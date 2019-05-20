Latin ve modern dans Robert Koleji’nde
Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi tarafından her yıl liselilere yönelik düzenlenen Berkol RC’98 10. Dans Festivali, 26 Mayıs Pazar günü saat 13:30 Robert Koleji’nde başlayacak.
Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi tarafından her yıl liselilere yönelik düzenlenen Berkol RC’98 10. Dans Festivali, 26 Mayıs Pazar günü saat 13:30’da başlayacak. Depo Dans Okulu ve T&T Dans Ekibi’nin gerçekleştirdiği etkinlikte; modern, latin ve tango atölyeleri yapılacak. Robert Koleji’nde gerçekleşecek etkinlik, atölyelerin yanı sıra Özgen Berkol Doğan’ı anma amacını da taşıyor. Festivale katılmak isteyenlerin bdbilimkurgukutuphanesi@gmail.com adresine mail atarak ya da (216) 349 3131 numaralı telefondan ulaşarak isimlerini misafir listesine ekletmeleri gerekiyor.
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