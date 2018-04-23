'Körfez' ekranda!
Dünya prömiyerini 32’nci Venedik Uluslararası Film Eleştirmenleri Haftası’nda yapan ve pek çok uluslararası festivalden ödülle dönen ‘Körfez’ filmi, sinemadan sonra ilk defa sadece BluTV’de.
Bir kaza, bir insanın hayatını ne kadar değiştirebilir? Emre Yeksan, yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Ahmet Büke ile birlikte kaleme aldığı ilk filmi ‘Körfez’de bu sorunun cevabını sorguluyor. 30’lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim’in ailesinin yanına İzmir’e dönmesi genç adamın hayatında dönüm noktası olur. Körfezde gerçekleşen bir kaza, şehirdeki hayatı derinden sarsarken; Selim’i ise yıllar sonra geri döndüğü İzmir’de yeni bir dünyayı keşfe sürükler.
Dünya prömiyerini 32’nci Venedik Uluslararası Film Eleştirmenleri Haftası kapsamında yapan ve Brezilya’dan Almanya’ya, İtalya’dan İspanya’ya pek çok prestijli uluslararası film festivalini dolaşan ‘Körfez’, sinemadan sonra ilk defa sadece BluTV’de sinemaseverlerle buluşacak. 24’üncü Uluslararası Adana Film Festivali’nden ‘Jüri Özel Ödülü’yle dönen ve son olarak 37’nci İstanbul Film Festivali’nde FIPRESCI (Uluslararasi Sinema Yazarlari Federasyonu) Ödülü’nü kazanan ‘Körfez’in başrolünde, ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisi ile büyük beğeni toplayan Ulaş Tuna Astepe yer alıyor. Astepe’ye, Ahmet Melih Yılmaz, Serpil Gül, Müfit Kayacan, Merve Dizdar, Damla Ardal ve Cem Zeynel Kılıç gibi isimler eşlik ediyor.
istos film’in yapımcılığını üstlendiği; Türkiye, Almanya ve Yunanistan ortak yapımı olan ‘Körfez’, çarpıcı konusu, etkileyici oyunculukları ve sarsıcı kurgusuyla pek çok film eleştirmeni tarafından 2017 yılının en iyi filmleri arasında gösterildi.
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