Yeni sezon, yeni kitaplar...

MEMLEKETTEN SESLER

Hayranlarının özlemle beklediği Başkomser Nevzat’tan yeni maceralar geliyor. Ahmet Ümit’in üç novelladan oluşan yeni romanı ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ eylül ortası Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkıyor. Roman 300 binlik baskıyla geliyor.





Ahmet Ümit

Edebiyatımızın usta kalemi Oya Baydar eylülde distopik bir romanla buluşacak okurlarıyla. ‘Köpekli Çocuklar Gecesi’, yazarın iklim değişikliğine dikkat çektiği bir kıyamet senaryosu. Can Yayınları’ndan çıkacak roman, bugünün siyasal ortamından da besleniyor.





Oya Baydar



Canan Tan romanlarında kesiştirdiği insan hikâyelerine ‘Issız Kadınlar Sokağı’ ile devam ediyor. Çok satan yazarın yeni romanı ekimde Doğan Kitap’tan çıkacak.

İlk romanı ‘Mevsim Yas’ ile dikkat çeken Mehtap Ceyran, Everest etiketli romanı ‘Bekleyişin Şarkısı’yla eylülde okurun karşısında. Diyarbakır’da, ‘çatışma bölgelerinde’ alzheimer olmuş teyzesini arayan karakterin peşinde bir ‘arayış’ romanı. Fatih Baha Aydın da Everest’ten çıkacak ikinci romanı ‘Karanlıkta’da yedi günde geçen bir öykü anlatıyor.

Gülşah Elikbank’ın yeni romanı ‘Uykusuzlar’ Karakarga etiketiyle çıkacak.



Ian McEwan



BİR ‘DÜNYA’ ÖDÜLLÜ YAZAR

Amerika’nın güneyinden siyah halkın hikâyelerini şiirsel bir dille anlatan, Ulusal Kitap Ödülü’nü iki kere alan ilk kadın Jesmyn Ward’ın çarpıcı romanı ‘Salvage The Bones’ eylülde Doğan Kitap’tan çıkıyor. Ward, kendisine 2011’de Ulusal Kitap Ödülü’nü kazandıran romanında Katrina Kasırgası’nda yaşananları bir aile öyküsü eşliğinde anlatıyor.

İngiliz edebiyatının yaşayan en önemli temsilcilerinden Ian McEwan’ın 1987’de yayımlanan, Costa Kitap Ödülü sahibi romanı ‘The Child in Time’, ‘Kayıp’ adıyla, Murat Karlıdağ çevirisiyle YKY’den çıkıyor. McEwan, İngiltere’nin bunaltıcı siyasi atmosferinde çok temel bir acının kuşattığı bir aileyi anlatıyor.

ABD’li ödüllü romancı Colson Whitehead’in Time dergisine kapak olmasını sağlayan, gerçek olaylara dayalı romanı ‘Nickel Çocukları’ sonbaharda Siren etiketiyle raflarda. Siren’den dikkat çekici bir diğer roman Meksika’nın yeni kuşak, ödüllü yazarlarından Valeria Luiselli imzalı ‘Kayıp Çocuk Arşivi’. Man Booker Ödülü adayları arasındaki roman Meksika ile ABD sınırında ölümü göze alarak yürüyen çocukların öyküsünü göçmen bir ailenin serüveni ışığında anlatıyor. Seda Ersavcı’nın çevirisiyle okuyacağız.

Arjantinli yazar Ariana Harwicz’in 2018’de Uluslararası Man Booker Ödülü’ne aday gösterilen romanı ‘Geber Aşkım’ eylülde Seda Ersavcı çevirisiyle Çınar’dan çıkıyor. Annelik, kadınlık, aşkın yüzeyselliği hakkında tekinsiz bir öykü... Bol ödüllü ve çok satan Meksikalı Amerikalı yazar Luis Alberto Urrea’nın, hayatları Meksika-ABD hattında şekillenen bir ailenin çarpıcı öyküsünü anlattığı son romanı ‘The House of Broken Angels’ da ekimde Çınar’dan çıkıyor.

