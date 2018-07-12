Kuşadası Gençlik Festivali Yeni Türkü ve Moğollar'la başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerKuşadası Gençlik Festivali Yeni Türkü ve Moğollar'la başladı
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Kitap Sanat
DHA
12.07.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

Kuşadası Gençlik Festivali Yeni Türkü ve Moğollar'la başladı

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Kuşadası Gençlik Festivali Yeni Türkü ve Moğollar'la başladı

Beş günde 53 konsere ev sahipliği yapacak Kuşadası Gençlik Festivali başladı.

Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyonu ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı’nda düzenlenen festival, dün akşam Set konseriyle başladı. Setin ardından sırasıyla Yeni Türkü ve Moğollar konser verirken, ilk günün kapanışını ise Islandman yaptı.

Geçtiğimiz yıl 90 bin müzikseveri buluşturan Kuşadası Gençlik Festivalinin 3üncü yılında Duman, Şebnem Ferah, Teoman, Athena, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin gibi Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinin yanı sıra, Ümit Besen & Pamela, Ceza, Halil Sezai, Emre Aydın, Ezhel ve Sattasın da aralarında olduğu farklı müzik türlerinden sanatçılar da sahne alacak.

Kuşadası Gençlik Festivalinin programı şöyle:

12 Temmuz Perşembe
1. Sahne

Pentagram
Ceza
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Erdem Yener
Murder King
The Madcap

2. Sahne
Duman
Ümit Besen & Pamela
Umut Kuzey
Melek Mosso
What Da Funk
Piiz

13 Temmuz Cuma
1.Sahne
Hayko Cepkin
Halil Sezai
Pera
Yasemin Mori
Niyazi Koyuncu
Hedonutopia

2. Sahne
Şebnem Ferah
maNga
Fatma Turgut
Gazapizm
Gülçin Ergül
Sekerse Tehlike

14 Temmuz Cumartesi-
1. Sahne

Athena
Pinhani
Adamlar
Deniz Tekin
Çamur
Supernova

2. Sahne

Emre Aydın
Seksendört
Ezhel
Sena Şener
Gökcan Sanlıman
Palmiyeler

15 Temmuz Pazar-
1.Sahne

Teoman
Feridun Düzağaç
Zakkum
Kalben
Sattas
Ezgi Aktan

2. Sahne
Mor ve Ötesi
Selda Bağcan & Boom Pam
Cem Adrian
Vega
Aydilge
Öfkeli Kalabalık

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