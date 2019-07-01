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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerKül’ün ilk klibi ‘Yalanlar Yılanlar’a
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01.07.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Kül’ün ilk klibi ‘Yalanlar Yılanlar’a

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Kül’ün ilk klibi ‘Yalanlar Yılanlar’a

Ada Müzik etiketiyle yayımlanan yeni albümleri ‘Ait ve Dair’ ile sekiz yıl sonra dinleyicilerine tekrar seslenen Kül, albümün ilk videosunu ‘Yalanlar Yılanlar’ şarkısına çekti.

Kül’ün aidiyet, güç, iyilik ve kötülük gibi insan doğasının en temel fakat belirleyici öğelerini konu edinen, pek çoğu birbirlerine eklemlenmiş 12 şarkıdan oluşan albümü ‘Ait ve Dair’, katmanlı müzikal yapısı, karanlık ve soyut atmosferini yansıtan şarkı sözleri ve bu hayali evrenin bir çeşit temsili olan albüm tasarımı ve fotoğrafları ile kendi janrı içerisinde özel bir yer tutmayı şimdiden başarmış görünüyor.
Gerek tınısı gerekse albümün kavramsal bütünlüğündeki ve hikayesi içindeki yeri sebebiyle bu albümün en özel şarkılarından biri olan ‘Yalanlar Yılanlar’a çekilen bu video, şarkının atmosferini karanlık bir mizah duygusu ve hiciv ile ustaca yansıtıyor. Klibin yönetmen koltuğunda Buğra Alkıroğlu ve Necmi Deniz Akıncı bulunuyor; görüntü yönetmenliğini ise Murat Tuncel üstlendi.

Videoyu izlemek için tıklayın! 

Kül’ün ilk klibi ‘Yalanlar Yılanlar’a

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