Ekvadorlu yazar, Güney Amerika edebiyatının son keşiflerinden Mauro Javier Cardenas, kendisine Joseph Henry Jackson Ödülü’nü kazandıran ilk romanı ‘Devrim Yeniden’ ile Timaş etiketiyle okurla buluşacak. Ekvador’un ekonomik ve siyasi çıkmazlarına çözüm bulmaya çalışan üç arkadaşın coşkulu hikâyesi.

Akutagawa, Tanizaki, Yomiuri gibi önde gelen Japon edebiyat ödüllerinin sahibi Hiromi Kawakami, ‘The Nakano Thrift Shop’ adlı kitabıyla Domingo etiketiyle eylülde ilk kez Türkçede.

Japon edebiyatının büyük ismi Kobo Abe’nin 1967 tarihli, sinemaya da uyarlanan ‘Virane Harita’sı Monokl’dan çıkıyor.





Jo Nesbo



POLİSİYE&GERİLİM HATTI

Norveç’ten dünyaya açılan meşhur dedektif Harry Hole’un son macerası, bir diğer deyişle son yılların en popüler polisiye romancılarından Jo Nesbo’nun yeni romanı ‘The Knife’ ekimde Doğan Kitap etiketiyle Türkçe okuruyla buluşuyor. ABD’li çok satan gerilim yazarı Tess Gerritsen’ın orijinal adı ‘Shape of Night’ olan son romanı da ekimde dünyayla aynı anda Türkçede... Doğan Kitap etiketiyle yayımlanacak roman, tuhaf bir evle baş başa kalan bir kadının gerilim dolu öyküsü.

New York’lu yazar Brendan Duffy’den tarihsel kurgu, gerilim ve polisiyenin iç içe geçtiği bir roman; ‘Fırtınalar Kralı’. Eylülde Seda Çıngay Mellor’un çevirisiyle, Çınar etiketiyle raflarda. Çınar etiketiyle raflara çıkacak bir diğer çarpıcı polisiye de son yılların en önemli Çinli yazarlarından A Yi’den geliyor: ‘Kusursuz Cinayet’. Giray Fidan’ın çevirisiyle okuyacağımız kitap rutin hayatın içindeki anormalliği sorgulayan farklı bir polisiye.

Büyük miktarda bir para trafiğini izlerken kendini, kurbanları arasında Siirt valisi ve belediye başkanının da bulunduğu aşiret ve istihbarat savaşlarının ortasında bulan ajan Asalet’in hikâyesini anlatan, Ayşegül Ekinci’nin ilk romanı, politik polisiye ‘Redd-i Akıl’, eylülde Nemesis Kitap’tan çıkıyor.



Sally Rooney





ULUSLARARASI SULAR...

Habitus Kitap ekimde iki yeni Jonathan Coe romanıyla karşımızda. Bol ödüllü İngiliz yazarın 2015’te yayımladığı ‘11 Numara’, Feride Nagehan Öztürk çevirisiyle Türkçede. Roman mülteci krizinden sınıfsal çatışmalara, ‘Survivor’dan televizyon hallerine bir karşılaşmalar silsilesi... Aycan Başoğlu çevirisiyle yayımlanacak ‘Maxwell Sim’in Aşırı Özel Hayatı’ ise romana adını veren karakterin toplum içindeki yalnız hallerinin komik ve sıradışı öyküsü. Roman sinemaya da uyarlanmıştı.

Fransız filozof ve romancı Paul Nizam’ın kült eseri, 20’nci yüzyılın önemli metinlerinden ‘Aden, Arabistan’ Ayrıntı Yayınları etiketiyle uzun bir aradan sonra gelen yeni baskısı ve Şule Çiltaş Solmaz’ın çevirisiyle eylülde karşımızda. Sartre’ın önsözünü yazdığı kitap, bir gencin Fransa’daki burjuva hayattan Ortadoğu’ya uzanan arayışının felsefi öyküsü...





G.R.R. Martin

Kurguladığı fantastik dünyanın peşinde milyonları sürükleyen G.R.R. Martin’in yeni serisi ‘Fire&Blood’ın ilk kitabı kasımda Epsilon etiketiyle Türkçede. Martin, dünyayı kasıp kavuran ‘Game of Thrones’ dizisine kaynak olan ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ndaki hikâyelerin 300 sene öncesine götürüyor okuru. G.R.R. Martin’e ilham verdiği bilinen, Maurice Druon eseri ‘Lanetli Krallar’ da sonbaharda Epsilon etiketiyle fantastik dünya sevenlerin karşısında olacak.

