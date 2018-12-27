Kütüphanecilerden KDV tepkisi
En çok üniversite kütüphanelerini etkiledi. E-yayın aboneliklerini iptal ediyorlar.
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, e-gazete, e-dergi, e-kitap ve benzeri yayınların KDV oranının yüzde 18’e yükseltilmesine tepki göstererek karardan en çok üniversite kütüphanelerinin etkilendiğini söyledi. Hürriyet’e KDV oranlarındaki artışı değerlendiren Kartal, özetle şunları kaydetti:
“Resmi Gazete’de yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarına göre, e-gazete ve e-dergi KDV oranı yüzde 1’den yüzde 18’e, e-kitap ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, ise yüzde 8’den yüzde 18’e yükseltildi. KDV oranlarının e-kitap ve e-dergilerde yüzde 18’e yükseltilmesi en çok üniversite kütüphanelerini etkiledi. Çünkü artık üniversite kütüphanelerinin koleksiyonları büyük oranda elektronik kaynaklardan oluşmaktadır. Günümüz dünyasında dijitalleşme ile birlikte bilgiye sahip olmaktan çok bilgiye erişimin önem kazandığı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte e-kitap, e-dergiler ve e-gazeteler hızla kütüphanelere ve hayatımıza girdi.
ABONELİKLER İPTAL EDİLİYOR
Kütüphaneler kitaptaki KDV oranının kaldırılmasını beklerken, bu kadar yüksek bir oranda artışın şaşkınlığı içerisindeler. Ekonomik kriz nedeniyle, üniversite bütçeleri yüzde 40 oranında düşürüldü. Öte yandan koleksiyonlarının büyük bir bölümünü döviz ile alan üniversite kütüphanelerinin döviz kuru ve KDV artışıyla birlikte bütçeleri kuşa dönmüş durumda. Kütüphaneler e-yayın aboneliklerini iptal etme yoluna gitmekteler. Bu durum doğal olarak eğitim ve öğretimin kalitesine olumsuz olarak yansıyacaktır.”
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