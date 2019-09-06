Koleksiyoncuların yeni alımları Contemporary’de

Sanat profesyonellerinin yanı sıra İstanbullu sanatseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’un 14’üncüsü 12‐15 Eylül tarihleri arasında her zaman olduğu gibi İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda düzenlenecek. Türkiye ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren fuarda, 22 ülkeden 75 sanat galerisinin temsil ettiği 510 sanatçının yaklaşık 1400 eseri sergilenecek. Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen fuarın artistik direktörlüğünü bu yıl Fransız küratör ve sanat araştırmacısı Anissa Touati üstleniyor. Touati’nin küratoryal bakış açısı ve katılımcı galerilerle birebir iletişimi neticesinde 20 yeni galeri fuara ilk kez katılacak.

Contemporary İstanbul’un bölgenin en etkili sanat fuarı olduğunu dile getiren yönetim kurulu başkanı Ali Güreli, “Fuar, yine kendisini farklı kılacak, tüm dünyaya yeni mesajlar verecek yeniliklerle hazırlıklarını tamamladı. 2019’un başında artistik direktörlük görevini devralan Anissa Touati yurtdışında farklı niteliklerde galeri ve sanatçıya ulaşmakla kalmadı, yurtiçindeki galerilerle de birebir ilişki içinde olarak bu seneki fuarı hazırladı. Touati ile çıktığımız bu yolda önümüzdeki yıllarda Cİ büyüyerek yoluna devam edecek. Ülkemizin ve İstanbul’un sanat ve kültür altyapısı ve ortamının dünyaya tanıtılmasına çok önem veriyoruz; bunu misyonumuz olarak görüyoruz. 2019’dan başlayarak birçok yeni müzenin açılmasıyla yeni bir dönem başlıyor” diye konuştu.

Fuarın bu yılki özel projelerinden biri ise ‘Recent Acquistions / Son Edinimler’ sergisi olacak. Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği ‘Son Edinimler’ sergisinde 41 yerli ve 1 yabancı davetli koleksiyoncunun son iki yılda koleksiyonlarına kattıkları eserler yer alacak. Çarpıcı, etkileyici bir serginin sanatseverleri beklediğini belirten Kahraman, “Bu yapıtların kamusal alanda gösterilmesiyle Cİ önemli bir sorumluluk yerine getiriyor. Sergi, Türkiye’deki koleksiyoncuların eğilimleri, yönelimleri, tercihleri ve arayışları konusunda ipucu veriyor. Birbirinden bağımsız bu yapıtların bir bütünlük oluşturması için serginin iç mantığı ‘şeyler, sözcükler, imler: o ve öteki’ üzerine temellendirildi” diyor.

Lütfi Kırdar’da yer alan teras alanı ise Anissa Touati’nin küratörlüğünde 9 sanatçının katılımıyla bir heykel parkına dönüşecek. ‘Garden of Eden’ isimli sergide Türkiye’den Osman Dinç, Burcu Erden, Ebru Döşekçi, Sinem Tekin ve Emirhan Eren, Fransa’dan Elsa Sahal ve Ugo Schiavi, Ermenistan’dan Mikayel Okanjanyan, İtalya’dan Guido Casaretto’nun eserleri yer alacak.

CIF Dialogues konferans programında ise ‘Akdeniz Ufukları’ teması işlenecek. Yeni medya bölümü Plugin’de ise dijital sanatlar alanında üretimler yapan sanatçıların eserleri Esra Özkan küratörlüğünde ve Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda fuardaki yerini alacak.