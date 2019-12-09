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Kitap Sanat
09.12.2019 - 15:22, Son GÃ¼ncelleme:

KÄ±zÄ±m Gibi Kokuyorsunâ€™a Ä°talyaâ€™dan iki ödülâ€¦

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KÄ±zÄ±m Gibi Kokuyorsunâ€™a Ä°talyaâ€™dan iki ödülâ€¦
Ã–dÃ¼lÃ¼ filmin baÅŸrol oyuncusu Clemence Verniau aldÄ±.

MÃ¼lteci meselesini konu edinen â€˜KÄ±zÄ±m Gibi Kokuyorsunâ€™ Milan UluslararasÄ± Film Festivali'nden JÃ¼ri Ã–zel ve En Ä°yi GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni Ã¶dÃ¼lleriyle dÃ¶ndÃ¼.

Olgun Ã–zdemirâ€™in yÃ¶nettiÄŸi â€˜KÄ±zÄ±m Gibi Kokuyorsunâ€™ Milan UluslararasÄ± Film Festivali'nden JÃ¼ri Ã–zel ve En Ä°yi GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni Ã¶dÃ¼lleriyle dÃ¶ndÃ¼. Filmin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmenliÄŸini â€˜KarÅŸÄ±laÅŸmaâ€™, â€˜Masumiyetâ€™, â€˜YazgÄ±â€™ ve â€˜Melekler Eviâ€™ filmlerinin de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmenliÄŸini yapan Ali Utku Ã¼stleniyor. ClÃ©mence Verniau,Â Ã‡aÄŸlar ErtuÄŸrul ve YÄ±lÅŸen Ã–zdemirâ€™in rol aldÄ±ÄŸÄ± film, yaÅŸanan bir trajedinin ardÄ±ndan yollarÄ± kesiÅŸen Beatrice, Hevi ve Ä°brahimâ€™in hikÃ¢yesini konu ediyor. MÃ¼lteci meselesine deÄŸinen film 12-19 AralÄ±k tarihlerinde, 17. Chennai UluslararasÄ± Film Festivaliâ€™ndeki dÃ¼nya seÃ§kisinde de yer alacak.
â€˜KÄ±zÄ±m Gibi Kokuyorsunâ€™un 2020â€™nin ilk aylarÄ±nda vizyona girmesi planlanÄ±yor.Â 

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KÄ±zÄ±m Gibi Kokuyorsunâ€™a Ä°talyaâ€™dan iki Ã¶dÃ¼lâ€¦

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