ABD’li yazar ve aktivist Nancy Kricorian’ın Aras tarafından yayımlanan ikinci romanı ‘Işık Hep Oradaydı’ İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris’te yaşayan, direnişin bir parçası olan ve kurbanlar veren Ermeni aileleri anlatıyor.

Brezilya edebiyatının büyük ismi, kadın varoluşuna dair özgün eserler üreten Clarice Lispector’ın 23 yaşındayken yayımlanan ve sansasyon yaratan, orta sınıf bir kadını anlattığı ilk romanı ‘Yabani Kalbin Yakınlarında’ eylülde Monokl’dan çıkıyor. İsmi Nobel Edebiyat Ödülü için geçen Antonio Lobo Antunes’in 1987 tarihli romanı ‘Dünyanın Sonundaki Yer’ de ekimde Monokl etiketiyle Türkçe'de.

İrlandalı yazar Sally Rooney’nin, 2018 Booker Ödülü ve Women’s Prize for Fiction gibi ödüllere aday gösterilen, bol ilgi gören ve BBC tarafından dizi olarak uyarlanacak olan ikinci romanı ‘Normal İnsanlar’ eylülde Can Yayınları etiketiyle, Emrah Serdan çevirisiyle Türkçede. İrlanda’nın batısında okuyan iki liselinin üniversiteye uzanan öyküsüne odaklanan romanın yaratıcısı; sınıflararası uçurum, kemer sıkma politikaları ve sosyal medyanın karmaşıklaştırdığı bir hayatın içinde didinen gençlere ses veren bir isim.

YENİ KEŞİFLER

Harun Candan, Selçuk Orhan ve Burak Soyer ilk romanlarıyla Doğan Kitap etiketiyle sonbaharda karşımızda.

Taçlı Yazıcıoğlu ismiyle, İletişim Yayınları’ndan eylülde çıkacak ilk romanı ‘Hep Sondan Başlar’ ile tanışacağız.

Özgür Taburoğlu ‘Alışveriş Merkezinde Yaşayan Adam’, Ata Tuncer ‘Amenna Bulvarı’ adlı kitaplarıyla Türkçe edebiyata Delidolu Yayınları etiketiyle giriş yapacak isimler.



Sezgin Kaymaz



ÖYKÜLER ARASINDA

Sezgin Kaymaz hayranlarına müjde Kırmızı Kedi’den geliyor. Yazarın yeni öyküleri ‘Benyusuf’ kasımda çıkıyor... Usta yazar Feyyaz Kayacan’ın 1963 TDK öykü ödülüne değer görülen, İkinci Dünya Savaşı’nı Londra’da yaşayan yazarın o günlere dair gerçeküstü ruh halini yansıtan öyküleri ‘Sığınak Hikâyeleri’ de kasımda Kırmızı Kedi etiketiyle yeniden okurla buluşacak.

Arzu Uçar, 2015 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne değer görülen ‘Dış Kapının Mandalı’nın ardından ikinci kitabı ‘Bir Küçük Delilik’ ile karşımızda. Okuruna sorular sordurmayı seven öyküleri eylülde İthaki Yayınları’ndan çıkıyor.

Şermin Yaşar, hayatın içinden öyküler anlattığı, Doğan Kitap’tan çıkacak yeni kitabıyla eylülde okurla buluşacak. Armağan Portakal’ın yeni öykü kitabı da kasımda Doğan Kitap etiketiyle karşımızda... Öykümüzün usta kalemi Oktay Akbal’ın ‘Toplu Öyküler’i de Doğan Kitap etiketiyle ekimde raflara çıkıyor.

Aziz Gökdemir’in zincirleme öykülerden oluşan son kitabı ‘Yangından Sonra’da zamanımızın bir çekirdek ailesinin fertlerinin öyküleri yer alıyor. Eylülde Can Yayınları etiketiyle.

