Kuşadası Gençlik Festivali Yeni Türkü ve Moğollar'la başladı
Beş günde 53 konsere ev sahipliği yapacak Kuşadası Gençlik Festivali başladı.
Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyonu ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı’nda düzenlenen festival, dün akşam Set konseriyle başladı. Setin ardından sırasıyla Yeni Türkü ve Moğollar konser verirken, ilk günün kapanışını ise Islandman yaptı.
Geçtiğimiz yıl 90 bin müzikseveri buluşturan Kuşadası Gençlik Festivalinin 3üncü yılında Duman, Şebnem Ferah, Teoman, Athena, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin gibi Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinin yanı sıra, Ümit Besen & Pamela, Ceza, Halil Sezai, Emre Aydın, Ezhel ve Sattasın da aralarında olduğu farklı müzik türlerinden sanatçılar da sahne alacak.
Kuşadası Gençlik Festivalinin programı şöyle:
12 Temmuz Perşembe
1. Sahne
Pentagram
Ceza
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Erdem Yener
Murder King
The Madcap
2. Sahne
Duman
Ümit Besen & Pamela
Umut Kuzey
Melek Mosso
What Da Funk
Piiz
13 Temmuz Cuma
1.Sahne
Hayko Cepkin
Halil Sezai
Pera
Yasemin Mori
Niyazi Koyuncu
Hedonutopia
2. Sahne
Şebnem Ferah
maNga
Fatma Turgut
Gazapizm
Gülçin Ergül
Sekerse Tehlike
14 Temmuz Cumartesi-
1. Sahne
Athena
Pinhani
Adamlar
Deniz Tekin
Çamur
Supernova
2. Sahne
Emre Aydın
Seksendört
Ezhel
Sena Şener
Gökcan Sanlıman
Palmiyeler
15 Temmuz Pazar-
1.Sahne
Teoman
Feridun Düzağaç
Zakkum
Kalben
Sattas
Ezgi Aktan
2. Sahne
Mor ve Ötesi
Selda Bağcan & Boom Pam
Cem Adrian
Vega
Aydilge
Öfkeli Kalabalık
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