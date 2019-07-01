Kül’ün ilk klibi ‘Yalanlar Yılanlar’a
Ada Müzik etiketiyle yayımlanan yeni albümleri ‘Ait ve Dair’ ile sekiz yıl sonra dinleyicilerine tekrar seslenen Kül, albümün ilk videosunu ‘Yalanlar Yılanlar’ şarkısına çekti.
Kül’ün aidiyet, güç, iyilik ve kötülük gibi insan doğasının en temel fakat belirleyici öğelerini konu edinen, pek çoğu birbirlerine eklemlenmiş 12 şarkıdan oluşan albümü ‘Ait ve Dair’, katmanlı müzikal yapısı, karanlık ve soyut atmosferini yansıtan şarkı sözleri ve bu hayali evrenin bir çeşit temsili olan albüm tasarımı ve fotoğrafları ile kendi janrı içerisinde özel bir yer tutmayı şimdiden başarmış görünüyor.
Gerek tınısı gerekse albümün kavramsal bütünlüğündeki ve hikayesi içindeki yeri sebebiyle bu albümün en özel şarkılarından biri olan ‘Yalanlar Yılanlar’a çekilen bu video, şarkının atmosferini karanlık bir mizah duygusu ve hiciv ile ustaca yansıtıyor. Klibin yönetmen koltuğunda Buğra Alkıroğlu ve Necmi Deniz Akıncı bulunuyor; görüntü yönetmenliğini ise Murat Tuncel üstlendi.
Videoyu izlemek için tıklayın!
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