‘Kısa Karanlıklar’ ve ‘Kırgınlığın Kuytusunda’ adlı kitaplarıyla tanınan Sedef Betil’in yeni öyküleri ‘Parçalar ve Zerreler’ eylülde İletişim’den çıkıyor.

Monokl’dan bir ilk öykü kitabı: İlay Bilgili’den ‘Talan’ eylülde raflarda.

Abdullah Ataşçı’dan ilki 1915’te Rize’de, sonuncusu 2019’da Ankara’da geçen; ülkenin 10 yıllık zaman dilimlerinden, farklı bölgelerden bir öyküler toplamı. Eylülde Everest etiketiyle çıkıyor.



HAYATI ‘ROMAN’ OLANLAR...

Müzisyen Jehan Barbur’un kaleminden bir Tomris Uyar biyografisi geliyor. Barbur’un yazarın oğlu Turgut Uyar ve farklı isimlerle yaptığı söyleşileri içeren kitabı kasımda Doğan Kitap’tan çıkıyor.

‘Türk basketbolunun sesi’, sunucu ve spor yazarı Murat Murathanoğlu, içinden Türk basketbol ve spor medyasının yakın dönem tarihinin de aktığı yaşamöyküsünü ‘Salondaki En Kötü Koltuk’ta anlatıyor. Eylülde Can Yayınları/mundi etiketiyle...

Yazdığı Steve Jobs, Einstein biyografileriyle tanınan Walter Isaacson’ın, Leonardo da Vinci’nin hayatını kaleme aldığı kitabı, kasımda Kolektif Kitap’tan çıkıyor.

Emre Kongar, eylülde Remzi Kitap’tan çıkacak çalışması ‘İstanbul, İstanbul, Bitmeyen Bir Aşk... /1940’lardan Bugüne Efsaneler’ ile okuru kişisel tanıklık ve renkli anıları eşliğinde bir İstanbul yolculuğuna çıkaracak.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın eski çalışanı, gizli belgeleri ifşa ederek dünya çapında gündem olan Edward Snowden’ın ‘Permanent Record’ başlıklı otobiyografisi Epsilon etiketiyle sonbaharda Türkçede.

m Gazeteci Benan Kepsutlu son 15 yılda tanık olduğu olayları bugünle karşılaştırarak yazdı. Kafka Kitap’tan çıkacak ‘Biz Gazetecilik Yaparken’ içinden Saddam’ın, Ağca’nın, PKK’nın geçtiği bir kitap...

Tara Westover’ın, Idaho dağlarında yaşayan Mormon bir ailenin çocuğu olarak başlayıp Cambridge’e uzanan sıradışı hayat hikâyesi ‘Talebe’ Domingo etiketiyle raflara çıkacak...

Arlene Voski Avakian’ın otobiyografisi (Lion Woman’s Legacy) etnik kimlik, aile, toplum baskısı altında eşcinselliğini reddeden, sonra baskılardan kurtulmayı başararak özgürleşen ve ABD’deki kadın hareketinin başını çeken bir kadının hikâyesi. Sonbaharda, Aras’tan...

Nedim Gürsel seyahat kitaplarına bir İran kitabıyla devam ediyor. Eylülde Doğan Kitap’tan çıkıyor...







Sunay Akın

Sunay Akın, ‘İlkler’ adını verdiği kitabında tarihten edebiyata ilginç anekdotlarla okuyucunun karşısında olacak. Karakarga’dan...

Melih Cevdet Anday’ın kitaplaşmamış gezi yazıları ‘Kayaçukuru Kapadokya’ adıyla, bol fotoğraflı bir çalışma olarak eylülde Everest’ten çıkıyor.

Roman ve denemelerini Türk okurlarının çok iyi bildiği Nobel ödüllü yazar Jose Saramago’nun kaleminden sıradışı bir gezi-seyahat kitabı: ‘Portekiz Seyahati’. Saramago deyim yerindeyse bütün bir ülkeyi karış karış, özellikle mimari yapılarını mercek altına alarak anlatırken dönemleri ve o dönemlerin olaylarını da aktarmayı ihmal etmiyor... Eylülde, Kırmızı Kedi’den... Türk tiyatro tarihinin yapı taşlarından Dostlar Tiyatrosu’nun ve ‘Dostlar’ kadrosundan başta Genco Erkal olmak üzere bir dolu oyuncunun yarım asırlık öyküsünü Ayşegül Yüksel’in kaleminden okuyacağız. ‘Güneşin Sofrasında/Genco Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu Serüveni’ de kasımda Kırmızı Kedi’den çıkıyor.



