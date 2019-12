Kundura Sinema Açık Perde programı belli oldu

Kurmacadan belgesele, birbirinden farklı konuların işlendiği kısa film seçkisi, Mert Can Arslan’ın 2018 yapımı 'The Crane'; Ertan Alkan’ın 2019 yapımı 'Sosyal Mağara'; Omar Alazzawi’nin 2019 yapımı 'Gateway To The Past'; Osman Çakır’ın 2019 yapımı 'Acil Çırak Aranıyor'; Hasan Ete’nin 2018 yapımı 'Meryem Ana', Berke Camekan’ın 2019 yapımı 'Bebek Düşü'; Uygar Tanrıkulu’nun 2018 yapımı 'Kırmızı Kazak'; Ramazan Kılıç’ın 2019 yapımı 'Servis', Bilen Sevda Könen’in 2018 yapımı 'Kusurlu' ve İlke İzgi’nin 2018 yapımı 'Patates Olmak Çok Zor' filmlerini kapsıyor. Kısa film yönetmenleri için yeni bir platform oluşturma hedefiyle yola çıkan Kundura Sinema Açık Perde aynı zamanda yönetmenlere, izleyiciyle bir araya gelme fırsatı sunuyor. Sinema sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Açık Perde kapsamındaki gösterimlerin ilki 15 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Kundura Sinema’nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek ve yapımları izlemek isteyenler gösterimlere ücretsiz katılabilecek.