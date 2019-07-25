Kitapları tamamlamak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKitapları tamamlamak
GeriKitap Sanat Kitapları tamamlamak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Doğan HIZLAN - dhizlan@hurriyet.com.tr
25.07.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Kitapları tamamlamak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kitapları tamamlamak
Asım Bezirci

Asım Bezirci’nin hazırladığı ‘Dünden Bugüne Türk Şiiri Antolojisi’ni, Kemal Özer tamamlamıştı. İyi bir seçimdi. İyi bir şair, iyi bir eleştirmenin şiir anlayışını bildiği, aynı dünya görüşünü paylaştığı için isabetli bir tamamlamaydı.

Önemli ansiklopedileri, antolojileri tamamlamak mümkün müdür?
ErdemYücel’in yazdığı ‘Reşad Ekrem Koçu - Hayatı ve Eserleri’ kitabını okurken -kitabın tanıtımını Hürriyet Cumartesi’nin kitap sayfasında yapacağım- ‘İstanbul Ansiklopedisi’nin durumu, hepimizin hafızasında soru işaretleri yaşatıyor.
Tek kişilik ansiklopedi yazmanın böyle sonuçlandığı epey örnek vardır.
Peki bir heyet kurulsa, eksik kalan maddeler tamamlansa olur mu?
Bu istek aklıma düşer düşmez, karşıt fikir de aklımı karıştırıyor. Bu ansiklopedi bir kişinin üslubunu, tarihe bakışını, kişisel değerlendirmelerini içeriyor, buna nasıl uyum sağlanacak?
Belki de bu haliyle lezzetli başvuru kaynağı olma biricikliğini sürdürecek.
Aslında ansiklopediler dışında önemli gazete eklerinin de akıbetini hep düşünürüm. İyi hazırlanmış, kaynak niteliği taşıyan bu ekleri bulmak pek mümkün olmuyor.
Sözgelimi vereceğim ilk örnek Cumhuriyet gazetesinin yayımladığı Halûk Y. Şehsuvaroğlu’nun İstanbul eki. İyi bir kitap.
Ne yazık ki bırakın ekleri, gazeteleri bulmak bile her zaman mümkün olmuyor.
Ben kendi yazılarımı bulmak için Ankara’ya Millî Kütüphane’ye gittim.
Bir de bizde tek nüshaların başına gelen tehlikeyi anımsatalım.
Bir antolojinin tamamlanma örneği var.
Asım Bezirci’nin hazırladığı ‘Dünden Bugüne Türk Şiiri Antolojisi’ni Bezirci’yi yaktıkları için -katliamı unutmayalım- antolojiyi Kemal Özer tamamlamıştı, iyi bir seçimdi, iyi bir şair iyi bir eleştirmenin şiir anlayışını bildiği, aynı dünya görüşünü paylaştığı için isabetli bir tamamlamaydı.

Antoloji 5 cilttir.

◊ Halk Şiiri
◊ Divan Şiiri
◊ Yeni Şiir
◊ Yeni Şiir
◊ Yeni Şiir

İyi öykücü, romancı Mehmet Seyda’nın Edebiyat Dostları’nı da edebiyatçıyı tanımak isteyen okurların okumasını salık veririm.
O da tamamlanabilir mi? Biyografilere dipnotu eklenebilir mi? Bir öneri

Kimler vardı?

◊ Oktay Akbal
◊ Tahir Alangu
◊ Burhan Arpad
◊ Hayati Asılyazıcı
◊ Asım Bezirci
◊ Adnan Binyazar
◊ Hüsamettin Bozok
◊ Hasan Al Ediz
◊ Konur Ertop
◊ Sabahattin Eyüboğlu
◊ Hasan İzzettin Dinamo
◊ Vedat Günyol
◊ Rasih Güran
Doğan Hızlan
◊ Selâhattin Hilâv
◊ Attilâ İlhan
◊ Muhtar Körükçü
◊ Fethi Naci
◊ Nermin Menemencioğlu
◊ Rauf Mutluay
Sanırım böyle bir girişim düşünmeye değer.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Cehenneme giden ‘yol’a iyilik döşemek...
Kitapları tamamlamak
Köpüklü satırlar, kuma yazılı sözcükler ve kadınlar
Şehrin ucundan bize seslenenler