'Küçük Şeyler' Karlovy Vary'de prömiyer yapacak
Kıvanç Sezer’in yeni filmi 'Küçük Şeyler'in dünya prömiyerini 54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali kapsamında 1 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek.
Ödüllü yönetmen Sezer, yazıp yönettiği ve geçtiğimiz nisan ayında çekimlerini tamamladığı “Küçük Şeyler”in dünya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 2019’da gerçekleştirecek. İlk uzun metraj filmi “Babamın Kanatları”nın da dünya prömiyerini Karlovy Vary’de gerçekleştiren Sezer, bu filmiyle festivallerde başarılar elde etti. Onur ve Bahar çifti üzerinden ışığı sönen bir ilişkiyi anlatan “Küçük Şeyler”, bu yıl 28 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yarışacak. Dünya prömiyerini 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü gerçekleştirecek olan filmin festival kapsamındaki diğer gösterimleri ise 2 ve 4 Temmuz 2019 günleri gerçekleşecek. “Küçük Şeyler” aynı zamanda fragmanını seyirciyle buluşturacak.
Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın paylaştığı “Küçük Şeyler”de; Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel, ve Kubilay Tuncer gibi isimler de rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak’ın, sanat yönetmenliğini Alceste Wegner ve Reyhan Acar’ın yaptığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Selim Güntürkün, yardımcı yönetmenliğini ise Emin Akpınar üstleniyor. Asteros Film, Karaçelik Film ve Zebra Productions yapımı olan “Küçük Şeyler”, İstanbul’un uzak bir semtinden ev alan ancak işsiz kalmasıyla sadece evleri değil aynı zamanda ilişkileri de tehlikeye giren bir çifti odağına alıyor. Yer yer dramatik yer yer absürt bir tonun hakim olduğu mizahınsa hiç eksilmediği film seyirciyi kendi hayatından kesitler bulmaya çağırıyor.
“Küçük Şeyler” Gösterimi
1 Temmuz 2019 Pazartesi 17.00 Karlovy Vary, Spa Hotel Thermal Grand Hall
2 Temmuz 2019 Salı 10.00 Pupp Cinema
4 Temmuz 2019 Perşembe 09.00 Drahomíra Cinema
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