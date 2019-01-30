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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kitap-Sanat’la dolu 100 hafta

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Kitap-Sanat’la dolu 100 hafta

Hürriyet’in yayıncılık hayatına kazandırdığı Kitap-Sanat ekinin 100’üncü sayısı düzenlenen özel bir gece ile kutlandı. Salt Galata Neolokal’de gerçekleştirilen gecede kültür-sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

TÜRKİYE’nin önemli kültür-sanat değerlerine yer veren; edebiyat, müzik ve sanat haberlerinin yanı sıra bu alandaki önemli kalemlerin yazılarının yer aldığı, tüm Türkiye’ye dağıtımı yapılan Hürriyet-Kitap Sanat 100’üncü sayısını kutladı. Sadece yazıları, kitap eleştirileri ve sanatla ilgili güncel bilgileri değil, aynı zamanda her hafta yayınlanan içeriğiyle de bir arşiv niteliği taşıyan Hürriyet-Kitap Sanat’ın özel gecesi Salt Pera Neolokal’de gerçekleştirildi. İş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra gecede, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kültür Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, İnci Aksoy, Görgün Taner, Hasan Bülent Kahraman, Haldun Dostoğlu, Levent Çalıkoğlu, Suat Sözen gibi isimler de yer aldı.

Kitap-Sanat’la dolu 100 hafta

İLKELİ VE TARAFSIZ YAYINCILIK

Gecenin ev sahipliğini yapan, Demirören Medya CEO’su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal açılış konuşmasında Hürriyet Kitap-Sanat’ın Türkiye’de sahip olduğu önemli konuma değinerek, “Entelektüel sermayenin üç büyük şehirde toplandığı ülkemizde, sanatı Türk toplumunun vazgeçilmez bir unsuru olarak benimsemek, yayıncılıkta ülke çapında geniş kitlelere ulaştırmak son derece önemli bir misyondur. Öyle sanıyorum ki bu girişim, Türkiye’nin yedi bölgesinde, kültür-sanat faaliyetlerinin günden güne artmasına da vesile olmuştur. Siyasi hareketliliğin yoğun olduğu ve ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde edebiyat, sinema, tiyatro ya da müzik toplumsal yaşamın yönelimlerine, evrimine ayna tutar. Bu noktada kültür-sanat gazeteciliğinin ne kadar çetin bir alan olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hürriyet Kitap-Sanat, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla, kültür sanata hizmet eden tüm kişi ve kuruluşlara eşit mesafede durarak toplumsal yaşamın bu alandaki bağımsız gelişimine de olanak tanımıştır. Hürriyet Kitap-Sanat’ın 100’üncü sayısını geride bırakırken, nice 100’üncü sayılarda olacağı gibi Türkiye’nin her noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kitap-Sanat’la dolu 100 hafta

İNSANI İNSAN YAPAN SANAT VE EDEBİYATTIR

Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan ise yaptığı konuşmada, “Burada gerçekten önemli bir ekin kutlamasını yapıyoruz. Çünkü hızlı, gündelik hayatı arındıracak, biraz değiştirecek, uygarlaştıracak ve insanın insan olmasını sağlayacak tek şey sanat ve edebiyattır. İşte Hürriyet Kitap Sanat eki bunu sağlıyor. Hiçbirimiz artık bu telaşlı zamanda, kitapçıları, plakçıları dolaşıp bir faaliyette bulunmuyoruz, ancak evimize dönüyoruz. İşte Kitap-Sanat sizlerin ayağına bunları getiriyor” şeklinde konuştu.

Hürriyet Kitap-Sanat Yayın Yönetmeni İhsan Yılmaz da “Sanatın, kültürün, hayatımızın vazgeçilmezi olduğu yadsınamaz bir gerçek. İnsanların hayatına bu rengi, bu olmazsa olmazı katmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kitap-Sanat’la dolu 100 hafta

KİMLER KATILDI

Geceye katılanlar arasında Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, köşe yazarları Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin ve Kanat Atkaya’nın yanı sıra Cem Erciyes, Metin Celâl, Sarp Evliyagil, Hasan Saltık, Bülent Forta, Haluk Oral, Kerem Piker, Pelin Özgen, Ahmet Erenli, Yağız Zaimoğlu, Aydın Dorsay, Mehmet Koray Yanç, Rima Erdemir, Gül Okan, Ömer Erdem, Ayşegül Sönmez, Kumru Eren, Eray Aytimur, Burcu Pelvanoğlu, Derya Bigalı, Zuhal Üreten, Sinem Duman Balkan, Bahar Erbengi, İlkay Sayılan, Tuğba Seven, Ruhan Bilkay, Begüm Güven, Cemran Önder, Çağdaş Güler, Sunay Girgin, İmre Akev ve Çınar Eslek de vardı.

Kitap-Sanat’la dolu 100 hafta

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