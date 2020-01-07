'Kızıma Çeyiz' raflarda

“Bir masanın etrafında yakalanan mutluluğun ilk adımının yemek yapmaktan geçtiğini” söyleyen Günaçar’ın, 173 tarif ve 129 hazır menünün yer aldığı rehber niteliğindeki kitabı okurlarla buluştu. Farklı yörelerden çeşitli tatların bir araya geldiği, yazarın bugüne kadar 'gizli bir hazine gibi biriktirdiği' bu tarifler, yemek yapmayı ya da menü oluşturmayı bilmeyenler için kılavuz niteliğinde.

İçinde sağlıklı ve doyurucu salatalardan çorbalara, hamur işlerinden zeytinyağlılara kadar pek çok tarifin yer aldığı Kızıma Çeyiz kitabında, “Et, tavuk ve balık nasıl pişirilir?”, “Menüler nasıl oluşturulur?” sorularının da yanıtı bulunuyor. Fotoğrafçı Ayça Yalçıner’in yemek görselleriyle hazırlanan kitapta mutfağa yönelik ipuçları, pratik bilgiler ve ‘mükemmel’ sofralara giden öneriler yer alıyor.

“Paylaşacak güzel bir sofranız varsa, yapılacak her yemek kolay ve lezzetlidir. Sevgi ile hazırlayacağınız tatlar için mutfağınıza girmekten korkmayın” diyen Firdevs Günaçar, 'Kızıma Çeyiz' kitabını çocuklarına ve tüm yemek tutkunlarına armağan ediyor.