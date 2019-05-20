'Kuvâyi Milliye Destanı’na yeni yorum
Nâzım Hikmet Ran’ın yazdığı ‘Kuvâyi Milliye Destanı’, deneyimli tiyatro oyuncusu Yıldırım Fikret Urağ yönetmenliğinde ‘Kuvâyi Milliye’ adıyla tiyatro sahnesi için yorumlandı.
Nâzım Hikmet Ran’ın yazdığı ‘Kuvâyi Milliye Destanı’, deneyimli tiyatro oyuncusu Yıldırım Fikret Urağ yönetmenliğinde ‘Kuvâyi Milliye’ adıyla yeniden yorumlandı. Türkiye’nin bağımsızlık ve özgürlük savaşını kazanma öyküsünü anlatan ‘Kuvâyi Milliye’, Pafta Tiyatro tarafından sahneleniyor. Yönetmen Urağ, “Biz toplumun en öncelikli ihtiyacının sanat olduğuna inananlardanız. Birlikte güzel hayaller kurup bunları yaşatmak istiyoruz” diyerek Pafta Tiyatro’nun kuruluş amacının altını çiziyor. 30 kişilik kadrodan oluşan oyunda, asıl kadronun yanı sıra her sahnelenişte sürpriz konuk oyuncular yer alıyor. 6 Mart’ta prömiyerini yapan oyun, 21 Mayıs Salı akşamı saat 21.00’de Kadıköy Halk Eğitim Sahnesi’nde görülebilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle