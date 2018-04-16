Kitap için kumbara
ALANYA Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ‘Uluslararası Çocuk Festivali’ düzenledi.
7 yabancı ülkeden gelen çocuklarının da katılacağı festival kapsamında açılacak kitap fuarında çocukların kitap almalarını teşvik etmek için 41 bin 480 kumbara dağıtıldı. Kumbara dağıtımı ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “Gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonla çocuklarımızın dikkatini kitap sevgisine çekmek istedik. Çocuklar kumbaralarında biriktirdikleri paralarla kitap fuarında diledikleri kitabı alabilecekler” dedi.
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