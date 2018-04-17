Küçük sanatçıların büyük sergisi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kitap Sanat
17.04.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Küçük sanatçıların büyük sergisi!

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Küçük sanatçıların büyük sergisi!

5. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali kapılarını açıyor!

5. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali kapılarını 19 Nisan Perşembe Günü açıyor. 28 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek bienalin bu yılki teması ‘Şimdi ve Burada!’ Beşiktaş MKM’de ziyarete açılacak bienal, hem Türkiye’de hem de yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlere yönelik, Türkiye’nin en büyük çaptaki sanat etkinliği konumunda.

480 proje, 7 bin 250 küçük sanatçı!

Bienalde bu yıl 10 ülkeden 7 bin 250 çocuk ve gencin, ‘Şimdi ve Burada!’ temasıyla ürettiği 480 proje sergilenecek ve yine bienal kapsamında 65 atölye düzenlenecek. Her bienal sergisinde bir haftalık zaman dilimi, çocuk haklarına odaklanmaya ayrılıyor ve bienal ayı boyunca bir dizi uygulamalı atölyeler, canlı performanslar, toplantılar, tartışmalar ve semineler düzenleniyor. Küçük sanatçıların; resim, heykel, video art gibi pek çok alanda ‘Şimdi ve Burada!’ kavramını sorgulayarak ürettiği çalışmalar arasında birbirinden çarpıcı eserler bulunuyor.

Küçük sanatçıların büyük sergisi

‘Şimdi ve Burada!’ ne anlama geliyor?

Bazen, etrafımıza bakmak ve şimdi ve burada hayatımızın neye benzediğini fark etmek mümkün. Gördüğün günlük yaşantın, kendi kişisel dünyanı yansıtıyor mu? Zihninde ya da sanal dünyada, aynı anda başka bir yerde olabilir misin? İçimize ya da dışımıza bakabilir miyiz? Geçmiş ya da gelecek kişinin kendi deneyimleriyle mi ilişkilidir? Zamanı nasıl algılarız? Yoksa bu bir yanılsama mıdır? Yalnızca anını yaşamak sorumsuzluk ya da umursamazlık mıdır? Doğaya verdiğimiz değer ve güçlü bağımız yaşantımızdaki önemini akla getiriyor mu?

Küçük sanatçıların büyük sergisi

Bienalin Türkiye çapında yaygınlaştırılması planlanıyor

5. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Direktörü Gazi Selçuk, bienalle ilgili şunları söyledi: “TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 18 yaş altı çocuk ve genç nüfusu, 2016 sonu itibarıyla 22 milyon 891 bin 140 kişi. 23 mliyona varan genç ve çocuğun yaratıcı potansiyelinin ortaya çıkartılması için ‘Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ projesinin Türkiye çapında yaygınlaştırılması gerekiyor. Kendini her koşulda ifade eden, özgüveni gelişmiş, yaratıcı, sorun çözebilen  ve her şeyden önce tasarım becerisi gelişmiş yeni kuşaklara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Gençlerimiz hangi meslekleri seçerlerse seçsinler, ister, yönetici, ister işveren, ister öğretmen, ister doktor, ister teknik personel, ister usta olsunlar bu özelliklerle donatıldıkları takdirde dünya ile rekabet eden alanında fark yaratan, her sektörde ülke ekonomisine katma değeri yüksek katkılar sunan bireyler olacaktır.”

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