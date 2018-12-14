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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
14.12.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

'Kız Kardeşler' Altın Ayı için yarışacak

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'Kız Kardeşler' Altın Ayı için yarışacak

Yönetmen Emin Alper'in üçüncü filmi Kız Kardeşler, 69. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümüne davet edildi.

Bugüne dek, ulusal ve uluslararası festivallerde ellinin üzerinde ödül kazanan Emin Alper'in üçüncü filmi Kız Kardeşler, 69. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümüne davet edildi. Alper, ikinci filmi Abluka ile Venedik Film Festivali’nin ana yarışmasında Jüri Özel Ödülü; ilk filmi Tepenin Ardı ile de Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde Caligari Ödülü kazanmıştı. Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapacak Kız Kardeşler, festival tarihinde, Türkiye’den Ana Yarışma bölümüne katılma başarısı gösteren onuncu film olacak.

Türkiye-Almanya-Hollanda-Yunanistan ortak yapımı Kız Kardeşler bu yıl 7-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek festivalde, usta oyuncu Juliette Binoche'un başkanlığındaki Altın Ayı jürisinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer’in yer aldığı film, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alıyor.

Yapımcılığını Liman Film ve NuLook Production’ın üstlendiği Kız Kardeşler’in ortak yapımcıları Komplizen Film, Circe Films ve Horsefly Productions. Yapım aşamasında, Eurimages (Avrupa Konseyi), Berlin Film Fonu (MBB), Hollanda Film Fonu (NFF) ve Yunanistan Film Merkezi (GFC) tarafından desteklenen film, Berlin’deki dünya galasının ardından 2019’un ilk yarısında Türkiye’de seyirciyle buluşacak.

 

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