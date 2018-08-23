‘Kitapsız asla’ diyenler için yeni sezon

‘ROMANSIZ OLMAZ’ DİYENLERE

- Türkiye’de de sıkı bir hayran kitlesine sahip Haruki Murakami’nin merakla beklenen son romanı ‘Komutanı Öldürmek’ kasımda Doğan Kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak. Japonya’da tartışma yaratan ‘Komutanı Öldürmek’ farklı bölümlerden oluşuyor. İkinci Dünya Savaşı ve 2011 yılında Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami felaketini konu alan Murakami, kitabın Tokyo’daki basın toplantısında ‘Japonya’nın tarihinde yaptıkları için sorumluluk alması gerektiğini’ söylemiş, ülkesindeki eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

- İskoç yazar James Hogg’un yayımlandığı dönemde büyük tartışmalar yaratan romanı ‘Bağışlanmış Bir Günahkarın Özel Anıları ve İtirafları’, İletişim’den çıkacak. Kitap, Klavinist bir ailenin yoldan çıkmış oğlunu konu alıyor.

- Murat Menteş, ‘Ruhi Mücerret’ten beş yıl sonra April’den çıkacak yeni romanıyla eylül ayında okurlarıyla buluşacak.

- Öykü kitaplarıyla Haldun Taner ve Yunus Nadi gibi önemli ödüller kazanan Yavuz Ekinci’nin yeni romanı ‘Peygamberin Endişesi’, eylül ortasında Doğan Kitap etiketiyle raflarda. Roman, günümüzde peygamber olduğunu iddia eden Mehdi isimli bir karakter etrafında gelişiyor.

- Büyük yazar Margaret Atwood’un ‘Maddadam’ı ekimde, ‘Kalp Gidince’si ise kasımda Doğan Kitap etiketiyle raflarda.

- ‘İstanbul İstanbul’la birçok ödüle layık görülerek dikkatleri üzerine çeken Burhan Sönmez’in yeni romanı ‘Labirent’, İletişim etiketiyle okuyucu karşısına çıkacak.

- Günümüz edebiyatının sevilen ismi Hakan Günday’ın kült romanı ‘Kinyas Kayra’nın (Doğan Kitap) grafik romanı Emre Orhun’un çizgileriyle raflarda.

- Alberto Manguel’in ‘Dönüş’ kısa romanı Kırmızı Kedi etiketiyle okurla buluşuyor. Roman, hayatını Roma’da sürdüren, bundan mutlu olan bir adamın, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı ülkesine dönmesiyle birlikte yaşadıklarını konu alıyor.

- Çok satan yazar Canan Tan’ın yeni romanı ‘Sızı’ eylülde Doğan Kitap’tan çıkıyor.

- Öyküleriyle dikkat çeken Yekta Kopan bu kez bir romanla okur karşısına çıkacak. Can Yayınları’ndan çıkacak kitabın ismi henüz belli değil.

- Selim İleri hayranlarına müjde... Bu yıl Tüyap İstanbul Kitap Fuarı tarafından onur ödülüne değer görülen usta yazarın biri öykü biri roman olmak üzere iki yeni kitabı Everest etiketiyle raflarda olacak.‘Grinin Elli Tonu’yla tanınan E.L. James, eylülde ‘Karanlık’la (Doğan Kitap) karşımızda.

- ‘Düşünce Çetesi’, ‘Tanrı Olmak Güzel’ adlı romanların ödüllü yazarı Tibor Fischer ise merkeze Göbeklitepe’yi aldığı macera romanıyla April etiketiyle okurlarla buluşacak.

- Can Yayınları, gazeteci Barış İnce’nin ‘Sarsıntı’ isimli romanını okuyucuya sunmaya hazırlanıyor.

-‘Unutma Beni Apartmanı’ isimli ilk romanıyla dikkat çeken ve sonra çıkardığı kitaplarla edebiyat dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Nermin Yıldırım’ın yeni romanı sonbaharda raflardaki yerini alacak.

-Cynthia D’Aprix Sweeney’in ‘Mirasyediler’ kitabı eylülde Epsilon’dan çıkıyor. People dergisi tarafından 2016’nın en iyi kitapları arasında gösterilen ‘Mirasyediler’, dört yetişkin kardeş ve bu kardeşlere ailelerinden kalan mirasa dair eğlenceli bir roman.

- ‘Süperpoze’ adlı romanıyla ilgi gören David Walton’ın yeni romanı ‘Süpersimetri’ de bilimkurgu severler için yeni sezonda raflarda olacak.

- Tarih, korku ve fantastik türlerde kitaplar yazan Mehmet Berk Yaltırık, yeni bir karakterle okurun karşısına çıkıyor. Yaltırık, İthaki’den çıkacak yeni romanında Balkanların korkutucu atmosferinden kopardığı bir karakteri okuyucuyla buluşturacak.

