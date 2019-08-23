Kraliçe Lear Saraybosna'da
Dünya prömiyerini 25. Saraybosna Film Festivali’nin Uluslararası Belgesel Yarışması’nda yapan Kraliçe Lear filminin gösterimi, filmin oyuncuları Arslanköylü tiyatrocu kadınların katılımıyla 20 Ağustos'ta gerçekleşti.
Yönetmenliğini Pelin Esmer’in üstlendiği film, Shakespeare’in Kral Lear oyunuyla Mersin’in dağ köylerinde otuz günlük bir turneye çıkan Arslanköylü tiyatrocu kadınların hikâyesini konu alıyor. Gösterimden sonra yönetmen Pelin Esmer ve Arslanköylü tiyatrocu kadınlar izleyicilerin sorularını yanıtladı. Arslanköylü kadınlar tiyatroyla birlikte hayatlarının nasıl değiştiğini anlattılar, tiyatronun özgürleştirici etkisine vurgu yaptılar. Belgesel 2000’li yılların başında Toroslar’da bir tiyatro topluluğu kurmuş köylü kadınların, Shakespeare’in Kral Lear oyununu suyun bile zor ulaştığı ücra dağ köylerinde sahnelenmesini anlatıyor. Uçurumlarla dolu yollarda toz toprak içinde ilerlerken, kadınların dünyasıyla Kral Lear’in dünyası iç içe geçiyor; ‘iyi ve kötü’, ‘genç ve yaşlı’, ‘zengin ve fakir’, ‘dürüst ve sahtekâr’ oyunun içinden çıkıp gerçeğe karışıyor. Pelin Esmer daha önce de Oyun belgeselinde, bu topluluğun kurulma serüvenini, kadınların hayatlarını sahneye taşımalarını izleyicilere sunmuştu.
Kraliçe Lear 15 Kasım’da Türkiye’de gösterime girecek.
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