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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
27.09.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

'Klasik Mitolojiden Tanrıçalar' atölyesi başlıyor

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'Klasik Mitolojiden Tanrıçalar' atölyesi başlıyor

Tarihe, arkeolojiye, mitolojiye ve psikolojiye ilgi duyanlar için “Klasik Mitolojiden Tanrıçalar” atölyesi 9 Ekim – 13 Kasım tarihleri arasında ArkeoPera’da gerçekleşiyor. Altı hafta sürecek olan okuma atölyesi, meraklılarını; mit, mitoloji, psikoloji, dişi enerjiler ve arketipler gibi heyecan verici konularda, disiplinlerarası bir yolculuğa çıkarıyor.

Antik Yunan Mitolojisi’nden tanıdığımız altı farklı tanrıçanın; arkeolojik, mitolojik & psikolojik açıdan ele alınacağı atölyede; toprak, tarım, bolluk-bereket, verimlilik, doğurganlık ve annelik tanrıçası Demeter, savaş, bilgelik ve medeniyet tanrıçası Athena, doğa, özgürlük, macera, avcılık ve ay tanrıçası Artemis, aşk, arzu, tutku, cinsellik, güzellik ve sanat tanrıçası Aphrodite, güç, iktidar, gelenek, evlilik ve sadakat tanrıçası Hera, mistisizm, ölüm ve yeraltı tanrıçası Persephone inceleniyor.

İnsanlığın kolektif bilinçdışındaki “Dişi Arketipler”i sembolize ettiklerine inanılan bu Tanrıçaların davranış kalıplarından, hangilerini daha baskın olarak kullandığınızı, hangilerini ise (bilinçli ya da bilinçaltında) gölgede bırakmayı seçtiğinizi keşfetmeye başlayacağınız, keyifli ve kapsamlı bir “özfarkındalık” macerası sizleri bekliyor.

Haftalık buluşmalarda, Arkeoloji ve Sanat Yayınları’nın kurucusu ve editörü, arkeolog Nezih Başgelen, tanrıçaların Anadolu ve Akdeniz Havzası’ndaki arkeolojik buluntularını irdelerken; kadim bilgeliklerde "Kutsal Dişilik" üzerine araştırmalar yapan Doğa Taşlardan (MBA), tanrıçaların mitolojik öykülerini ve Jungsal çözümlemelerini paylaşıyor.

“Arkeoloji ve Sanat Yayınları”nın Beyoğlu’ndaki kitabevi ArkeoPera’da yapılacak olan ve katılımın sınırlı olduğu atölye için kayıtlar başladı.

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