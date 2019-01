Kubrick’in filmleri festivalde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali’ne geri sayım başladı. Festival, dünya sinemasının başarılı yönetmenlerinden Stanley Kubrick’i, ölümünün 20. yıldönümünde özel bir bölümle anıyor. 38. İstanbul Film Festivali’nin özel bölümlerinden 'Başyapıt Fabrikası: Kubrick', dünya sinemasını ve çağdaş sinemacıları etkileyen yönetmen Stanley Kubrick’in filmlerini gösteriyor. Stanley Kubrick’in yönettiği 13 uzun metrajlı filmin yenilenmiş kopyalarından gösterileceği seçki, yönetmenin filmografisini bir bütünlük içinde sunuyor.

Başyapıt Fabrikası: Kubrick bölümünde yer alacak filmler şunlar:

Eyes Wide Shut / Gözü Tamamen Kapalı (1999)

Full Metal Jacket (1987)

The Shining / Cinnet (1980)

Barry Lyndon (1975)

A Clockwork Orange / Otomatik Portakal (1971)

2001: A Space Odyssey / 2001: Uzay Macerası (1968)

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb / Dr. Garipaşk (1964)

Lolita (1962)

Spartacus (1960)

Paths of Glory / Zafer Yolları (1957)

The Killing / Son Darbe (1956)

Killer's Kiss / Katilin Busesi (1955)

Fear and Desire (1953)