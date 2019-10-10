Klasik müziğin muzır yeteneği: Ray Chen

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKlasik müziğin muzır yeteneği: Ray Chen
GeriKitap Sanat Klasik müziğin muzır yeteneği: Ray Chen
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
FİLİZ OVA thisisfiliz@gmail.com
Haber Giriş: 10.10.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Klasik müziğin muzır yeteneği: Ray Chen

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Klasik müziğin muzır yeteneği: Ray Chen

Saygınlığı Türkiye sınırlarını çoktan aşan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, yeni sezonu 17 Ekim’de daimi şefi Sascha Goetzel yönetiminde genç kemancı Ray Chen ile açıyor. Sosyal medya hesapları klasik müziğin otoritelerini ti’ye alan komik videolarla dolu Chen, keman repertuvarının en zor eserlerini kusursuz bir teknikle tüy gibi hafif ve yüzünde hep videolarındaki muzır çocuğun gülümsemesiyle çalıyor.

1989 doğumlu genç kemancı Ray Chen’in en büyük zaafı bilgisayar oyunları... Ayrıca kerevizden nefret ediyor, ıssız bir adada mahsur kalsa ise yanına Brahms, Beethoven ve Bach’ı alacağını söylüyor. Sosyal medya hesapları birçok komik videoyla dolu. Sasha Heifetz’ten Wolfgang Amadeus Mozart’a klasik müziğin tüm otoritelerini ti’ye alan yaramaz bir çocuk var orada. Klasik müzik dünyası için belki de hazmetmesi zor bu espri anlayışını ancak virtüozitesi affettiriyor. Chen, keman repertuvarının en zor eserlerini kusursuz bir teknikle tüy gibi hafif ve yüzünde hep videolarındaki muzır çocuğun gülümsemesiyle çalıyor.

Tayvan asıllı bir ailenin çocuğu olarak Avustralya’nın Brisbane kentinde doğan Chen, 5 yaşında oyuncak gitarını çenesinin altına sıkıştırıp bir yemek çubuğunu da arşeye dönüştürerek keman çalmaya çalışmış. 15 yaşında ailesini bırakıp dünyaca ünlü Curtis School of Music’te okumak için Amerika’ya gittiğinde onu sanatsal anlamda büyüten okulda yaşadığı yenilgi olmuş. Herkes notadan okuyarak çalarken o aslında duyduğunu çalarak kemana dökmeye alışmıştı. Bir röportajında çok çalışmasına rağmen ilk etapta başarısız olduğunu anlatan Chen, herkesin onun nasıl Curtis’e girdiğine şaşırdığını da ekliyor. Bu dedikodular onu daha da çok çalışmaya teşvik ediyor ve 2008 ila 2009 yıllarında arka arkaya dünyanın en önemli keman yarışmalarından Yehudi Menuhin ve Queen Elisabeth’i birincilikle tamamlıyor. Bu başarıları Los Angeles Filarmoni, National Symphony Orkestrası, Leipzig Gewandhausorchester, Münih Filarmoni, Filarmonica della Scala ve Londra Filarmoni gibi dünyanın en köklü ve rafine orkestraları ile çalıştığı 10 yıllık yoğun bir kariyer izliyor.