- Doğan Kitap, usta gazeteci ve yazar Oktay Akbay’ın külliyetını yayımlayacak. Akbal’ın sevilen romanları ‘Suçumuz İnsan Olmak’ ve ‘Garipler Sokağı’ ekimde raflarda.

- Nermin Bezmen’in ismi henüz belli olmayan yeni romanı Doğan Kitap’ın ekim planında...

- Usta yazar Salman Rushdie’nin merakla beklenen son romanı ‘Altın Ev’ eylül ayında Can Yayınlarından çıkıyor. Rushdie kitabında, Nero Golden isimli gayrimenkul kralının hikâyesini anlatıyor.

- Max Aub’un bir karganın gözünden toplama kampı günlüklerini yazdığı ‘Karganın elyazması’ kitabı ilk kez Türkçe’de... Kitap, ikinci dünya savaşı sırasında Vernet toplama kampında tutulan ve Franco rejimi sırasında İspanyol vatandaşlığından çıkarıldığı için Meksika vatandaşı olan Aub’un anılarından izler taşıyor.

- Günümüz edebiyatının büyük ismi Ian McEwan’ın en sevilen iki romanı; ‘Amsterdam’ ve ‘Kefaret’ uzun bir aradan sonra Yapı Kredi Yayınları’ndan tekrar okurlarıyla buluşuyor.

-Yılmaz Güney’in otobiyografik öğelere yer verdiği ‘Soba Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz’ romanı İthaki Yayınları’ndan çıkıyor.

- 'Fi', 'Çi', 'Pi' üçlemesiyle çoksatanlar arasına giren Azra Kohen’in ve Türk edebiyatının önemli ismi Buket Uzuner’in yeni romanları Everest’ten yayımlanacak.

- Son olarak ‘Anılar, Paramparça’ kitabıyla ilk kez kendi ağzından hayat hikâyesini okuduğumuz Suat Derviş’in yeni romanlarını İthaki Yayınları basacak. ‘Kendine Tapan Kadın’, ‘İstanbul’un Bir Gecesi’ ve yazarın “Bu romanımla Nobel ödülü alacağım” dediği kitabı ‘Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır’ ekim ayında okurla buluşacak.

-Elmore Leonard’ın kaleme aldığı, Quentin Tarantino’nun ‘Jackie Brown’ filminin esin kaynağı olan kitap ‘Rom Kokteyli’ Yapı Kredi’den çıkacak.

- ‘Uçurtma Avcısı’ kitabıyla dünyada ve Türkiye’de geniş okur kitlesi yaratan Khaled Hosseini’nin yeni romanı, Everest Yayınları etiketiyle raflardaki yerinİ alacak.

- Alper Canıgüz ve Halil Babilli’nin yeni romanları da April’in yeni sezonun yayın programında.

POLİSİYESEVERLERE

- Polisiye serisiyle tüm dünyayı kasıp kavuran Jo Nesbo’nun ‘Kızıl Gergedan’ romanı Doğan Kitap etiketiyle ekimde yayımlanacak. Roman, Nesbo polisiyelerinin kahramanı, dedektif Harry Hole’un başından geçenleri anlatıyor.

- İlk kitabı ‘Gazetecinin Ölümü’yle dikkat çeken Elçin Poyrazlar’ın üçüncü polisiyesi ‘Mantolu Kadın’, Hep Kitap etiketiyle raflarda olacak.

KLASİK’ÇİLERE

- Beat kuşağının büyük ismi, romancı ve şair Jack Kerouac’ın daha önce hiç yayımlanmamış şiirlerinden oluşan kitabı Siren Yayınları’ndan çıkacak.

- Halit Ziya Uşaklıgil’in başyapıtı kabul edilen ‘Mai ve Siyah’, Yapı Kredi etiketiyle yeniden yayımlanacak.

GENÇ VE ÇOCUKLARA

-Çocukların çok sevdiği ‘Saftirik’ serisinin son kitabı kasım ayında tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de yayımlanacak. Jeff Kinney’in kitabı Epsilon’dan yayımlanacak.

- ’Albert Amca ile Zaman ve Uzay’, ‘Albert Amca ile Kara Delikler’, ‘Albert Amca ile Kuantum Macerası’ üçlemesi önümüzdeki aylarda Kolektif Çocuk imzasıyla minik okurlarla buluşacak.

- İtalya’nın gelmiş geçmiş en iyi çocuk ve gençlik kitapları yazarı olarak anılan Gianni Rodari’nin ‘Daktilodan Hikâyeler’i Epsilon’dan çıkıyor. ‘Daktilodan Hikâyeler’, tuhaf karakterler, öngörülmesi imkânsız durumlar ve şaşırtıcı sonlarla dolu bir hikâye kitabı.