Haruki Murakami



YAŞAMIN İÇİNDEN...

Öykü kitabı ‘Anne Kız, Harikasın’ ile dikkat çeken Elif Türkölmez’den bir gündelik hayata övgü seçkisi: ‘Her Şey Geçer’. Eylülde Çınar etiketiyle çıkacak olan kitap, yazarın Instagram’da yayımlanmış yazılarından oluşuyor. İçeride zeytin nasıl kırılır sorusunun cevabı da köpekler, ve bulutlar nasıl sevilirin yordamı da var...





Elif Türkölmez

Dünyaca ünlü romancı Haruki Murakami hayranlarıyla bu kez yazarlık pratiğini ve deneyimlerini aktardığı bir deneme kitabıyla buluşuyor. ‘Yazar Olmak Üzerine’ eylülde Doğan Kitap’tan çıkıyor. Müzisyen Nil Karaibraihimgil’in deneme kitabı ve Japon keşiş Shunmyo Masuno’nun sade yaşama sanatına dair 100 pratiğin yer aldığı kitabı (Zen, The Art of Simple Living) da eylülde Doğan Kitap’ın listesinde... Adli tıp uzmanı Sevil Atasoy da Doğan Kitap’tan çıkacak kitabında cinayet vakalarını derinlemesine inceliyor.

Oyuncu olarak tanıştığımız, bireysel koçluk yapan Hale Caneroğlu, konuşmalarında anlattıklarını ‘Mutluluk Virüsü’nde paylaşıyor. Sonbaharda, Destek’ten...

İletişim Yayınları’nın yeni dizisi ‘Ruhun Gıdası Kitaplar’ın ilk kitabı Meral Nayman Demir’in derlediği ‘Osmanlı Hanımları Mutfakta’ olacak.

Silva Özyerli’den memleketi Diyarbakır’ın geçmişini, sofra kültürünü, yemeklerini ailesinin hikâyesiyle harmanlayarak anlatan edebiyat tadında bir yemek kitabı geliyor. Aras’tan...

Finans uzmanı ve yönetim danışmanı Burçin Mavituna’dan hem iş hem de özel hayatlarımızı saran ‘yeni normal’i tanımlayan ve dijitalleşen, esneyen dünyada ‘olgun farkındalık kafası’na geçmemizin yollarını, akıcı bir dille ve güncel örneklerle anlatan bir kitap. Hürriyet Kitap etiketiyle ekimde çıkacak ‘Ortak Ol Zengin Ol/Olgun Bir Hayat Arayışı’, ‘paylaşım ekonomisi’yle gelen değişimi hem bireyler hem de iş insanları için açıklayan eğlenceli bir rehber... Gizem Girişmen, Uğur Erdener ve Mehmet Arslan’ın editörlüğünde, Hürriyet Kitap’tan ekimde çıkacak ‘Tarihe Yön Veren 100 Sporcu’da ise spor tarihine adını yazdırmış 100 ismi anımsayacağız. Yayınevinin bir diğer çalışması ise eylülde raflarda olacak: Tuba Köseoğlu Okçu’nun hazırladığı, her an aklımıza gelen soruların bilimsel yanıtlarına yer veren ‘Bu da Nereden Çıktı?’

Roman ve öyküleriyle tanıdığımız Faruk Duman’dan 54 pasajlık bir doğa okuması, ‘Doğa Betiği’ eylülde Kırmızı Kedi’den... Duman söyleşilerinde dile getirdiği “doğanın içinden yazmak” tasarısını bir adım daha ileriye taşıyor ve kaplumbağanın kabuğundan cevizin yaprağına doğayı bütün ışıltısı ile söze döküyor. Çağdaş mimarinin en önemli isimlerinden Le Corbusier’nin mekân-insan ilişkisi üzerine kaleme aldığı kitabı ‘Penceredeki Adam’ da Kırmızı Kedi etiketiyle ilk defa Türkçede.

