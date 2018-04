Küçük sanatçıların büyük sergisi!

5. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali kapılarını 19 Nisan Perşembe Günü açıyor. 28 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek bienalin bu yılki teması ‘Şimdi ve Burada!’ Beşiktaş MKM’de ziyarete açılacak bienal, hem Türkiye’de hem de yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlere yönelik, Türkiye’nin en büyük çaptaki sanat etkinliği konumunda.

480 proje, 7 bin 250 küçük sanatçı!

Bienalde bu yıl 10 ülkeden 7 bin 250 çocuk ve gencin, ‘Şimdi ve Burada!’ temasıyla ürettiği 480 proje sergilenecek ve yine bienal kapsamında 65 atölye düzenlenecek. Her bienal sergisinde bir haftalık zaman dilimi, çocuk haklarına odaklanmaya ayrılıyor ve bienal ayı boyunca bir dizi uygulamalı atölyeler, canlı performanslar, toplantılar, tartışmalar ve semineler düzenleniyor. Küçük sanatçıların; resim, heykel, video art gibi pek çok alanda ‘Şimdi ve Burada!’ kavramını sorgulayarak ürettiği çalışmalar arasında birbirinden çarpıcı eserler bulunuyor.

‘Şimdi ve Burada!’ ne anlama geliyor?

Bazen, etrafımıza bakmak ve şimdi ve burada hayatımızın neye benzediğini fark etmek mümkün. Gördüğün günlük yaşantın, kendi kişisel dünyanı yansıtıyor mu? Zihninde ya da sanal dünyada, aynı anda başka bir yerde olabilir misin? İçimize ya da dışımıza bakabilir miyiz? Geçmiş ya da gelecek kişinin kendi deneyimleriyle mi ilişkilidir? Zamanı nasıl algılarız? Yoksa bu bir yanılsama mıdır? Yalnızca anını yaşamak sorumsuzluk ya da umursamazlık mıdır? Doğaya verdiğimiz değer ve güçlü bağımız yaşantımızdaki önemini akla getiriyor mu?

Bienalin Türkiye çapında yaygınlaştırılması planlanıyor

5. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Direktörü Gazi Selçuk, bienalle ilgili şunları söyledi: “TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 18 yaş altı çocuk ve genç nüfusu, 2016 sonu itibarıyla 22 milyon 891 bin 140 kişi. 23 mliyona varan genç ve çocuğun yaratıcı potansiyelinin ortaya çıkartılması için ‘Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ projesinin Türkiye çapında yaygınlaştırılması gerekiyor. Kendini her koşulda ifade eden, özgüveni gelişmiş, yaratıcı, sorun çözebilen ve her şeyden önce tasarım becerisi gelişmiş yeni kuşaklara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Gençlerimiz hangi meslekleri seçerlerse seçsinler, ister, yönetici, ister işveren, ister öğretmen, ister doktor, ister teknik personel, ister usta olsunlar bu özelliklerle donatıldıkları takdirde dünya ile rekabet eden alanında fark yaratan, her sektörde ülke ekonomisine katma değeri yüksek katkılar sunan bireyler olacaktır.”