da 565 bine ulaştı.
Martinez, Sarı Yelekliler'in gösterilerinden dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ve müzenin sadece geçtiğimiz yıl 8 Aralık Cumartesi günü kapalı olduğunu hatırlattı.
Louvre Müzesi bu yıl da meşhur cam piramidinin açılışının 30. yıldönümü etkinliği ve Leonardo da Vinci'nin retrospektifi ile ziyaretçi rekorunu arttırmayı hedefliyor.
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