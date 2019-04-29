Loreena McKennitt üç konserle Türkiye’de
Grammy ödüllerine iki kez aday gösterilen Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, üç konserle Türkiye’de olacak.
30 yılı aşan kariyerinde dünya çapında 15 milyona yakın albüm satan ve ‘müzikli seyahat yazarı’ olarak anılan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, uzun bir aranın ardından üç konserle Türkiye’de olacak. Sadece Kuzey ve Güney Amerika’da değil, Avrupa’da ve Avustralya’da da en çok satanlar arasına girmeyi başardığı albümleri ve mistik şarkılarıyla dünya çapında geniş bir kitleye seslenen sanatçı, 2018 yılında yayınladığı ‘Lost Souls’ albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de hayranlarıyla buluşacak.
Dört kıtada altın, platin ve multi-platin satış rakamlarına ulaşan Loreena McKennit, kariyeri boyunca aralarında Kanada’nın önemli müzik ödüllerinden Juno’nun ve Billboard Uluslararası Başarı Ödülü’nün de yer aldığı birçok ödüle layık görüldü, Grammy ödüllerine ise iki kez aday gösterildi.
McKennitt’in Türkiye programı şu şekilde:
29 Haziran İzmir - İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
30 Haziran Ankara - Congresium Ankara
1 Temmuz İstanbul - Volkswagen Arena
Konser biletleri biletix’ten satın alınabiliyor.
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