- Kırmızı Kedi, usta kalem Feyza Hepçilingirler’in ‘Beyaz Gül’ adlı yeni kitabını yayımlamaya hazırlanıyor. Kitap, çocuklara bir gül üzerinden metaforik bir anlatımla yaşam döngüsünü anlatıyor.

- Cressida Cowell’in sinemaya uyarlanarak büyük başarı sağlayan ‘Ejderhanı Nasıl Eğitirsin’ serisinin yeni kitabı eylül ayında Epsilon’dan yayımlanacak.

Cressida Cowell

İLLE DE ‘ÖDÜLLÜ’ OLSUN DİYENLERE

- 2017 Costa Roman Ödülü’nün sahibi ve 2017 Man Booker adaylarından Jon McGregor’un ‘Gölet 13’ kitabı Hep Kitap etiketiyle çıkıyor. ‘Gölet 13’ toplumsal bağlar, kayıp zaman ve doğa temalarını irdeleyen sürükleyici bir roman.

- Paul Beatty’nin 2016 Man Booker ödüllü ‘Serisonu’ (Hep Kitap) kitabı kültürel kodları ve ırkçılığı ironik bir dille eleştiren, klasikleşmeye aday bir roman.

- David Grossman’ın 2017 yılında Uluslararası Man Booker’a layık görülen romanı ‘Bir At Bara Girmiş’, Siren’den çıkacak.

- Yoko Tawada, Siren’den çıkacak ‘Bir Kutup Ayısının Anıları’nda üç kuşak kutup ayısının yaşam öykülerinden kesitlerle son derece zekice kurgulanmış alternatif bir Avrupa tarihi anlatısı sunuyor. Roman, Warvick Ödülü’ne layık görülmüştü.

- Mur Lafferty’nin ‘Six Wakes’ isimli bilimkurgu romanı 2018 Hugo ve Nebula ödüllerinde adayı oldu. Bir uzay gemisinde geçen cinayet öyküsünü anlatan kitap, Çınar’dan yayımlanacak.

‘KURGU DIŞI NELER VAR?’ DİYE SORANLARA

- Usta gazeteci Murat Yetkin, geçen yıl hayli ilgi gören ‘Meraklısı İçin Entrikalar’ın ardından ekim ayında bu kez ‘Casuslar Kitabı’yla (Doğan Kitap) karşımızda olacak.

- Sıkı bir hayran kitlesine sahip Gündüz Vassaf’ın, sonbaharda bir söyleşi kitabı yayımlanacak. Henüz ismi belli olmayan kitap İletişim’den basılacak.

- Usta gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen’in ‘Anılar’ının (Doğan Kitap) yeni bölümü kasımda çıkacak.

- Psikoterapist Susie Orbach’ın, terapist ve danışanı arasındaki ilişkiyi incelediği ‘Terapide’ kitabı ekimde Epsilon etiketiyle çıkacak.

- Domingo’dan çıkacak ‘İneklerin Gizli Hayatı’, Rosamund Young tarafından kaleme alınan, isminden de anlaşılacağı üzere inekler hakkında şaşırtıcı bilgiler veren duygusal tonda yazılmış sıra dışı bir kitap.

- 2018’in Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Kazuo Ishiguro’nun ödül gecesinde akademide yaptığı konuşmanın tam metni ‘Nobel Konuşması’ Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkacak.

- Patti Smith hayranlarına güzel haberi.. Ünlü müzisyenin yeni kitabı ‘Adanmışlık’ Domingo imzasıyla raflarda olacak.

- Guy Meadows’un farkındalık & kabul ve kararlılık terapisinin rehberliğinde her gece iyi uyumanın yöntemlerini beş hafta gibi kısa bir sürede öğreteceğini vadeden ‘Uyku Kitabı’ Ekim ayında Epsilon etiketiyle yayımlanacak.

ANILARLA YAŞAYANLARA

‘Zenne’ filminin yazarı ve iki yönetmeninden biri olan Caner Alper’in anılarının yer aldığı ‘Temiz Aile Çocuğu’, Hep Kitap etiketiyle yayımlanıyor.

-Remzi Yayınevi, usta gazeteci Tufan Türenç’in ‘Babıâli’nin Öteki Yüzü’ adlı anı, tanıklık kitabını yayımlıyor. Kitap bir dönemin panoraması niteliğinde.

-Yazdığı biyografik romanlarla dikkat çeken Osman Balcıgil, serisine tiyatronun duayeni Afife Jale ile devam ediyor. Destek etiketiyle eylülde raflarda olacak.

