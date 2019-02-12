Kızılordu Korosu CRR’de
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında, 10 Mart’ta, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dinleyiciyle buluşacak.
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında, 10 Mart’ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda dinleyiciyle buluşacak. Koro, yoğun ilgi sebebiyle aynı gün iki konserle dinleyici karşısına çıkacak. Konserler 14.00 ve 20.00’de gerçekleşecek. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, CRR’de verecekleri konserde; koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alacak. Konserde Rusya’nın ‘Onurlu Sanatçı’ payesine sahip isimlerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev; uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle dikkat çeken Maksim Maklakov’un da aralarında bulunduğu pek çok isim solist olarak sahne alacak. Konserde Sovyet tarihinin en ünlü bestelerinden Büyük Anayurt Savaşı marşları olan ‘Svyaşennaya Voyna ve ‘Nesokruşimaya i Legendarnaya’dan; ‘Katyuşa’ ve ‘Kalinka’ya pek çok eser seslendirilecek. Koronun repertuvarında her zamanki gibi Türkçe eserler de bulunuyor. Koro ile okunacak İstiklal Marşı’nın ardından solistler ‘Sevdan Olmasa’ ve ‘Çanakkale Türküsü’nü seslendirecek. Konser ‘Midnight in Moscow’ olarak bilenen ‘Podmoskovnie Vechera’ ile sona erecek.
Konser biletleri 110-80-50-30 TL olarak İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu gişesinden ve Biletix’ten temin edilebilir.
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