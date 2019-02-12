‘Kız Kardeşler’in dünya prömiyeri gerçekleştirildi
8 sene sonra Türkiye’den Ana Yarışma bölümüne katılma başarısı gösteren Emin Alper’in son filmi ‘Kız Kardeşler’in dünya prömiyeri, 69. Berlin Film Festivali’nde gerçekleştirildi.
8 sene sonra Türkiye’den Ana Yarışma bölümüne katılma başarısı gösteren Emin Alper’in son filmi ‘Kız Kardeşler’in dünya prömiyeri, 69. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde 11 Şubat Pazartesi akşamı gerçekleştirildi. Filmin ilk kez sinemaseverlerle buluşmasının heyecanını kırmızı halıda Emin Alper’le başrol oyuncuları Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer beraber yaşadılar. Festivalin 1600 kişilik ana salonu Berlinale Palast’ta dünya prömiyerini yapan ‘Kız Kardeşler’in gösterimine ilgi yoğundu. Filmin sonunda seyirciler Emin Alper ve ekibini uzun süre alkışladılar. Oyuncu Juliette Binoche’un başkanlığındaki jürinin vereceği Altın ve Gümüş Ayı ödülleri 16 Şubat Cumartesi akşamı yapılacak törenle sahiplerini bulacak.
Başrollerinde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer’in yer aldığı ‘Kız Kardeşler’, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alıyor. Türkiye-Almanya-Hollanda-Yunanistan ortak yapımı ‘Kız Kardeşler’in yapımcılığını Liman Film ve NuLook Production’ın üstleniyor. Yapım aşamasında, Eurimages (Avrupa Konseyi), Berlin Film Fonu (MBB), Hollanda Film Fonu (NFF) ve Yunanistan Film Merkezi (GFC) tarafından desteklenen filmin, Berlin’deki dünya galasının ardından 2019’da Türkiye’de vizyona girmesi planlanıyor.
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