Roni Margulies deneme kitabı ‘Türk’ün Hizmetçisi/Türkiye’de Azınlık Olmak’ta azınlıklara yapılan muameleler toplamından söz açıyor. Eylülde Everest’ten.



Malala Yusufzay

GEZEGENİN DERTLERİ...

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Kurnaz’dan gezegenin en yakıcı meselesine dair bir çalışma; ‘Küresel İklim Değişikliği’ Doğan Kitap’tan çıkıyor.

Romancı Jonathan Safran Foer’den iklim krizine dair bir kitap: ‘Bizim Havamız’ Siren etiketiyle raflarda olacak.

İklim meselesine Türkiye’de en çok kafa yoranlardan, Açık Radyo’nun kurucusu Ömer Madra’nın kaleminden meseleye dair yazılar, ‘Kıyamet Senaryoları’ ekimde Kırmızı Kedi’den çıkıyor.

Delidolu Yayınları’ndan çıkacak, Rob Riemen imzalı ‘Çağa Karşı Koymak’ mevcut dünya düzenini anlamak, alternatifleri düşünmek isteyenlere hitap ediyor.

m Kızların eğitim hakkı için verdiği mücadele Pakistan’dan dünyaya yayılan, Nobel Ödüllü Malala Yusufzay’ın yeni kitabı Epsilon etiketiyle Türkçede. ‘We Are Displaced’de genç aktivist, mülteci kız çocukların gerçek öykülerine ses veriyor.

Yeni nesil eğitimcilerden Ali Koç, Doğan Kitap’tan ekimde çıkacak çalışmasında eğitim sistemi üzerine fikir ve deneyimlerini paylaşacak.



TARİHİN İZİNDE, BİLİMİN PEŞİNDE...

Antropolog David Lewis-Williams’ın YKY’den çıkacak ‘Mağaradaki Zihin’ isimli kitabı yontma taş dönem insanının mağara duvarlarına çizdiği imgelerin düşünsel ve itkisel serüvenini anlatıyor.

Seval Şahin’in ‘Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romancılığı Üzerine Düşünceler’ altbaşlıklı, ‘Talih, Tesadüf ve İrade’ adlı kitabı İletişim Yayınları’ndan eylülde çıkıyor, Tanpınar üzerine bir inceleme.

Sevince Bayrak, Beyazıt Meydanı’nın 1914-1964 döneminde başından geçenler üzerine bir meydan ve kent öyküsü anlatıyor. ‘Bir Meydan Öyküsü: Beyazıt (1914-1964)’ eylülde İş Kültür’den çıkıyor. Giray Fidan’ın Çin ve Türkiye’nin ortak tarihinden detayları kayda geçen çalışması ‘Cumhuriyet’in Çinli Misafirleri’ de eylülde İş Kültür etiketiyle çıkacak.

Önde gelen biyoloji yazarlarından Jonathan B. Losos’tan evrimsel değişim üzerine neşeli fakat ciddi bir keşif kitabı. ‘Olasılıksız Yazgılar: Kader, Şans ve Evrimin Geleceği’ eylülde Can Yayınları/Tellekt etiketiyle çıkacak.

Kolektif Kitap, Eric Berkowitz’in ‘Seks ve Ceza’ adlı çalışmasının devam kitabı ‘Arzunun Sınırları: Kötü Yasalar, İyi Seks ve Değişen Kimliklerin Yüzyıllık Tarihi’ni yayımlıyor. Kitap seksin deneyimlenme, tartışılma biçimlerinin son yüzyılda nasıl değiştiğini anlatıyor.

İngiliz antropolog Sir W. M. Ramsay’in gözünden 31 Mart isyanının öyküsü... ‘İsyan Günlerinde İstanbul’u eylülde Timaş etiketiyle okuyacağız.

m Jeremy Brecher’dan Amerikan işçi sınıfının hasıraltı edilmiş tarihine dair bir arşiv çalışması. ‘Grev’ eylülde Ayrıntı’dan çıkıyor.