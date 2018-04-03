Kraliyet kâsesine 121 milyon lira

Üzerinde nergis ve çeşitli ve çiçek desenleri bulunan parça, tipik bir Çin porseleni özelliğine sahip değil. 14.7 santimetre çapındaki kâse, üzerindeki Çin ve Batı tekniği boyamayla dikkat çekiyor. Sotheby’s Asya Başkanı Nicolas Chow, açık arttırmada kâsenin 5 dakika içinde alıcı bulduğunu ve Büyük Çin bölgesinden telefonla verilen bir teklif ile adı açıklanmayan birine satıldığını kaydetti. Chow, “Arka fonunda bu güzel pembe rengin kullanıldığı üç adet kâse bulunuyor” dedi. Kâsenin Pekin’deki ‘Yasak Şehir’de küçük bir esnaf topluluğu tarafından yeni teknikler ve materyaller de kullanılarak yapıldığı kaydedildi. Geçen yıl Çin’in Song Hanedanı dönemine ait bin yıllık bir kâse, 37.7 milyon dolara, Çin seramiği için rekor bir fiyata satılmıştı.