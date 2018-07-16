Kubrick'in kayıp senaryosu 60 yıl sonra ortaya çıktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKubrick'in kayıp senaryosu 60 yıl sonra ortaya çıktı!
GeriKitap Sanat Kubrick'in kayıp senaryosu 60 yıl sonra ortaya çıktı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kitap Sanat
16.07.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Kubrick'in kayıp senaryosu 60 yıl sonra ortaya çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kubrick'in kayıp senaryosu 60 yıl sonra ortaya çıktı!

Sinema dünyasının en önemli isimlerinden Stanley Kubrick’in 60 yıldır kayıp olan bir senaryosu ortaya çıktı.

Kubrick, senaryoyu Stefan Zweig’in 1913 tarihli Yakıcı Sır isimli kısa romanından uyarlamış. Üzerinde 24 Ekim 1956 tarihli bir MGM Studios damgasıyla ortaya çıkan senaryonun neden film yapılamadığına dair ortada iki iddia var. Bunlardan ilki, Kubrick’in o sırada oyuncu Kirk Douglas’la birlikte savaş karşıtı filmi Zafer Yolu’nun (Paths Of Glory) çekimlerine başlaması. Bir diğer düşünce ise MGM’nin yapımcı ortağı James B. Harris’in bu hikâyenin filme uyarlanamayacağını düşünmesi nedeniyle senaryodan vazgeçildiği yönünde.

Kubrick’in Paths Of Glory’de birlikte çalıştığı senarist Calder Willingham’la birlikte kaleme aldığı kayıp senaryoyu Bangor Üniversitesi’nden Nathan Abrams tarafından keşfedildi. Abrams, “Bunu keşfettiğime inanamadım. Gerçekten çok heyecan verici. Bu senaryonun kayıp olduğu düşünülüyordu. Kubrick hayranları, sanatçının bu eseri uyarlamayı ne kadar istediğini bilir, ama kimse bu senaryonun tamamlandığını düşünmüyordu. Şimdi ise elimizde bir kopya var ve bu neredeyse bitmiş bir senaryo.” diyerek senaryonun durumuyla ilgili detayları paylaştı.

Zweig’in Yakıcı Sır isimli mini romanı, evli bir kadınla ilişki yaşayabilmek için kadının 12 yaşındaki oğluyla iletişim kuran çapkın bir baronun hikayesini anlatılıyor. The Guardian’a göre 1962 yılında Vladimir Nabokov’un Lolita romanın tam tersi bir hikayeyi anlatan senaryo, Kubrick tarafından dönemin ABD’sine uyarlanmış ve beyaz perdeye aktarılmaya hazır bir halde bekliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kubrick'in kayıp senaryosu 60 yıl sonra ortaya çıktı!

Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!

Bozcaada’da caz başkadır

Çocuk ve gençlik yazarı Nöstlinger hayatını kaybetti