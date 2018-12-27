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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kitap Sanat
Umut ERDEM/ANKARA
27.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kütüphanecilerden KDV tepkisi

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Kütüphanecilerden KDV tepkisi

En çok üniversite kütüphanelerini etkiledi. E-yayın aboneliklerini iptal ediyorlar.

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, e-gazete, e-dergi, e-kitap ve benzeri yayınların KDV oranının yüzde 18’e yükseltilmesine tepki göstererek karardan en çok üniversite kütüphanelerinin etkilendiğini söyledi. Hürriyet’e KDV oranlarındaki artışı değerlendiren Kartal, özetle şunları kaydetti:
“Resmi Gazete’de yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarına göre, e-gazete ve e-dergi KDV oranı yüzde 1’den yüzde 18’e, e-kitap ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, ise yüzde 8’den yüzde 18’e yükseltildi. KDV oranlarının e-kitap ve e-dergilerde yüzde 18’e yükseltilmesi en çok üniversite kütüphanelerini etkiledi. Çünkü artık üniversite kütüphanelerinin koleksiyonları büyük oranda elektronik kaynaklardan oluşmaktadır. Günümüz dünyasında dijitalleşme ile birlikte bilgiye sahip olmaktan çok bilgiye erişimin önem kazandığı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte e-kitap, e-dergiler ve e-gazeteler hızla kütüphanelere ve hayatımıza girdi.

ABONELİKLER İPTAL EDİLİYOR

Kütüphaneler kitaptaki KDV oranının kaldırılmasını beklerken, bu kadar yüksek bir oranda artışın şaşkınlığı içerisindeler. Ekonomik kriz nedeniyle, üniversite bütçeleri yüzde 40 oranında düşürüldü. Öte yandan koleksiyonlarının büyük bir bölümünü döviz ile alan üniversite kütüphanelerinin döviz kuru ve KDV artışıyla birlikte bütçeleri kuşa dönmüş durumda. Kütüphaneler e-yayın aboneliklerini iptal etme yoluna gitmekteler. Bu durum doğal olarak eğitim ve öğretimin kalitesine olumsuz olarak yansıyacaktır.”

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