'Lezzetler' Gourmand World Cookbook Awards 2019 Ödülü'nü aldı

Dünyanın sayılı koku uzmanlarından Vedat Ozan Kokular Kitabı serisinin dördüncü kitabı 'Lezzetler' ile Gourmand World Cookbook Awards 2019 ödülünü kazandı. Türkçe koku literatürünün kurucusu Vedat Ozan’ın kaleminden dökülen ve Everest Yayınları’ndan çıkmış olan Lezzetler, bir yemek kitabı ama içinde bir yemek tarifi dahi yok. Lezzetler kitabı ile kolalı içeceklerin gerçek hikâyesinden Çin’den çalınan çay fidelerine, İngiliz soylularının yasak aşklarından yeni keşfedilen tatlara uzandıktan sonra köle ticaretinden girip aromalardan çıkarak, pastırmanın çemeniyle akçaağaç şurubu birbirine ortak ediliyor. Kokuya dair algının nasıl oluştuğuna odaklanan ilk seri olan Kokular Kitabı son kitabı Lezzetler ile Gourmand World Cookbook Awards 2019 ödülünü aldı.