Chen’in en büyük idolleri arasında kemancı David Oistrakh ve çellist Yo-Yo Ma yer alıyor. Tam da Yo-Yo Ma gibi güler yüzlü, esprili bir kişiliğe sahip. İstanbul’a ilk kez 2015 yılında Christoph Eschenbach yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası ile İş Sanat’a geldiğinde Felix Mendelssohn’un keman konçertosunu çalmıştı. Tınısının saydamlığı ve yorumunun duygusal derinliği ile salondaki izleyiciyi büyüleyen Chen, kuliste ekipleri kahkahalara boğuyordu. O zaman Türkiye’de pek tanınmayan genç kemancı herkesin kalbini fethetmeyi başarmış olmalı ki kısa sürede üçüncü kez İstanbullu izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Chen’in 17 Ekim Perşembe akşamı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir kez daha seslendireceği eseri, Mendelssohn aslen çocukluk arkadaşı ve Leipzig Gewandhaus Orkestrası’nın konzertmeisteri kemancı, Ferdinand David’e ithaf etmişti. 1838 kışında aynı senenin yaz aylarında kaleme alacağı konçerto için David besteciye büyük bir söz vermişti; ¨Konçertoyu öyle bir çalacağım ki, gökteki melekler bile mutluluk duyacak.¨ (İrkin Aktüze’nin ‘Müziği Okumak’ isimli kitabından alınmıştır.)

Altı yıl sonra tamamlanan konçerto günümüzde kemanın en çok tercih edilen zarif melodilerinden biri olarak hayat buldu. Konçertonun hem teknik açıdan hem de orkestra ve solo enstrümanla ince elenmiş mükemmel bir uyumda olması ise kemancı ve bestecinin yakın çalışmasının sonucu olarak örnek gösterilir.
Chen’in 2011’de Daniel Harding yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası’yla gerçekleştirdiği eserin kaydı için Gramophone, “Onun elinde müzik canlı bir cisme dönüşüyor sanki; her bir performansın kendine has karaktere sahip olacağını ön görebiliyor insan” diye yazmıştı. BİFO’nun açılış konserinde Mendelssohn ‘Mi minör keman konçertosu’nun ardından Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO ayrıca Beethoven, Berlioz, Dukas ve Nielsen’den eserler seslendirecek.
Konser, 17 Nisan 20.00’de Lütfi Kırdar’da.

BİFO’da BU SEZON...

Klasik müziğin muzır yeteneği: Ray Chen

Yuri Bashmet (27 Şubat), Angela Gheorghiu (9 Ocak), Pablo Ferrandez (26 Mart) gibi duayen ve İstanbullu müzikseverlerin yakından tanıdığı isimlerle sahneyi paylaşacak olan BİFO’nun bu sezon ilgi çekici konserleri arasında yakından tanıdığımız gitarist Miloš Karadagli’in BBC Proms’ta dünya prömiyerini yaptığı Toby Talbot’un ‘Ink Dark Moon’ başlıklı gitar konçertosunun Türkiye prömiyeri (28 Kasım) ve Berlin Filarmoni Orkestrası solist klarnetçisi Andreas Ottensamer ile caz gecesi (13 Şubat) yer alıyor.
Bu sezon ayrıca...
Mozart’la Bir Gece: Gürer Aykal (şef), Yeol Eum Son (piyano), Jay Yang (soprano)/ 7 Kasım/ Lütfi Kırdar
Müzik Tarihinden Altın Bir Yaprak: Sascha Goetzel (şef), Dorothea Röschmann (soprano)/ 12 Aralık/ Lütfi Kırdar
Beethoven’a Armağan - I: Sascha Goetzel (şef), Alexander Gavrylyuk (piyano)/ 23 Ocak/ Lütfi Kırdar
BİFO ile Bir Elgar Seçkisi: Gürer Aykal (şef), Harriet Krijgh (viyolonsel)/ 30 Nisan/ Lütfi Kırdar
Beethoven’a Armağan - II: Sascha Goetzel (şef), Salzburg Bach Korosu, Ekaterina Siurina (soprano), Elena Maximova (mezzosoprano), Peter Sonn (tenor), Bogdan Baciu (bariton)/ 14 Mayıs/ Lütfi Kırdar

Klasik müziğin muzır yeteneği: Ray Chen
Angela Gheorghiu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Zeugma'nın esin perileri: Muzalar
Klasik müziğin muzır yeteneği: Ray Chen
Hayatın cömert davranmadığı insanların dünyası...
'Yerelle barışmadan evrensele ulaşılmaz'