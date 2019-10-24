Latife Tekin ödülünü aldı
Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için, ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, pazartesi akşamı Dada Salon Kabarett’te yapılan törenle Latife Tekin’e verildi.
Başkanlığını Asuman Kafaoğlu Büke’nin üstlendiği, Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal ve Faruk Duman’dan oluşan seçici kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün on ikincisinin Latife Tekin’e verilmesini kararlaştırmıştı.
Törende konuşan Latife Tekin, “İyi edebiyat eseri doğaya aittir diyorum ben. Dağların, ırmakların, ıssız ormanların, doğanın yanına ilişir, oraya gider. Artık doğa da tehdit altında. Öyle bir süreç yaşıyoruz ki... Hem doğa tehdit altında, hem ifade özgürlüğü tehdit altında, hem yazabilme yetisi” ifadelerini kullandı.
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