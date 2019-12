Kundura Sinema yeni yılda şüphenin izlerini sürüyor

Ay’a ayak basılmasının 50 yıldönümüne ithafen hazırladığı “Ay’a Yolculuk” isimli film seçkisi ile kasım ve aralık aylarında izleyicilerini uzayın bilinmezliğine götüren Kundura Sinema, yeni yılda “Şüphe” teması altında bir araya getirdiği seçki ile bizleri Soğuk Savaş döneminin sebep olduğu uzay yarışlarından dünyaya geri döndürüyor. Kundura Sinema, yeni yılda kuşku ve bilinmezliğin peşinde şüphenin izlerini sürerken sinemaseverlerin karşısına aynı zamanda Pazar Sinema Kulübü seçkisiyle çıkıyor. 90’lı yılların unutulmaz pazar gecesi sinema kuşağı filmlerini beyazperdede seyretme fırsatı sunacak olan seçki izleyicileri 90’lı yıllara geri götürecek.

Kuşku, merak, heyecan…

Tanınan, sinema tarihinde iz bırakmış filmlerle birlikte, az bilinen ve yeniden keşfedilen eserleri güncel temalar etrafında bir araya getiren Kundura Sinema, ocak ve şubat aylarında 'şüphe' temasıyla soğuk savaş döneminin insanlarda bıraktığı kuşku duygusu ve casusluk kavramı üzerinden izleyicileri tarihin önemli bir dönemine doğru yeni bir yolculuğa çıkarıyor. Ocak ayında yönetmen Ernst Lubitsch’in 1939 yapımı Ninotchka; Billy Wilder’ın 1961 yapımı One, Two, Three filmleriyle, yönetmenler Jaak Kilmi ve Gints Grūbe tarafından 2019’da çekilen ve Türkiye’de ilk defa gösterilecek olan My Father, The Spy belgeseliyle soğuk savaş dönemine ışık tutacak olan seçki, şubat ayında eklenecek yeni filmlerle birlikte kuşku, merak ve heyecan uyandırmaya devam edecek.

Pazar Gecesi Sineması Filmleri Kundura Sinema’da

Pazar Sinema Kulübü 80’li ve 90’lı yıllarda Pazar gecelerinin en büyük eğlencesi olan Pazar Gecesi Sineması, Kundura Sinema’nın tarihi atmosferinde tekrar hayat buluyor. Sinema filmlerinin her Pazar gecesi televizyonda ilk kez gösterildiği ve dönemin en eğlenceli etkinliklerinden biri olan Pazar Sinema Kulübü’nün Kundura Sinema’daki ilk konuğu, yönetmen Jerry Zucker’ın 1990 yapımı Hayalet – Ghost filmi oluyor. Her iki ayda bir değişecek seçkinin ocak ve şubat aylarındaki ilk gösterimi olan Hayalet, bankacı Sam Wheat ile sanatçı Molly Jensen’in aşk hikayesini konu alıyor. Unutulmaz filmin başrollerinde Patrick Swayze ve Demi Moore yer alıyor.

'Şüphe': Ocak Ayı Tematik Gösterimlerin Yenileri

Yönetmen Ernst Lubitsch’in 1939 yapımı Ninotchka filmi Sovyetler Birliği için çalışan diplomat Nina Ivanovna’nun Rus Devrimi sırasında ele geçirilen mücevherlerin satışı için Paris’e geçmesi ve mücevherleri ele geçirmek isteyen gamsız bekar Kont Leon d’Algout’un hikayesini anlatıyor. Politikanın mizahi bir biçimde ele alındığı filmin başrolünde Greta Garbo yer alıyor.

Kasım ayında izleyicileriyle buluşan sinema tarihinin en iyi yönetmenlerinden biri olarak anılan Billy Wilder, ocak ayı programında da 1961 yapımı siyah-beyaz One, Two, Three isimli filmi ile yer alıyor. Coca-Cola şirketinde yükselmek için her şeyi yapmaya hazır olan C.R. MacNamara’nın hayatı hiç de planladığı gibi gitmeyecektir. Patronunun kızına göz kulak olması söylenen C.R. MacNamara’nın içinde bulunduğu durum onun terfi almasını engelleyecektir. Dönemin politikasının komedi ile buluştuğu bu filmin çekimi sırasında Berlin Duvarı’nın inşaatının da başlaması yönetmenin tam olarak içinde bulunduğu dönemi yansıttığını gösteriyor.

2019 yılında yönetmenler Jaak Kilmi ve Gints Grūbe tarafından çekilen ve Türkiye’de ilk defa Kundura Sinema’da gösterilecek olan My Father, The Spy, karanlık bir ajan oyununu izleyiciler ile buluşturuyor. Soğuk Savaş’ın karanlık perde arkası oyunlarına ışık tutan belgesel türündeki film, babası çift taraflı bir ajan olan genç bir kızın hikâyesine odaklanarak, kırk yıl önce yaşanmış olaylar eşliğinde baba-kız ilişkisini ele alıyor.

Hollywood Klasikleri Özel Gösterimi: Doctor Zhivago

Her ayın son Cuma akşamı özel ikramlar eşliğinde Hollywood klasiklerini beyaz perdede seyretme imkânı sunan Hollywood Klasikleri Özel Gösterimi kapsamında 2019-2020 sezonunda sinema tarihinde önemli yeri olan klasikleşmiş edebiyat uyarlamaları yer alıyor. Her üç ayda bir değişen programın ilk filmi olan Tennessee Williams’ın Kızgın Damdaki Kedi’nin ardından bu seçkinin yeni yıldaki ilk konuğu Robert Bolt’un, senaryosunu Nobel ödüllü Rus yazar Boris Pasternak’ın 1957’de yazdığı aynı adlı romanından uyarlayıp yazdığı 1965 yapımı Dr. Zhivago oluyor. Omar Sharif’in başrolünü üstlendiği, David Lean’in yönetmenliğini yaptığı film; devrimci Rusya’da siyasi manzaranın değişmesi ve Çarlık rejiminin sona yaklaşmasıyla, savaştan önce Moskova’nın canlılığına ve ardından çıkan şiddetli toplumsal karışıklığa değiniyor.

Kundura Sinema’nın Ocak Ayı Programı

18 Ocak Cumartesi

16:00 – Ninotchka (1939), Ernst Lubitsch

19 Ocak Pazar

16:00 – One, Two, Three (1961), Billy Wilder

25 Ocak Cumartesi

16:00 – My Father, The Spy (2019), Jaak Kilmi ve Gints Grūbe

19.30 – One, Two, Three (1961), Billy Wilder

26 Ocak Pazar

16:00 – Ninotchka (1939), Ernst Lubitsch

19.30 – Ghost (1990), Jerry Zucker (Pazar Sinema Kulübü Özel Gösterimi)

31 Ocak Cuma 'Hollywood Klasikleri' Özel Gösterim

20.30 – Dr. Zhivago (1965), David Lean