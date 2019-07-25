Kitapları tamamlamak
Asım Bezirci’nin hazırladığı ‘Dünden Bugüne Türk Şiiri Antolojisi’ni, Kemal Özer tamamlamıştı. İyi bir seçimdi. İyi bir şair, iyi bir eleştirmenin şiir anlayışını bildiği, aynı dünya görüşünü paylaştığı için isabetli bir tamamlamaydı.
Önemli ansiklopedileri, antolojileri tamamlamak mümkün müdür?
ErdemYücel’in yazdığı ‘Reşad Ekrem Koçu - Hayatı ve Eserleri’ kitabını okurken -kitabın tanıtımını Hürriyet Cumartesi’nin kitap sayfasında yapacağım- ‘İstanbul Ansiklopedisi’nin durumu, hepimizin hafızasında soru işaretleri yaşatıyor.
Tek kişilik ansiklopedi yazmanın böyle sonuçlandığı epey örnek vardır.
Peki bir heyet kurulsa, eksik kalan maddeler tamamlansa olur mu?
Bu istek aklıma düşer düşmez, karşıt fikir de aklımı karıştırıyor. Bu ansiklopedi bir kişinin üslubunu, tarihe bakışını, kişisel değerlendirmelerini içeriyor, buna nasıl uyum sağlanacak?
Belki de bu haliyle lezzetli başvuru kaynağı olma biricikliğini sürdürecek.
Aslında ansiklopediler dışında önemli gazete eklerinin de akıbetini hep düşünürüm. İyi hazırlanmış, kaynak niteliği taşıyan bu ekleri bulmak pek mümkün olmuyor.
Sözgelimi vereceğim ilk örnek Cumhuriyet gazetesinin yayımladığı Halûk Y. Şehsuvaroğlu’nun İstanbul eki. İyi bir kitap.
Ne yazık ki bırakın ekleri, gazeteleri bulmak bile her zaman mümkün olmuyor.
Ben kendi yazılarımı bulmak için Ankara’ya Millî Kütüphane’ye gittim.
Bir de bizde tek nüshaların başına gelen tehlikeyi anımsatalım.
Bir antolojinin tamamlanma örneği var.
Asım Bezirci’nin hazırladığı ‘Dünden Bugüne Türk Şiiri Antolojisi’ni Bezirci’yi yaktıkları için -katliamı unutmayalım- antolojiyi Kemal Özer tamamlamıştı, iyi bir seçimdi, iyi bir şair iyi bir eleştirmenin şiir anlayışını bildiği, aynı dünya görüşünü paylaştığı için isabetli bir tamamlamaydı.
Antoloji 5 cilttir.
◊ Halk Şiiri
◊ Divan Şiiri
◊ Yeni Şiir
◊ Yeni Şiir
◊ Yeni Şiir
İyi öykücü, romancı Mehmet Seyda’nın Edebiyat Dostları’nı da edebiyatçıyı tanımak isteyen okurların okumasını salık veririm.
O da tamamlanabilir mi? Biyografilere dipnotu eklenebilir mi? Bir öneri
Kimler vardı?
◊ Oktay Akbal
◊ Tahir Alangu
◊ Burhan Arpad
◊ Hayati Asılyazıcı
◊ Asım Bezirci
◊ Adnan Binyazar
◊ Hüsamettin Bozok
◊ Hasan Al Ediz
◊ Konur Ertop
◊ Sabahattin Eyüboğlu
◊ Hasan İzzettin Dinamo
◊ Vedat Günyol
◊ Rasih Güran
◊ Doğan Hızlan
◊ Selâhattin Hilâv
◊ Attilâ İlhan
◊ Muhtar Körükçü
◊ Fethi Naci
◊ Nermin Menemencioğlu
◊ Rauf Mutluay
Sanırım böyle bir girişim düşünmeye değer.
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