- İş insanı Vehbi Koç’un 1972 senesine kadarki yaşamını anlattığı ilk kitabı ‘Hayat Hikâyem’ 1973’te, 1970’li yılların başından itibaren yaşadığı günleri, iş ve hayat tecrübelerini anlattığı kitabı ‘Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim’ ise 1987’de yayımlanmıştı. Yapı Kredi’den çıkacak ‘Vehbi Koç Anlatıyor’ kitabı işte bu iki kitaptan seçilmiş metinlerin kronolojik bir sıralamayla ve belirli dönemler itibariyle sunulduğu bir derleme.

-Radi Dikici, Remzi Kitabevi etiketli ‘Aşkın Kavurduğu Güneş: Zeki Müren’de ünlü müzisyenin hayatını anlatıyor.

- Latife Hanım ve Halide Edib kitaplarının yazarı İpek Çalışlar’ın, roman akıcılığında kaleme aldığı ‘Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel Hayatı’; titiz, derinlikli bir araştırmaya, Mustafa Kemal’in hayatının geçtiği yerlere yapılan yolculuklara, tanıklıklara ve belgelere dayanıyor. Yapı Kredi’den çıkacak kitapta anlatıya eşlik eden fotoğraflar ve zengin kaynakça bulunuyor.

- Gazeteci Emine Uşaklıgil’in, Türkiye sinemasının önemli isimlerinden Serra Yılmaz ile yaptığı nehir söyleşi 2018 bitmeden Can Yayınları’ndan çıkacak.

- İki farklı kuşak; Nazan İpşiroğlu ve kızı Zehra İpşiroğlu, YKY etiketiyle çıkacak ‘Bugünden Düne Dünden Bugüne’ kitabında Nazan İpşiroğlu’nun müzik tiyatro ve sanat dünyasında geçen yaşamını tartışıyor.

- Usta yazar Azra Erhat, ‘Mavi Anadolu’ kitabında denemelere ve gezi notlarına yer veriyor. Kitap, İş Kültür tarafından yeniden yayıma hazırlanıyor.

AĞIR MEVZULARA KAFA YORANLARA

- Milyonlarca hayranının sabırsızlıkla beklediği Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı ’21. Yüzyıl İçin 21 Ders’, eylülde ABD’yle aynı anda Kolektif Kitap etiketiyle Türkiye’de çıkıyor. Harari, çok ses getiren ‘Sapiens’ ve ‘Homo Deus’un ardından bu kitapta günümüzün eşi benzeri görülmemiş teknolojik ve ekonomik kırılmalarıyla ve yaşanan aralıksız değişimlerle başa çıkabilmek için elzem soruları tartışmaya açıyor.

- Öğretmen, eski Milli Eğitim Bakanı, Köy Enstitüleri’nin kurucusu Hasan Ali Yücel’in ‘Geçtiğim Günlerden’ kitabı İş Kültür etiketiyle okurla buluşacak.

- Ekimde Epislon’dan çıkacak ‘Sevgili Dünya’, Bana Al- Abed’in kaleme aldığı çarpıcı bir anlatı. Aslında kitabın alt başlığı her şeyi anlatıyor: ‘Suriyeli bir kızın savaş öyküsü ve barış çağrısı’.

- Fransız akademisyen ve yazar Daniel Panzac, 2011’de yayımlanan ‘Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba 1700-1850’ kitabının ardından şimdi de ‘Osmanlı Donanması (1572-1923)’ araştırmasıyla okurla buluşuyor. Ahmet Maden-Sertaç Canpolat’ın çevirisiyle yayımlanacak kitap, İş Kültür’den çıkacak.

ÖYKÜLERLE YAŞAYANLARA

- Doğan Kitap bu sezon usta yazar Haruki Murakami’nin ‘Doğum Günü Kızı’ adlı öykü kitabını ilk kez Türkçe olarak yayımlıyor.

- Oyuncu Sevinç Erbulak, ‘Artıkaranmayanlar Gezegeni’ adını verdiği öykü kitabında okurları bir müzenin içinde gezintiye çıkarıyor.

KADIN MÜCADELESİNİ ÖNEMSEYENLERE

- Devorah Blachor, kaleme aldığıve hepkitap’tan çıkacak ‘Feministin Küçük Prenses Yetişitrme Rehberi’nde anne ve babalara kız çocuklarını önyargısız, yüreklendirici bir biçimde yetiştirmenin sırlarını veriyor.

- Feminist distopya ‘Dünyanın Sonundayız’ın yazarı Lidia Yuknavitch, yeni kitabıyla geliyor. Yuknavitch, Çınar Yayınları’ndan çıkacak otobiyografik romanı ‘Ateşten Çıkan Kız’da erkek egemen dünyanın vahşetini ve şiddetini anlatıyor.