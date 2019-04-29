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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Loreena McKennitt üç konserle Türkiye’de

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Loreena McKennitt üç konserle Türkiye’de

Grammy ödüllerine iki kez aday gösterilen Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, üç konserle Türkiye’de olacak.

30 yılı aşan kariyerinde dünya çapında 15 milyona yakın albüm satan ve ‘müzikli seyahat yazarı’ olarak anılan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, uzun bir aranın ardından üç konserle Türkiye’de olacak. Sadece Kuzey ve Güney Amerika’da değil, Avrupa’da ve Avustralya’da da en çok satanlar arasına girmeyi başardığı albümleri ve mistik şarkılarıyla dünya çapında geniş bir kitleye seslenen sanatçı, 2018 yılında yayınladığı ‘Lost Souls’ albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de hayranlarıyla buluşacak.
Dört kıtada altın, platin ve multi-platin satış rakamlarına ulaşan Loreena McKennit, kariyeri boyunca aralarında Kanada’nın önemli müzik ödüllerinden Juno’nun ve Billboard Uluslararası Başarı Ödülü’nün de yer aldığı birçok ödüle layık görüldü, Grammy ödüllerine ise iki kez aday gösterildi.

McKennitt’in Türkiye programı şu şekilde:
29 Haziran İzmir - İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
30 Haziran Ankara - Congresium Ankara
1 Temmuz İstanbul - Volkswagen Arena

Konser biletleri biletix’ten satın alınabiliyor.

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