KüçükÇiftlik Bahçe'de caz rüzgarı
KüçükÇiftlik Bahçe 11 Ağustos’ta Jülide Özçelik ve Mert Fırat ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.
Farklı müzik türlerinden yerli sanatçı ve grupları ağırlayan KüçükÇiftlik Bahçe konserleri, 23 Haziran’da gerçekleşen Duman ve Son Feci Bisiklet konseri ardından bu kez tarzını değiştirerek caz severleri ağırlayacak.
2016 yılından bu yana birçok şehirde senfoni orkestralarıyla birlikte konserler veren Jülide Özçelik ve oyuncu Mert Fırat seyirci karşısına çıkacaklar. Sevilen şarkıları oda müziği eşliğinde seslendirecek olan sanatçılar, 11 Ağustos Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe'de birlikte sahne alacaklar.
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