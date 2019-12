Küçük Bay ve Bayanları neden seviyoruz?

Sevmediği reklamcılık kariyerinden bunalmış ve çocuk kitapları yazmayı düşleyen Hargreaves,

gıdıklanmak neye benzerdi diye düşünürken kolları iki çubuk spagettiyi anımsatan ilk küçük insanı Bay Gıdık çizdi. Bu sayede dünyanın en sevilen kahramanları serisinin de ilk tohumunu attı. Ardından gelen Bay Mutlu ve Küçük Bayan Gün Işığı gibi kitaplarla büyüyen bu serinin en sevilen karakterlerinin başında ise Bay Gıdık gelmeye devam ediyor. Eğlenceli ve basit anlatımı kadar kısa ve özlü oluşu ile de akıllarda hızlıca yer eden Küçük Bay ve Bayanlara kayıtsız kalmak pek mümkün değil. Zira her biri kendine has özellikleri ile yeterince ilgi çekici ve komik olmasının yanında kendisiyle arkadaş olma isteği uyandıracak kadar da sempatik. Sonradan dünya çapında hayran kitlesine sahip olacak kadar sevilmenin yazgısı ilk başta hiç kabul görmemek yolundan Hargreaves’in bu karakterleri de geçiyor elbette. Uzun süre kitaplarını yayınlamak isteyecek yayıncı bulamayan Hargreaves Bay Gıdık, Bay Mutlu, Bay Açgözlü ve Bay Hapşırık’ı 1971’de yayınlatmayı başardıktan sonra üç yıl içinde kitapları bir milyon satış rakamına ulaştı. 1981 senesinde Küçük Bayanları’nı da bu yolculuğa ekleyen yazar, Küçük Bayan İkizler’i kaleme alırken ikiz kızları Amelia ve Sophie’den esinlendi. Televizyon programlarından, tişörtlere pek çok farklı yerde artık karşımıza çıkar hale gelen ve tüm dünyada her biri birer ikona dönüşmeyi başaran bu serinin son üyesi Mr. Cheeky (Bay Yüzsüz diyelim şimdilik) ise bir hayır kampanyası sayesinde ortaya çıktı. Yaratıcısı 8 yaşındaki Gemma Almond’ın birinci seçildiği yeni Bay ve Bayan’ı bulma yarışmasının geliri ise lösemili çocuklar yararına bağışlandı.





Anca beraber kanca beraber

Peki bu yazıya vesile de olan soruya dönecek olursak, Küçük Bay ve Bayanları’ı bu kadar sevilir kılan

şey sadece çok komik ve sempatik olmaları mı? Elbette bundan fazlası. Kitaplarının doğrudan ismine

dair yani bir anlamda konu odaklı ilerliyor olması ve gayet net üslubu ile kolay anlaşılırlığı çocukların

onları sevmesi için bir etken. Diğer yandan her karakterin kendine has kişilik özellikleri olan bu seride

güçlüden nazike, düzenliden mucite pek çok özellik mevcut. Bu da çocukların onlarla özdeşlik

kurmasını ve ben hangisiyim sorusunu sorarak kitapları sahiplenmelerini kolaylaştırıyor. Zamansız ve

herhangi bir kurum ya da düşünce ile ilişkilendirilebilir olmayışları sayesinde belli başlı stereotipilere

de yenilmeyen serinin, yapılan araştırmalara göre başka çok kıymetli iki özelliği de var. Birincisi bu seri sayesinde okurları kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenirken kendisi gibi olmayanlara karşı saygılı olmanın değerini de kavrıyor. Serinin Türkçede henüz yayınlanan en yeni üç kitabından Küçük Bayan İnatçı’yı elime ilk aldığımda verdiğim coşku dolu “sonunda kendi küçük bayanımı buldum” tepkisi boşuna değilmiş meğer. Mesaj kaygılı ve didaktik olmamakla birlikte Küçük Bay ve Bayanlar’da en belirgin durum olan tüm karakterlerinin tam da taşıdıkları isimle müsemma varlıklar olmaları onlardan farklı olanlar ile beraber sorunsuz ve uyum içinde yaşadığı barış dolu bir dünya çiziyor. Kabalık gibi olumsuz özelliklere sahip olan karakterlerin kendi hikayeleri içinde bu özellikleri ile komik maceralar neticesinde yüzleşip bunu törpülemeye dair adım attıkları mutlu sonlarla biten hikayeleriyle okurlarının kulağına güzel temenniler fısıldıyor. Adeta birlikten kuvvet doğar ilkesinden beslenen serideki kitaplarda her karakterin öyküler içinde bir başkası ile rastlaşması ve karşılaşılan sorun karşısında yardımlaşma yolu ile bu sorunu aşması da takım halinde hareket etmenin keyifli yolunu gösteriyor. Her kitabında okurunu gıdıklamayı başaran Küçük Bay ve Bayanlar serisi Türkiye’de Doğan Egmont tarafından çevriliyor. İlk olarak hangisi ile tanıştığınız fark etmez ama biriyle bile karşı karşıya gelince hepsini okumak istediğiniz bu pek renkli ve macera dolu dünyayı bu kadar sevme sebebimiz belki de düşlediğimiz şeyi bize çok sade bir yerden sunuyor olması. Herkesin birbirinden farklı ama uyum içinde olduğu ve birbirinin eksiklerini tamamladığı bu hayal evrende, sahi siz hangi Küçük Bay veya Bayandınız?